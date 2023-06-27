日職／從+6.5到-0.5 全明星阪神交流戰反被當病貓打

本季兩聯盟交流戰在21日的補賽後正式宣告結束，雖然共有4隊戰績都是11勝7敗，比較得失分率後確定由DeNA奪下首次的交流戰優勝，23日兩聯盟各自的例行賽再開，最受注目的當然就是DeNA對上當時首位阪神的系列戰。

相對於拿到優勝的DeNA，阪神在交流戰的表現與5月底前在央聯時有明顯落差，阪神整個5月的戰績是驚人的19勝5敗，勝率接近8成，憑藉著5月猛虎的氣勢，即使進入交流戰，仍在6月7日那天與居次的DeNA勝差拉開到最多的6.5場，沒想到整個交流戰下來只打出7勝10敗1和，在12支球團中排倒數第3名，結束交流戰後，阪神第一個系列戰就是在橫濱與DeNA的正面對決，結果3連戰下來慘遭3連敗，也因此跌落首位掉到第2名，反而落後給DeNA了0.5場勝差，這也是阪神自5月14日後首度讓出龍頭寶座，從+6.5到-0.5，阪神在6月的投打方面都出現了極大的問題，不改善這些問題，阪神的戰績只會向下沈淪。

阪神監督岡田彰布在5月中迎接執教生涯600勝，如今卻遇到大麻煩。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

阪神在3、4月的團隊總失分是聯盟第2少，5月打了24場只失69分是聯盟最低，比第2的廣島少了近20分，團隊防禦率僅有2.67，其中後援防禦率更只有1.99，進入交流戰，團隊總失分提高到6隊第2多，包括村上頌樹、大竹耕太郎、才木浩人等的先發投手表現仍是水準之上，3.01的防禦率還在前段班，但鐵牛棚竟在交流戰中瓦解殆盡，湯淺京己、加治屋蓮、及川雅貴、石井大智及終結者岩崎優都呈現不穩，尤其是前兩個月都未失過分的WBC國手湯淺，在6月竟只投4又1/3局就失7分自責分，16日就被下放二軍調整，牛棚不穩也使得阪神在6月的後援投手防禦率飆高到4.25，是5月的2倍多，整隊在6月的團隊防禦率掉到聯盟倒數第2名。

阪神終結者岩崎優(右)在6月的投球內容呈現不穩，整個牛棚的表現也與前兩個月有天壤之別。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

不過就算失分多一些，前兩個月得分能力都是聯盟第1名的阪神應該也能以打擊掩護投手才對，問題就是阪神的打擊同步在6月也跟著急速冷凍，交流戰的團隊打擊率僅有2成10，與5轟同樣是12支球團中最低，58分的得分則是倒數第4名，整條打線都陷入低潮，其中還勉強撐住的只有大山悠輔1個人，他在5月結束時還有近3成的打擊率，雖然6月僅有2成58打擊率，不過3轟、12分打點都是全隊最高；另一個打擊沒掉那麼多是WBC國手中野拓夢，交流戰前3成打擊率的他在6月也僅有2成47；近本光司及木浪聖也這兩名前後快腿攻勢發動機，在6月都只有1成8左右；紐斯（Sheldon Neuse）更只有1成43，而且只有4分打點，對球隊攻擊幾乎沒有貢獻。

近本光司(左)與佐藤輝明在6月的打擊雙雙陷入大低潮，都只有1成8左右。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

隊上年輕重砲手佐藤輝明在6月的打擊率也是僅有1成79，但6月至少還有打出1轟及8分打點，不過在25日被下放二軍，佐藤擁有絕佳的長打能力，在前兩季分別打出24及20轟，打點去年也進步到84分，不過包括今年的這3季打擊率都並不高，三振數也都在前3名，這都是他需要改進的地方，這次趁著打擊狀況不佳之際再做調整，對他及球隊都不算壞事，佐藤在二軍的首場比賽就打出包含三壘打在內的3支安打。

大山悠輔(右)是阪神在6月打擊表現比較沒有那麼差的打者，有3轟及12分打點。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

阪神在6月剛結束的明星賽投票大獲全勝，在含3名外野手的11個守備位置中奪下10個最高票，這與虎迷多當然有關係，但最大的原因還是今年阪神在投票期間的戰績十分理想，不過投票給自家球員的虎迷們應過也沒有想到，竟然在沒多久後阪神就痛失龍頭寶座了吧。