台灣職業籃球 得林書豪者得天下

林書豪35歲，上季在台灣職籃PLG聯盟打出場均26分、8.5籃板、8.9助攻超凡數據，比洋將更具主宰力，幫助鋼鐵人打出14勝5敗戰績。儘管鋼鐵人最後還是差一點點，沒能打進季後賽四強，但林書豪在生涯末期展現「非凡」帶隊能力，圈粉無數，風靡全台，展現前所未見場內場外影響力。

「得林書豪，得天下」，這就是林書豪來台灣打了半個賽季後，我能給林書豪和台灣職籃下的結論。

所有人都很好奇，新賽季林書豪會加入台灣職籃那一支球隊？林書豪身價多少？

林書豪身價和場內場外影響力

林書豪主場出賽，基本上5000人場館滿場，10000人場館至少7、8成滿，這都是基本盤，還不包括收視、場外關注和網路驚人聲量，光是主場票房收入，林書豪就值年薪200萬美元。由於林書豪是華裔，屬本土球員，不受個人薪資上限約束，拿下林書豪球隊還能擁有兩名洋將上場空間，林書豪打控球，自己能爆量得分，還能創造機會，成就隊友，打出更完美團隊，比賽影響力已經超越洋將。這也是「得林書豪，得天下」最大關鍵。

不管是PLG聯盟還是T1聯盟，拿下林書豪球隊，新賽季就能主宰聯盟，甚至保底打進總冠軍賽，這是超現實真實現象。現在就看緣分和「競標」，那支球隊能出一季200萬美元，甚至更高，誰就最有機會拿下林書豪。台灣職籃一季100-150萬美元行情已經標不到林書豪，除了個人魅力、票房、網路聲量和關注力，更重要的是戰力和戰績。拿下林書豪戰績、戰力馬上就能提升，立即見效，比超級洋將更好用更實在。

林書豪(右)下一季若還留在台灣發展，對球隊戰力的加持與收視效益的貢獻無疑會比霍華德(左)高出許多，年薪勢必也將超過200萬美元。 圖／高雄17直播鋼鐵人隊提供

林書豪在NBA打了九個賽季，效力過八支球隊，在CBA大陸職籃打了三個賽季，接下來在台灣職籃PLG聯盟打完半個賽季，打出比洋將更有影響力表現，創造輝煌。林書豪在CBA大約就是實拿200-300萬美元，很難想像他現在在台灣職籃能創造相當於CBA洋將市場行情，這不只是奇蹟，更是實力和能力展現。

最近看到林書豪點評他心目中NBA史上前五球星，依序是喬丹、詹姆斯、姚明、柯瑞和歐尼爾，中肯實在，細節觀點面面俱到，姚明是NBA最偉大華人球星，佔有一席之地和分量無可厚非，其他四人也都足以名列NBA歷史前10，生涯、實力、紀錄和改變籃球歷史，都很有說服力。

球技、能力、智商、應對、談吐都是第一流，生涯末期在台灣職籃還能打出超越洋將主宰力和改變比賽能力，林書豪還能主宰台灣職籃2-3年，得林書豪得天下，絕不誇張。

林書豪（中）本身就是儀表不凡，在球技、情商、談吐方面也都是超級球星等級，接受訪問時也總是不忘讚美隊友，因此更受到球迷喜愛。 圖／PALLADIUM提供

其實我也很困惑，看到林書豪在台灣職籃PLG聯盟打得比喬丹還要喬丹，比詹姆斯還要詹姆斯，連續七周當選單周最佳球員，連三個月當選單月最佳，鋼鐵人八連勝期間連續三場締造大三元，其中還包括一場50分大三元。鋼鐵人在PLG戰績墊底戰力最差，因為林書豪加盟打了19場例行賽，最終只差一勝就能打進四強季後賽，是林書豪太猛，還是台灣籃球需要內省和檢視細節，值得深思。

林書豪接下來應該會加入一支豪門球隊，場內、場外都能符合林書豪身價和比賽主宰力，沒有大企業和老闆支撐，難以成事。