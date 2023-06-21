一代塞揚強投的凋零 薛則恐怕是真的回不去了

三屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer）被稱為老妖怪不是沒有道理，大器晚成的他自28歲拿下生涯第一座塞揚獎，接下來的每一年都被預測系統判斷數據將隨年紀攀升而下滑，但直至去年（2022）仍能維持聯盟一線頂尖強投水準，甚至繳出生涯新低的防禦率2.29，然而在小傷接連發生，以及連續5年的投球均速下滑，將屆39歲的他也不得不接受老化這個事實，本季出賽12場，防禦率是近14年新高的4.04，FIP也高達4.22，究其背後原因，這次可能是真的回不去了。

面對左打仍無有效解方

不擅面對左打的缺陷在去年季後賽面對教士時被完全針對，而此一現象在今年仍無改善跡象，薛則本季面對左打的K/9（每9局三振數）僅7.89外，K/BB也只有2.60，常用來對付左打的變速球、卡特球在數據上看似有著不錯的效果，實則不然，從投球分佈圖可以看出，薛則今年對這兩類球種的控球仍不理想，成功投在邊角能誘騙到打者，但仍有太多嚴重偏離好球帶的無效用球，這也是面對左打時BB/9高達3.03的原因。

薛則本季投球分佈圖，面對左打時常用的變速球與卡特球在數據上看似不俗，細看會發現控球仍不理想，造成許多無謂保送。 擷圖自大聯盟官方Baseball Savant網站

球速連續5年下滑

身為擅長製造揮空、常以高角度速球解決打者的飛球型選手，若直球壓制力不足可就麻煩大了，薛則本季的被全壘打數已經來到12支，目前13.0%的HR/FB（飛球形成全壘打率）是縮水賽季外最高，K/9為近12年最低的9.53，打者對其的Barrel%也高達10.0%。

若單看主力球種速球，薛則在2019年飆出生涯最快的單季均速95.0英里後，接下來的5年便逐年下探，來到今年僅剩93.4英里，此一數字已經低於大聯盟平均，身爲使用率將近五成的Power Pitcher，直球的衰退就像是少了吃飯的武器，本季打者對戰薛則直球的xwOBA高達 .351、HardHit%也高達49.2%，在在說明了薛則誘騙打者的能力已經不若昔日。

面對連續5年球速下滑，薛則沒有餘裕將直球大方塞入好球帶，本季他嘗試將滑球一同作為搶下好球數的武器，然而一旦投高了就沒有威脅性，這使得他的滑球數據大幅下滑。 美聯社

拿手滑球威力不再

深知直球威力不再的薛則做出了改變，配球策略上看似與往年相去不遠，實則不然，面對右打時，本季常把武器球之一的滑球攻入好球帶外角以搶佔好球數，然而，此舉卻讓他的被擊球初速進一步上漲。

由《Statcast》提供的數據可以看出，薛則本季滑球的縱向掉落幅度為生涯新高的37.4英吋，但似乎不是個好跡象，這可分為兩個層面：第一、要知道，薛則過去能靠滑球製造揮空，前提是配有頂級的速球進行共軌，如今速球退化，塞入好球帶的滑球容錯率低，一旦投得高，大聯盟打者不會放過這種失投的84英里肉包球；第二、造成變化軌跡更大的主因仍歸咎於球速衰退：滑球球速同樣遭逢生涯最低，導致球有更多時間受到地心引力的影響，兩大因素導致了這顆往年動輒有著50%的揮空率的主力武器在本季驟降至30.3%。

被左殺的問題尚未解決，對付右打的主力武器卻率先面臨衰退，造就本季薛則面對右打的成績甚至比對上左打還要慘烈。至於薛則衰退的身手是否因為不再「抹油」導致？至少在轉速的統計資料中證明了他是清白的，薛則本季的任何球種之轉速都與過去生涯相差無幾。

被左殺的問題尚未解決，對付右打的主力武器卻率先面臨衰退，造就本季薛則面對右打的成績甚至比對上左打還要慘烈。 擷圖自大聯盟官方網站

2022年與大都會簽下的3年3億2400萬美金合約的薛則，如今遭逢老化衰退，無疑將選擇執行第3年的球員選擇權，依照過去幾年的球速衰退幅度，薛則在40歲、再次進入自由球員市場後能否繳出平均等級的數據、甚至收到下一張大聯盟合約仍有疑慮，唯一能確定的是，我們正目睹這名當代最具指標性的三振型投手逐漸步向最後的棒球生涯。