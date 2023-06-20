中職／江坤宇6月超猛打 助兄弟脫離無助困境

中職上半季進入最後階段，統一目前仍以6成勝率暫居首位，魔術數字減為5，拿下上半球季冠軍的機會濃厚，與後面3支球隊的差距卻也不算太大，與第2名的中信也僅有4.5場勝差，雖然是很難的任務，但6月近況十分優異的中信，就機率來說也有可能來個絕地大逆襲。

中信在5月10日無預警地撤換二連霸教頭林威助，隨即宣布由彭政閔接任，恰總在12日正式上任，雖然執教首場就拿下勝利，之後的比賽卻也只有7勝6敗1和的戰績，仍未能脫離最低勝率的惡夢，在進入6月的前2場比賽都落敗後，中信又獨自回到墊底，不過從那天起中信戰績觸底演出大反彈行情，9場比賽拿到7勝2和，戰績衝到第2名，近況甚至比在6月也拿下8勝4敗的統一還要好，何況統一有5場是對戰墊底的富邦，而兩隊在6月的2場比賽都是中信獲勝。

中信能成為6月狂象，在投打方面都有球員跳出來，兩名先發投手在6月有優異的表現，去年的第一指名鄭浩均是其中1人，鄭浩鈞去年下半季在一軍就有初先發的紀錄，對戰富邦雖僅投4又1/3局無緣勝投，但僅被打1支安打失1分；今年從開季就待在一軍，出賽10場有9場先發，拿到3勝3敗的成績，投48又2/3局只被打出31支安打，還投出55次三振，防禦率是3.14，WHIP也僅有1.13，整體表現甚至比德保拉還要好；6月先發3場，雖僅有1勝1敗，2.76的防禦率仍有相當水準，也維持著高三振率。

而在換助風波期間報到的洋投金安，5月底在一軍初登板，結果投1又1/3局就被打出多達8支安打，丟掉7分自責分，球隊最後逆轉，金安逃過首敗，進入6月後似乎換了個人，先發2場面對統一及富邦，雖然投球局數分別只有5又2/3及6局，不過僅丟掉1分自責分，拿到2連勝，防禦率僅有0.77，但畢竟出賽數不多，狀況仍須觀察，但他這2場的好表現無疑是幫助中信衝上第2名的關鍵推力。

彭政閔雖然是倉促上任中信兄弟總教練，但在球員調度上很快就得心應手，很快就在6月帶出優異戰績。 中信兄弟隊／提供

其他幾名先發輪值，德保拉的狀況雖不如往年，仍具有一定的壓制力，鄭凱文及余謙的表現雖然算是普通而已，至少能吃局數控制失分，讓隊友有得分、球隊有獲勝的機會，而中信的牛棚投手群在6月表現優異，團隊後援防禦率不到2.0，這9連不敗的比賽團隊只失掉25分，平均一場只有2.78分。

打者方面也有3名球員成為中信6月打線上的起爆劑，其中在5月同陷低潮的江坤宇及張志豪，6月的打擊手感也同時復甦；江坤宇在開季的4月有2成88的打擊率，5月掉到僅剩2成16，上壘率也低於3成，被三振率則是大幅升高，74個打數就被三振15次，進入6月江坤宇找回手感，38個打數打出17支安打，打擊率及上壘率同步提升到4成以上，雖然本季尚未打出全壘打，但無疑是全聯盟最恐怖的第9棒，成功串連起後前段棒次的攻勢，是中信在6月能突圍衝上第2名的關鍵打者之一，他的好成績也獲得球迷的肯定，在剛結束的明星賽票選中以超過25萬票成為史上最年輕人氣王，同時還要參加全壘打大賽。

將張志豪移防至一壘，算是中信今年最成功的調度，不但讓近兩年出賽數銳減的張志豪有更多上場的空間，攻守兩端也替補上了許基宏受傷的空缺，但張志豪在前兩個月的打擊表現其實不算好，5月的打擊率掉到2成33，被三振率與江坤宇一樣飆高，6月被三振率下降，長打率提升，打擊率雖不像江坤宇那麼高，也有3成23，並且還打出全隊單月最多的5轟，這9場就打下13分打點，拿到2次單場MVP。

張志豪在6月至今已打出5轟，也是中信戰績起爆劑之一。 中信兄弟隊／提供

另外，去年交出個人完整球季最差成績的詹子賢，今年雖然到4月中才上一軍，但5、6月的打擊表現重拾往日風采，連兩個月的打擊率都在3成5以上，上壘率都超過4成，也是近期中信打線最近很火燙的一名打者。

中信即使在上半季無法逆襲成功，以目前球隊主力投打都已經熱機完畢進入高檔的狀況，加上陳子豪的打擊狀況如能找回來、傷兵像吳哲源、曾頌恩及許基宏等人能儘早歸隊，而使得中信投打更完整，要拿到下半季冠軍甚至3連霸的機會仍是相當高。