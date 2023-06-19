常勝軍變分區墊底 崩壞中的紅雀準備迎接交易大洗牌

21世紀哪隻大聯盟球隊經營得最成功？光看冠軍數，無疑是以四次獨居第一的紅襪。如果比的是打進季後賽次數，本世紀22年來只有四年沒進季後賽的洋基是個中翹楚，他們的例行賽勝場（2149勝）也遙遙領先第二名的道奇（2080勝）。不過常常一擲千金灑錢買球員的基襪或道奇都難免「邪惡帝國」之譏。反倒是球星人數或團隊薪資一向不如這三隊的紅雀，不但累積了超越紅襪（2021勝）直追道奇的第三多勝場（2052場），打進季後賽次數（16次）也僅次於洋基，而且拿過兩次世界大賽冠軍。再加上聖路易當地球迷的素質一向被視為全美第一。紅雀主場年年觀眾數除了2004年位居國聯第六外從未低於第四名。總結一句，紅雀可說是既贏了面子，又有十足的裡子。

然而常勝軍紅雀今年卻莫名陷入墊底的窘境，而且是在戰力偏弱、分區第一勝率剛過五成（釀酒人，36勝34敗）的國聯中區。球季開打前，紅雀打進季後賽的機率高達67.4%，拿下分區冠軍的機率也有50.6%，是國聯中區五隊中最被看好的球隊。如今戰績（28勝43敗）暫居國聯倒數第二的他們已落後釀酒人八場半勝差，晉級季後賽的機率也只剩下11.1%。要說本季表現最令人失望的球隊，除了紅雀不做第二隊想。

紅雀今年的投、打、守可謂全面崩盤。去年位居前段班的投手陣容今年成績跌落谷底，防禦率從全聯盟第十的3.79一下子掉到第23名（防禦率4.54）。上一季表現十分穩定的先發投手們今年個個慘遭修理。老大哥韋恩萊特（Adam Wainwright）防禦率從去年的3.71暴漲到5.56，上一季勝場、防禦率及投球局數都是全隊第一的米克拉斯（Miles Mikolas）也從3.29上升到4.36。一度被視為王牌接班人的弗列爾提（Jack Flaherty）肩膀受傷後始終找不回準星，目前保送43人及觸身球7次都是國聯第一。同樣因傷長期缺陣的馬茲（Steven Matz）更是全隊表現最差的一位，目前防禦率5.49且一勝難求（7敗）。先發輪值就只有去年交易來的蒙哥馬利（Jordan Montgomery）維持水準，但防禦率也從上一季的3.48上升到3.91。

紅雀先發投手弗列爾提(左)傷癒後一直找不回身手，控球變得更差，他的火氣也越來越大。 美聯社

除了投手表現不振外，紅雀的進攻火力也大不如前。上一季紅雀的團隊OPS .745及平均每場得分（4.77分）都位居全聯盟第五，本季雙雙掉到第12名（.741，4.52分）。兩大主將——去年勇奪MVP的一壘手高史密特（Paul Goldschmidt，上季OPS .981，本季.873）及明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado，上季.891、本季.793）成績都退步不少。不過最慘的還是季前重金簽下的強打捕手康崔拉斯（Willson Contreras）。生涯OPS .795、去年打出.815並入選明星賽的康崔拉斯打到現在OPS只有.653，在打席數達200的15位捕手中排名倒數第一。

高史密特去年以.317-35-115成績拿下國聯MVP，但是今年球季的表現就下滑不少，畢竟他已經是35歲的老將了。 美聯社

紅雀不僅打擊熄火，過去滴水不漏的守備也跟著不靈。前年他們的出局製造值（OAA）高達52，獨居全聯盟第一且遙遙領先其他29隊，去年的26也能排到第四名。但今年打到現在紅雀野手的OAA不但是倒數第七而且成了負數（-8）。就連跑壘進階數據BsR，紅雀也是遙遙落後（-4.2，倒數第六），成了投、打、跑、守樣樣不如人的三流球隊。

紅雀投打表現不好就算了，連過去傲人的守備能力也急速衰退，最後只能閃崩成為一支三流球隊。 美聯社

表現糟糕至此，打進季後賽的希望已渺茫，紅雀高層不得不重作打算，在交易大限前改行當賣家。目前看來兩大主將高史密特跟亞瑞納多應該還是非賣品。高史密特雖然明年合約到期，但他握有拒絕交易條款，除非其他隊開出令紅雀總管無法拒絕的條件，否則高史密特應該會在紅雀待到明年球季結束。除此之外紅雀陣中仍有不少能在其他隊派上用場的好球員，像是超級工具人艾德曼（Tommy Edman）、能守中外野的卡森（Dylan Carlson）這兩位野手、這一季打完就將成為自由球員的先發投手弗列爾提、蒙哥馬利及幾位救援投手都是可能人選，就看對方願意開出什麼籌碼。

紅雀本季表現雖不如人意，由於國聯中區其他四隊也非超級強隊，熬過這一季，來年只要重整旗鼓仍大有可為，因此紅雀不大可能將主戰力或仍大有發展空間的年輕球員像是努特巴爾（Lars Nootbaar）、高曼（Nolan Gorman)及超級新人沃克（Jordan Walker)交易出去。不過本季結束後老將韋恩萊特及前面提到的弗列爾提、蒙哥馬利三大先發投手以及曾單季轟出34發全壘打的歐尼爾（Tyler O’Neill）都將成為自由球員，不可能將他們全部留下的紅雀屆時勢必還會有一番大調動。唯有透過這一波戰力的重整，紅雀方有機會重返季後賽並更上一層樓。