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中職／悍將外野攻擊火力貧乏 申皓瑋表現最令人費解

聯合新聞網／ Ramos
富邦悍將外野手申皓瑋是義大犀牛2016年選秀第一指名選進，長期以來一直被看好能接棒成為球隊的中心打者，在2020年有要突破的跡象，但接下來卻沒什麼進展，而且似乎還有些退步。 聯合報系資料照片
富邦悍將外野手申皓瑋是義大犀牛2016年選秀第一指名選進，長期以來一直被看好能接棒成為球隊的中心打者，在2020年有要突破的跡象，但接下來卻沒什麼進展，而且似乎還有些退步。 聯合報系資料照片

一般而言，外野手通常具備不錯的攻擊火力，但富邦悍將卻不是如此，去年富邦外野手整體打擊率僅0.239，上壘率0.291，長打率0.346，今年持續探底，整體打擊率只剩0.221，上壘率0.293，長打率0.327，真是無語問蒼天。

統一獅可就不同了，擁有「三帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可的獅隊外野軍團，整體打擊率0.289，上壘率0.385，長打率0.465，領先富邦不只一個檔次；樂天桃猿外野有陳晨威、成晉、藍寅倫、朱育賢，連打擊率超過3成的邱丹都上不了一軍。

中信兄弟外野手陳文杰、詹子賢、岳政華，味全龍也有郭天信、林孝程，攻擊數據都有一定水準。

味全龍外野手郭天信守備能力最讓人讚賞，但他的打擊表現也很不錯，生涯前兩季都打出3成以上打擊率，未來有機會成為新生代的頂尖明星外野手。 聯合報系資料照片
味全龍外野手郭天信守備能力最讓人讚賞，但他的打擊表現也很不錯，生涯前兩季都打出3成以上打擊率，未來有機會成為新生代的頂尖明星外野手。 聯合報系資料照片

富邦悍將一、二軍外野手一字排開，包括林哲瑄申皓瑋高國輝高國麟、于森旭、陳真、戴云真、張冠廷、王詩聰、廖柏勳、蔡佳諺、周佳樂、孔念恩、張宥鈞、郭泰呈，洋洋灑灑總共15人。

可是，富邦卻缺乏能攻擅守的外野手，老將林哲瑄守備沒話說，但近年打擊能力下滑明顯，本季打擊率只剩0.218，上壘率也只有0.281。

最令人費解的是申皓瑋，他在高苑工商時期被球探評為打、跑、守、傳四拍子好手，但2016年進職棒至今，遲遲沒繳出令人滿意的成績單，今年已是他第7個完整職業賽季，但打擊率只有0.212，上壘率0.296，被三振率偏高，穩定性不足，大起大落明顯。

富邦中生代好手范國宸、王正棠、李宗賢、戴培峰、辛元旭已逐漸打出成績，做好扛起球隊未來的重責，唯獨申皓瑋還無法穩定輸出，如果要說申皓瑋表現好外攸關球隊戰績走勢，其實一點都不為過。

范國宸是有2017年選秀第五指名才被悍將選進，他的表現是逐年進步，去年球季就已經是相對穩定，成為球隊主戰一壘手及可靠的中心打者。 聯合報系資料照片
范國宸是有2017年選秀第五指名才被悍將選進，他的表現是逐年進步，去年球季就已經是相對穩定，成為球隊主戰一壘手及可靠的中心打者。 聯合報系資料照片

另外，高國輝退化明顯，在球團年輕化政策下，他的機會恐怕不會太多，高國麟、陳真、王詩聰打擊不錯但守備不佳，其他外野手不是經驗不足就是球技尚未成熟，都不足以扛起主戰外野手的重擔。

扣掉義大犀牛時期選進來的林哲瑄、申皓瑋和高家兄弟，進入富邦悍將時期選秀那麼多年，竟然培養不出獨當一面的外野手，這是選秀策略還是二軍農場養成問題，值得探討。

棒球專欄 中華職棒 富邦悍將 林哲瑄 高國輝 高國麟 孔念恩 申皓瑋

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