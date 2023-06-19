日職／200勝快成稀有動物 田中將大受樂天拖累難趕進度

廣島隊名投手北別府學於上週因白血病離世，享年65歲，留給球迷無限的懷念。北別府學是廣島隊史代表球星之一，以精準控球聞名，贏得「精密機械」美名。他的職棒生涯效力廣島19個球季累積213勝，1982年投出20勝，是單季最高，曾在1982、1986年奪下澤村賞，是日本職棒名球會成員。

北別府學在1992年7月16日對中日龍拿下200勝，是日本職棒1990年代唯一達成200勝的投手，同時也成為廣島隊史200勝第一人。在24年之後，廣島隊才誕生200勝投手第二人黑田博樹，不過終其職業生涯200勝都在廣島達成的只有北別府學，黑田博樹的生涯203勝之中有79勝是在美國職棒洛杉磯道奇隊、紐約洋基兩隊所拿下。

隨著現代棒球分工愈趨細膩，「200勝級投手」已成稀有動物，北別府學則剛好處於一個由盛轉衰的分界點。在他之前，1980年之後陸續有崛內恆夫（1980年）、山田久志（1982年4月）、江夏豐（1982年7月）、平松政次（1983年）、東尾修（1984年）、村田兆治（1989年）等大投手先後投出200勝。然而在北別府學之後，遲遲到12年之後才由工藤公康在2004年效力巨人隊時以41歲高齡投出200勝。加上野茂英雄、山本昌、黑田博樹，總計北別府之後只再出現4個人投出200勝，其中野茂英雄、黑田博樹都是橫跨日美通算所累積，山本昌則是在他長達30年的職棒生涯只效力於中日龍一支球隊。

其中，黑田博樹與上一位達成的山本昌中間相隔達8年，而黑田在2017年7月23日達成之後距今已有7年，中間都沒有再產出，下一個最接近200勝的投手將是目前效力於樂天金鷲隊的田中將大。加上本季的3勝，田中的日美通算勝場數來到193勝（日本115勝、美國78勝），快的話本季就可以達到里程碑，但以戰績一路低迷的樂天來說，想要再投7勝仍充滿變數。田中將大在2021年重返樂天之後，因為隊友火力支援有限影響勝投入帳速度是事實，以2021年來說23場先發的比賽有高達12場比賽隊友得分在1分以下，導致3.01防禦率只拿到4勝9敗。不過近3年成績分別為：4勝9敗、9勝12敗、3勝4敗，合計勝率0.390（16勝25敗）與赴美之前的0.739（99勝35敗），尤其對照2013年單季24勝0敗的「不敗神話」，TANAKA主宰比賽的能力確實已大幅下降，也是樂天團隊現狀的寫照。

NPB下一個最接近「純200勝」的是養樂多隊「小巨人」石川雅規，目前生涯累積185勝。去年他還有6勝，不過已經高齡43歲，加上二連霸的養樂多隊今年陷入低迷，戰績排名倒數第二，也影響到勝投入帳的進度。目前只有2勝4敗，防禦率4.13也不佳，邁向里程碑之路難關重重。繼2015年帶著182勝引退的西口文也之後，再度鎩羽而歸的機會濃厚。

石川雅規目前生涯累積185勝，不過他已高齡43歲，加上二連霸的養樂多隊戰績直直落，也嚴重影響到他勝投入帳的進度。 擷圖自養樂多燕子官方推特

至於涌井秀章（36歲；156勝；本季2勝7敗）、和田毅（42歲；155勝；本季5勝2敗）、岸孝之（38歲；150勝；本季1勝2敗）等3名150勝以上的現役投手，近幾年狀況最穩定的是和田毅，但42歲的年紀卻是最年長，同樣難度也相當高。