伊瓦迪晉升遊騎兵王牌 犀利指叉球成競爭塞揚獎利器

目前以.627勝率暫居美聯西區龍頭的遊騎兵隊，是今年最令人意外的球隊之一。他們能打出這番佳績，今年以2年3400萬美元合約加入的投手伊瓦迪(Nathan Eovaldi)是最大關鍵。伊瓦迪本季出乎意料成為遊騎兵的新王牌，是什麼原因讓他能脫胎換骨，擠身美聯塞揚獎的領先群？

伊瓦迪至截稿前已主投86.2，繳出9勝2敗、2.49防禦率、0.98WHIP的好成績，他的fWAR值2.7為全聯盟第4、美聯第2，目前與光芒隊的麥克拉納(Shane McClanahan)和雙城隊的葛雷(Sonny Gray)算是美聯塞揚獎的三大領跑者。過去伊瓦迪很少和塞揚獎沾上邊，只有在2021年拿過票選第4名，雖然他因為在2018年季後賽的鬼神表現成了一個令人熟悉的名字，但實際上很少人將他視為一位王牌。現年33歲的他生涯成績為76勝70敗、防禦率4.05、WHIP值1.30，且他經常進出傷兵名單，只有2季投超過防禦率排名標準局數的162局，在一般球隊大概就是2、3號先發的前中段輪值水準。

伊瓦迪2021年在紅襪投出11勝9敗、防禦率3.75成績，在美聯塞揚獎投票中獲得第4名，當時他在182.1局投球中只有35次保送，平均每九局保送次數只有1.7次，是全大聯盟先發投手中最佳。 歐新社資料照片

今年遊騎兵隊預期的王牌，毫無疑問是以5年1億8500萬合約簽下的2屆塞揚獎得主狄葛隆(Jacob deGrom)，可惜他只投了6場就必須去開韌帶更換手術(Tommy John Surgery)而整季報銷。伊瓦迪則在這艱困的時候挺身而出，成為遊騎兵的新一任王牌。

伊瓦迪今年的三振率8.6以現代棒球的標準來看不算特別突出，但他的控球向來非常精準，今年也不例外，其保送率1.8在全聯盟排名第7。他這兩項指標其實和過去差別不大，那究竟是什麼原因讓他今年突飛猛進呢？伊瓦迪本季製造的滾地球明顯增加，滾地球比率50.9%為全聯盟第8，且為生涯第2高。而造成這結果的最大因素就是他那用量大幅增加的指叉球。

伊瓦迪投球的一大特色是球路相當多變，且使用頻率相當平均。2021年他是全聯盟唯一有五種球路使用比率都在10%以上的投手，該年他最常使用的球路依序為四縫線速球、曲球、滑球、指叉球與卡特球。而今年他的指叉球使用率已來到生涯最高及全聯盟第5高的26.9%，用量僅次於四縫線速球的38.3%，卡特球與曲球則分別有19.0%與13.0%的使用率，滑球的用量則是生涯新低的2.8%，代表他現在極少投滑球。

由於指叉球急速下墜的特性容易造成滾地球，因此讓伊瓦迪製造滾地球的機會得以增加。根據fangraphs網站的球路價值(Pitch Values)數據，伊瓦迪的指叉球為全聯盟最佳的9.2。他的這顆指叉球也讓球留在場內的機會增加，其0.42的被全壘打率為全聯盟第3佳，也是生涯最好的紀錄。而被擊球的仰角4.8也來到聯盟第6，亦為生涯最佳。

伊瓦迪本季的三振能力並沒有什麼提升，但被打安打與全壘打的頻率都大幅降低，主要原因可能是指叉球的大量使用。 美聯社

除了指叉球之外，伊瓦迪今年另外三種球路也投得相當出色。他的卡特球用量及球路價值1.8皆為全聯盟第11，四縫線速球均速96英里及球路價值6.7則皆為全聯盟第12，曲球球路價值1.8則為全聯盟第14。

由於伊瓦迪的控球能力極佳，因此經常能將球投到好球帶邊緣，造成打者對他的揮空率雖不算特別高但卻容易打不好的結果。今年他投在邊角的比率為43.7%，而投在邊角時的得分期望值為生涯最好的-21(該數值越低越好)，同時也是目前全聯盟第3佳，僅次於響尾蛇隊的凱利(Merrill Kelly)和水手隊的卡斯提歐(Luis Castillo)。這成效其實也與他的指叉球有關。一般投手會將指叉球投在好球帶之外而具引誘揮空的效果，但伊瓦迪卻將他的指叉球投在好球帶邊緣，使得打者不是站著被三振就是打不好。

相較於狄葛隆總價1億8500萬、平均年薪3700萬的身價，遊騎兵與伊瓦迪簽下的2年3400萬、平均年薪1700萬的合約簡直划算。等於雖然賠了一張王牌卻又賺到另一張王牌，兩者相抵之下並不吃虧，接下來就看伊瓦迪能否健康走完整季，順利幫助遊騎兵打進季後賽了。