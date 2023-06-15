練武奇才林盛恩的故事 國小、國中教練說給你聽

剛自穀保家商畢業的林盛恩甫以120萬美元(另有10萬美元學費)簽約金加盟辛辛那提紅人隊，成為史上簽約金第8高的球員，在高中時期大放異彩的他，在國小、國中階段打球又有什麼故事？讓帶過他的教練印象深刻，來看看他成長的棒球路。

林盛恩的父親林志明是屏山國小總教練林生金的學弟，兩人都是海軍特種部隊，林盛恩在小三時跟大兩歲的哥哥林盛祖轉學到屏山國小開始打棒球，林生金說，林盛恩有資質、力量，小學時球速目測約115公里，長打率高，排在第一棒，當時沒有想到他未來會旅外，只是覺得他在同齡球員中比較突出一點。

雖是隊上王牌，但林生金一視同仁，不希望讓小朋友有個人主義，「在小學時不給他們很重的投球內容，變化球也是六年級才練，他的速球偶爾我看到會覺得『對，就是這一顆』」，他以培養的角度來教球，「我的精神、宗旨是，選手的發展在未來。」

林盛恩是屏山國小第一位旅外校友，讓林生金感到欣慰，「他練球認真、重視表現，求勝心強，他的爸爸是田徑隊出身，對小孩走運動這條路比較清楚」，有了家人的支持，讓林盛恩更無後顧之憂追夢。

林盛恩是從屏山國小開啟棒球之路。 林生金／提供

林盛恩在國三時於華南金控盃選拔賽投到147公里，技驚四座，讓外界紛紛打探他是誰？但其實他國二就是U15國手，當時高雄市由大仁國中主體組隊，打了兩場就結束賽事，林盛恩卻能被選訓委員看中，忠孝國中總教練倪國展說，他打第一棒8打席敲出6安打，一半都是長打，幾乎都快打到全壘打牆，可能因此讓選訓委員留下深刻印象，不然一般只打兩場，很難有機會入選國手。

倪國展發掘林盛恩的過程也很有趣，「他的哥哥盛祖先來忠孝，原本他要念別間學校，我跟另一位教練到他家拜訪，去了三次，他父母可能被我們的誠意感動，才讓哥哥來就讀，當時也知道他弟弟盛恩爆發力各方面都不錯，如果哥哥來，弟弟通常來的機會也很大。」

倪國展對這位「練武奇才」也很難忘，他透露，林盛恩國二時右手食指受傷，當時球隊去台東比賽，他照常上場投球、打擊，也沒說怎樣，但打到比賽快結束時，他喊著手不舒服，父親帶他去看醫生，一檢查結果居然是骨裂，讓大家都很震驚，「一般球員根本不可能這麼痛還能比賽，但他的態度跟企圖心很強，看不出來，當然馬上就要他休息了。」

林盛恩(左)與忠孝國中總教練倪國展。 倪國展／提供

倪國展說，一般國一生剛進來，投球各方面都不敢用力，但林盛恩做什麼事情都用全力，很認真，教練說的沒第二句話，訓練不會偷懶，「可能跟他爸爸是軍人有關，不管是體能或管理各方面有在要求他。」

忠孝國中再添一名旅外之光，也讓倪總為子弟兵開心，期待他未來在大聯盟舞台發光發熱。