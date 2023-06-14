中職／桃猿突如其來的大崩盤 到底出了什麼問題？

中華職棒今年上半季各隊戰績呈現拉鋸，雖然首尾勝差曾有5至7場，但領先者稍有不慎就可能翻盤。上半季王座是人人有機會，個個沒把握。原本最有機會的樂天桃猿，在5月一波6連勝之後，以超過6成的勝率暫居第一，與第二名還有3.5場勝差。然而桃猿隨後竟陷入罕見的大低潮，自5月20日至6月11日之間，16場比賽打出3勝13敗的慘烈成績，排名一路下滑成為第四名，與首位更有4場勝差。

原本樂天領先之時，貢獻最多的莫過於金控雙雄，當時樂天對戰中信6勝1敗，對上富邦7勝1敗1和，對戰統一跟味全則原本就沒得利。然而這次的低潮，他們對兄弟1勝5敗、悍將1勝3敗、龍隊1勝1敗、獅隊0勝4敗，連原本得心應手的對手都打不贏，這個低潮並非賽程或對戰組合的因素。桃猿球團更是少見地在季中更換教練團，突顯球隊這段時間出了不小的狀況。

首先是投手問題，在原本領先的期間，他們防禦率雖高達4，但仍是聯盟中段班，並不算特別差。然而近期桃猿的防禦率接近5，同期最低的獅隊只有不到3，最高的龍隊也只有4左右，樂天與各隊有明顯的落差。主要原因在於樂天的本土投手群無論先發及牛棚都非常不穩定，幾乎只靠洋投在撐場。

去年一夫當關的黃子鵬，本季的三振能力銳失，保送卻增加，已呈現不穩定的狀態。原本靠著高轉速變化球成為新一代勝利保證的陳克羿，在未曾如此頻繁出賽的情況下，五月底開始苦吞三連敗，同樣是影響戰績的關鍵之一。鐵牛棚生鏽也是問題，今年他們後援投手戰力不穩，因此部分球員負擔更重。像是陳禹勳自5月24日開始的5場比賽，只貢獻3局卻狂丟8分，吞下3場敗戰，無法守住勝利外，更讓桃猿牛棚調度吃緊。

陳禹勳除了季初曾經一場爆外，原本表現算是穩定，是牛棚不可或缺的大將，但突然的大低潮連帶影響球隊戰績崩盤。 聯合報系資料照片

再來是桃猿今年一直出現守備狀況，雖然他們本季維持約0.966的守備率，這段時間也沒有差太多，但差異就在於當失誤出現後，對球隊的影響程度有天壤之別。原本31場比賽出現的40個失誤，造成18分非責失分，表示即使失誤出現，都還是可以將傷害壓低。但這16場比賽他們出現20個失誤，卻形成17分非責失分，這與前面的投手問題環環相扣，投手不穩、守備又扯後腿，狀況一發不可收拾。

樂天過往的優勢莫過於兇猛的暴力猿打線，常常可以彌補投手與守備的狀況。原本他們失分與各隊差不多都是4~5分間，但場均得分為各隊最佳的5分，是唯二得分多於失分的球隊。但這段低潮期，他們的場均失分提高為6分，但得分卻下修到3.5分。他們仍是最會開轟的球隊，但其他各項數據都下修，無法靠打擊逆轉局勢。

桃猿依然是最會開轟的球隊，但得分能力卻持續下滑，已經無法彌補投手及失誤的影響，球隊自然是輸多贏少。 聯合報系資料照片

在6月13日的比賽，暴力猿打線再現，以史上第9次出現的三連轟擊退悍將，這場先發投手雷法是目前樂天最穩的先發投手，目前更是不敗之身。後續他們洋投威達爾遭買斷，霍爾還要看身體狀況，球隊勢必要找尋更多外援來補強。最重要的還是要靠本土投手的貢獻，然而若他們仍未回穩，球隊狀況恐怕難以改善。至於野手的部份，桃猿二壘、三壘及游擊防區這幾年一直在嘗試不同的組合，球員頻頻調整下，自然會多繳很多學費。不過他們厲害的是，不會因為失誤而影響心態，也不會影響打擊表現，因此整體還是大有可為。

整體而言，樂天桃猿想要振作，本土投手是最為關鍵的一環，而野手則是要在攻守找到平衡點。桃猿本身深度足夠，在今年各隊戰力接近的情況下，接下來的球季仍是大有可為。