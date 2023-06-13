日職／哪隊需要曾峻岳？ 牛棚最差的樂天應是最佳選擇

經歷過WBC的大場面洗禮後，富邦終結者曾峻岳在今年交出鬼神成績，精彩的表現也吸引到了據説有3、4支日職洋聯球團的注意，其中以隊上有台灣球員的球隊為主，包括了具體被提到的火腿，但關注歸關注，到底有哪支洋聯的球隊需要曾峻岳，曾峻岳又在哪隊能有較大發揮的空間呢？

要討論這些問題，當然是要了解今年6隊的後援投手戰力，另一方面，如果真的旅日，曾峻岳將會是洋將身份，因此還必須考量各隊的洋將啟用計畫及他們的表現，以下將依洋聯目前排名來做概略的分析。

在經過WBC的洗禮後，曾峻岳今年的表現更為精彩。 擷圖自富邦悍將FB官方粉絲團

首先是暫居洋聯龍頭的羅德，之所以能在競爭激烈的洋聯脫穎而出，就是靠著優異的投手戰力，169分的總失分是聯盟最少，後援投手防禦率3.37雖只排第4，但現一軍的8名牛棚投手中包括洋投帕多摩（Luis Perdomo）在內的5人防禦率都在2以下，1人在3以下，牛棚戰力算是十分堅強，另外兩名先發洋投的表現也不差，洋投並沒有太大補強的空間，真正的需要反而是洋砲的部分。

在洋聯排名居次的是歐力士，歐力士的先發戰力是洋聯最強，即使季後山本由伸有可能轉戰美國，陣中仍有山岡泰輔、宮城大弥、山下舜平大等先發投手，牛棚裡有宇田川優希、山﨑颯一郎、平野佳壽等有國手經驗的投手，整體表現不差；歐力士今年的洋將只有去年季中轉後援的瓦格斯派克（Jacob Waguespack）在牛棚有著還可以的成績，其他新洋將都不如預期，季後重編機會很大，在本土打者本季有不錯打擊內容的狀況下，明年洋將戰力補強或會偏重於投手這部分。

再來是台灣球迷很熟悉的軟銀，軟銀向來有著堅強的牛棚投手戰力，今年的後援防禦率僅有2.95，除了5月之外，其他月份都是聯盟最佳，加上牛棚裡已有莫伊尼洛（Livan Moinelo）及歐蘇納（Roberto Osuna）兩名強力投手，實在不太需要曾峻岳，曾峻岳即使加盟也不會有太大的發揮空間，而且軟銀現今著眼的重點在於火力的補強。

至於默默爬上第4名，也是唯一確切被點出名來的火腿，今年在投手部分表現的其實非常理想，2.81的團隊防禦率是聯盟最佳，而目前牛棚包括老將宮西尚生、河野竜生在內的投手幾乎防禦率都在3以下，去年季後補進的田中正義更是成為終結者，後援戰力可說是不用太煩惱的一塊，但未來如果有將牛棚投手移往先發就像北山亘基一樣的規劃，那對曾峻岳有興趣也能理解，曾峻岳如加入也有機會能享受火腿新主場堪稱亞洲最頂級的設備。

即使王柏融挑戰日職表現不佳，但火腿並沒有因此失去對台灣球員的信心。 日本火腿官方推特

即使今年平良海馬轉先發，西武後援投手防禦率2.60的表現仍維持洋聯最佳，防禦率最高的反而是終結者增田達至的6.11，除了他之外，其餘的牛棚投手都算穩定，西武今年有4名洋將在正式球員名單內，採取2投2野的策略，在山川穗高出事後，或許會偏重洋砲的補強，但西武向來愛台，過去有許多台灣球員尤其是郭泰源、李振昌、郭俊麟等投手曾效力過，目前陣中也有吳念庭及張奕兩人，曾峻岳加入也有人可以互相照應。

樂天本季至今出乎意料地在洋聯墊底，投手的表現不佳是一大原因，216分的總失分是聯盟最多，後援3.83的防禦率也是聯盟最差，進入6月更是先發後援一起爆，打了8場防禦率竟然破5，而宋家豪之外的另一名洋投，曾經跟曾峻岳當過隊友的邦威（Manuel Bañuelos），則只出賽過一場，防禦率高達81；過去曾有林恩宇及林英傑等人效力過樂天，現在陣中也有WBC同隊的學長宋家豪及拚轉支配下的王彥程2名台灣球員，曾峻月不用太擔心適應的問題，而且在投手戰力薄弱的樂天，曾峻岳上場及發揮的空間都很大，應該是最適合他的球隊。