日職／福永春吾轉戰台鋼 2016同梯多已成大器

效力台中市成棒隊的29歲日籍投手福永春吾，於上週加盟中華職棒第六隊台鋼雄鷹，成為台鋼隊史的第一名洋將。福永春吾從日本獨立聯盟發跡，2016年以選秀第六指名加盟中央聯盟阪神虎，日職生涯一軍出賽總計投7場、9局（1場先發）。2020年球季結束先回到日本獨立聯盟，之後轉戰墨西哥職棒以及台灣的台中市成棒隊發展，過著棒球浪人的生活，終於在台鋼雄鷹等到了重返職棒的機會，踏出第一步。

福永春吾日職生涯唯一1場先發是在2017年，阪神還是金本知憲當監督的時代。這場比賽他對廣島投不滿5局就被擊出10支安打、失掉6分，驚奇的是阪神從落後最多高達9分到演出大逆轉勝，福永春吾躲過敗投。2017-2020年他在一軍都有出賽，不過卻未能掌握住機會，在機會稍縱即逝，加上阪神優質年輕投手陸續冒出頭的情況下，於2020年季後黯然遭到釋出。

福永春吾沒有把握住機會，不過這一年同期入團的「同梯」，現在已經多人成為阪神的主力，整體來說算是阪神選秀豐收的一個球季。尤其是當年金本知憲監督獨排眾議下第一指名的內野手大山悠輔，不僅已經坐穩阪神第四棒，近3個球季連續達成20轟、70分打點以上，今年打擊更上一層樓，不僅暫居打點王（至6/9截止），各項打擊數據也都可望創下生涯新高，堪稱選秀一大傑作。第五指名的內野手糸原健斗很快就在當時欠缺內野戰力的阪神虎隊抓到機會，2018年球季-2019年球季都是全勤出賽。過去兩年在矢野燿大監督時期也都是主力先發，直到今年才因為岡田彰布接任監督後基於強化守備將他調至代打，失去先發機會。

阪神虎在2016年日職選秀慧眼識金，第一指名選進的大山悠輔已經坐穩球隊第四棒。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

另外，第三指名的才木浩人則是當年同梯選手中唯一目前在阪神站穩先發輪值，也是發展最佳的投手。他在2018年拿下6勝，隨後歷經Tommy John手術及育成選手階段，去年開始復活，今年則是固定先發，已經拿下4勝3敗、防禦率1.74的亮眼成績，被譽為阪神未來10年的先發支柱。

第四指名的浜地真澄也不錯，去年在第六年球季終於大放異彩，出賽52場，投出21次中繼成功、防禦率1.14，成為阪神的牛棚大將，年薪也從700萬大漲至3,200萬日圓。

比較令人意外的是，當年第二指名投手的小野泰己也在去年底被釋出。富士大學畢業的小野泰己擁有150公里速球以及指叉球為武器，第一年就獲得15場先發的機會，並且在2018年先發23場拿下7勝7敗、防禦率4.77的成績。可惜之後每況愈下，2019年起就沒有再獲得先發以及勝投的機會，在2022年底被阪神釋出，被歐力士以育成合約簽下。

福永春吾直球均速大概在150公里左右，除了四縫線直球之外，另外還有滑切球、變速球、指叉球、曲球等多種球種。不過如同味全龍打擊教練張泰山對媒體所表示，過去福永在日職二軍表現很好，這是因為他有很快的球速，但上了一軍成績卻不如預期，重點在於除了球速快，還有哪些不足的地方需要加強，這將是他接下來能否在台灣生存的關鍵。所幸今年他將跟著台鋼雄鷹在二軍征戰，有助於做足準備，並且適應中華職棒打者的習性。加上台鋼有日籍投手教練橫田久則在陣中，有橫田教練傳授在台灣打球的經驗，相信也更加有助於福永春吾的成長。雖然福永在阪神虎的際遇發展不如選秀同梯選手，不過歷經棒球浪人的生活之後，終於在台灣找到落腳處，同時也是一圓職棒夢的第一站，也是重要的一站，未來值得期待！