約柯奇奪冠信念無視超狂數據 熱火老八傳奇到此為止

今年季後賽的熱火一路從附加賽打進季後賽圈，每個對戰組合總是在開打前居於下風，無論是媒體、球迷看好度，國際賭盤賠率，怎麼看都沒人料到熱火會以今年的東區冠軍身份來挑戰總冠軍舞台。熱火全隊就像是提槍上陣的平民部隊，靠著著士官長巴特勒(Jimmy Butler)的帶領，全隊展現出超強韌性，一不小心就可能被他們給逆襲灼傷。

總冠軍戰第三場開打前，熱火有項統計數據相當有意思，20場的樣本統計下來，儘管前三節團隊得分差都是負的，第四節得分差卻高達+90，十分驚人。總冠軍系列賽第二場熱火之所以能在丹佛逆轉偷到一場勝利，靠的便是第四節一波36對25的攻勢，單節高達68%投籃命中率與團隊五記三分彈的加持。熱火全隊在決勝時期的專注度能將他們的攻防強度提升到另一層級，也是令打臉眾多賽前預測與他們球賽好看的所在。

但是，對面的金塊向來治軍嚴謹，團隊戰力雄厚，更有著當今最無解的約柯奇(Nikola Jokic)壓陣，寄望這批配合多時的金塊主力接連自爆的機率實在不高。第三戰金塊靠著當家雙人組約柯奇、穆雷(Jamal Murray)寫進歷史的新猷，無情的澆熄熱火防線在客場快意搶下勝利。

穆雷34分10籃板10助攻，約柯奇32分21籃板10助攻，兩人同場大三元成為總冠軍史上頭一遭。其中，約柯奇還寫下總冠軍史上第一位創下30分20籃板10助攻超級大三元的男人。第一次闖進總冠軍的約柯奇在今年累計已繳出10場大三元，同時也是季後賽所有球員中得分、籃板、助攻總數最多，同樣為史上第一的紀錄保持人，今年季後賽的約柯奇障礙繼續刷新中。

熱火守不住約柯奇就算了，竟然還讓穆雷(圖)也開啟無雙狀態，讓球隊更是陷入雪上加霜的境地。 美聯社

即便約柯奇頻頻推進個人超狂數據，上演各種全能神蹟，但他接受訪問時總是一如往常的淡然以對，並表示他並不在意那些個人數據，即便是和隊友穆雷雙雙寫下歷史新紀錄也無法動搖他的泰然自若，唯一目標就是劍指總冠軍，並帶著奪冠好好放暑假。令人絲毫感覺不出約柯奇是自滿或是已用盡全力的疲累，難以捉摸與預測的小丑風格，更讓他的存在成為季後賽各隊巨大的夢靨，也是熱火老八傳奇該畫下休止符的終結者。

總決賽開打前，我曾於上一篇文章中提到，熱火若能在這種逆境中奪冠，那麼當家球星巴特勒肯定是一冠封神，而阿德巴約(Bam Adebayo)更是能否成就這個夢的關鍵。

事實也驗證了阿德巴約近三場都扮演熱火最重要的內線攻守核心，出賽40分鐘，場均繳出23分13籃板4助攻1火鍋，比起他在東區冠軍賽的14.9分9.1籃板4.4助攻有顯著提升。阿德巴約在決賽的狀態已經調整到巔峰，他竭盡所能發揮他在場上的一切，要得分，得護框，拚防守，無奈他面對的敵人畢竟是兩屆MVP，甚至有機會拿下今年FMVP的那個男人約柯奇。

熱火中鋒阿德巴約(右)已經打得夠好了，但在約柯奇(中)面前卻又顯得那麼微不足道。 美聯社

約柯奇順應對手防守陣型，身材高度，針對比賽動態作出的調整，充分體現出他替隊友組織，保護籃板，以及適時挺身而出取分之間的轉換拿捏是游刃有餘。除約柯奇、穆雷雙核心強勢的率領外，金塊還有波特(Michael Porter Jr.)、葛登(Aaron Gordon)、凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)能提供支援，甚至是板凳出發的雙布朗連線都有本事成為奪冠奇兵。

其中在第三戰繳出全隊第三高15分的布朗(Christian Braun)還是籃球路上一路帶著奪冠基因的幸運種子，他在高中時期曾連續三年幫助球隊拿下洲冠軍，大學更是連續三年的Big12聯盟冠軍與一次的NCAA總冠軍。

身為今年首輪第21順位的大齡新秀，來自堪薩斯大學的冠軍成員，布朗在新人年成功進入金塊輪值名單，6尺6吋的鋒衛身材，帶著NBA體測有史以來白人球員最強的40吋垂直起跳，他用他勇於對抗與突破的功能性，贏得教練團與隊友信任。布朗把握住總冠軍賽上場時間逐場增加的機會並拿出實際表現回報，這名連約柯奇都笑著說他是天生贏家的幸運星，或許有機會再替他的奪冠球隊紀錄再添一樁。

金塊替補後衛布朗(0號)籃球生涯向都是福星高照，這次又幸運搭上這班金光閃閃的奪冠列車！ 美聯社

今年季後賽的熱火真的已經拿出超出預期的表現太多，只是面對到把刷新歷史紀錄當日常的約柯奇與金塊，熱火的老八傳奇是該到為止了。

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