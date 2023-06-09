約柯奇、穆雷神仙球難以防守 熱火想贏非得擋下一個

金塊中鋒約柯奇、後衛穆雷總冠軍系列賽G3雙雙打出30分「大三元」，兩人都「無法防守」，總冠軍賽史上僅見。NBA這年頭想要打進總冠軍賽，只有團隊、防守、努力、三分球已經不夠，必須要有熱火那種超狂野三分和很不真實三分命中率，或是像金塊這樣兩個無法防守的「神仙」，才是底氣和贏球核心。

金塊G3靠著約柯奇32分、21籃板、10助攻主宰禁區，穆雷34分、10籃板、10助攻統治全場，109：94輕鬆擊敗熱火，七戰四勝總冠軍賽取得2：1領先。G4仍在熱火主場進行。

熱火輸在那裡？除了三分球超級不準，35投11中，三分命中率3成1，內線和禁區被金塊打爆是致命傷，禁區得分金塊60：34，籃板球金塊58：33，完全輾爆熱火，熱火禁區防守、對位、籃板球被金塊打得不成人形。

在金塊狂風暴雨般地攻勢之下，熱火替補球員馬丁(16號)與羅賓森(55號)即使有正常的發揮，仍然是無濟於事。 美聯社

金塊前鋒葛登10投5中砍11分，替補後衛布朗8投7中摘下15分，兩人都沒有命中任何一個三分球，所有得分都在禁區附近或籃下，熱火禁區被金塊暴虐，籃板球遭金塊橫掃。金塊G3全隊三分球18投5中，三分命中率僅2成78，但靠著約柯奇和穆雷兩大神仙聯手，客場直接打趴熱火，金塊最多領先21分。

熱火禁區被虐，籃板球被金塊狂爆，約柯奇統治攻防兩端和籃下，穆雷關鍵球和突破、三分球根本無解，一向以鐵血、防守、團隊著稱熱火，G4如何翻身？

從對位和身材來看，熱火幾乎沒有任何調整空間，熱火面臨系列賽最糟狀況。熱火35歲老前鋒勒夫只打了16分鐘，替補前鋒海史密斯只出賽2分鐘，兩人在關鍵球和決勝第四節幾乎都沒有上場空間，這是敗筆，也是熱火僅剩調整空間。

熱火所有的奇兵都拚盡全力了，只剩下老將勒夫(中)是最後能製造奇蹟的人選，可惜在這麼高強度的比賽中他根本撐不了多久。 美聯社

面對金塊，一要有高水平防守，控制失分和比賽節奏，二得扛住禁區，有效保護籃板球，因為金塊在每個位置都有身高和身材、天賦優勢，熱火一旦內線失守，禁區被金塊輾壓，比賽根本救不不回來。

熱火G4想復仇 只能就現有陣容和用人去做調整：

1、勒夫必須多打，海史密斯加入輪換，把區域聯防、勒夫經驗和海史密斯運動能力，發揮到極致，打出熱火最好防守和對位。

2、熱火先發中鋒阿德巴約前三戰進攻不錯，但防守和籃板不行，整體牽制力和防守都還有上調空間。約柯奇近乎無解和無法限制，但阿德巴約必須在速度、防守和籃板上，更多製造金塊和約柯奇壓力。

阿德巴約和勒夫防守端和對位不能讓約柯奇打得太舒服、自在，熱火團隊防守和包夾必須讓約柯奇打得很辛苦，消耗他體能和速度，熱火才能在禁區攻防扳平情勢，延續比賽可能性。

3、限制金塊穆雷，這個針對性防守工作要交給熱火前鋒巴特勒，熱火如果想要創造奇蹟，巴特勒除了積極得分、打進關鍵球，他還得在針對性防守上困住穆雷。

如果約柯奇對熱火來說真的是完全無解，巴特勒(右)應該考慮將防守重心集中在穆雷(中)身上。 美聯社

約柯奇和穆雷今年季後賽幾乎都無法防守，湖人對這兩個神仙幾乎束手無策，太陽也拿金塊超級二人組沒辦法。只要能限制金塊兩個得分狂人其中一個，減少傷害和金塊關鍵得分，熱火才能創造各種不可能，巴特勒是熱火最有可能成就一切的武器。

對熱火陣容和能力來說，金塊太完美，對位、身材都有優勢，約柯奇無解，穆雷各種得分和投籃手感近乎瘋狂，在兩人帶動下金塊還能打出緊密團隊，角色球員輪流發揮作用。

G4勝負全看熱火能不能限制金塊兩尊神仙其中一個，熱火想要延長戰線，就得搞定防守，完美守住禁區和籃板球。任務非常困難，但熱火今年從東區決賽到總冠軍賽，近10戰比賽已經打出五場勝利奇蹟，期待G4熱火還能讓全世界嚇一跳。