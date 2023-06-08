洋基火爆教頭布恩 遭驅逐出場紀錄衝上宇宙

兩個禮拜不到就三度遭驅逐出場，火氣是有多大？洋基教頭布恩(Aaron Boone)在五月中下旬短短十天內就被裁判趕出去三次，頻率之快連大聯盟總部都關切了，根據報導，紐約總部在五月底已經約談過布恩，要他收斂一點，但這位火爆教頭會乖乖聽話嗎？「沒這回事，我才不會變。」布恩斬釘截鐵地說。

布恩在今年已經被趕出場四次，是大聯盟最多，而且自從他2018年接任洋基兵符後，他被裁判先送出去的比例是歷史級的，不過自從他在上個月25號第四次被趕後，已經快兩個禮拜都安分守己，也許布恩只是嘴硬，心裡還是有想改。

在布恩最後一次被驅逐出場後，他被大聯盟處以一場禁賽和罰款處分，這是對累犯的加重處份，也是因為他多次對裁判過份挑釁。5月25號那次布恩在已經被趕出去後，他還是持續對主審Edwin Moscoso和裁判長Chris Guccione噴口水，還噴到人家滿臉都是。其實Moscoso面對布恩的過激反應，他已經如同大聯盟指示地轉身走開，但布恩意猶未盡，持續狂噴，噴到連洋基教練團都衝出來擋在布恩面前，以免場面失控。。

主審Edwin Moscoso(右)判布恩(中)驅逐出場後已經不想再跟他吵，但布恩卻繼續狂噴口水，終於讓大聯盟官方看不下去，藉喝啡啡約談而給予他嚴重的警告。 美聯社

就是這一幕讓大聯盟決定叫布恩去訓導室，告訴他『冷靜點』。這當然不是第一次大聯盟叫總教頭來訓話，紅人球三代教練貝爾（David Bell）在菜鳥總誒那年就吞了全聯盟最多的8次驅逐出場，紐約總部也把他叫去喝咖啡，結果他從2020年至今只有再累積15次出場。

根據資深棒球作家維度奇（Tom Verducci）的統計，布恩的驅逐出場頻率依舊是大聯盟史上第三高的，僅次於老前輩理查茲（Paul Richards）和佛瑞契（Frankie Frisch）。

林煒珽／製表

當時人稱『吵架王』的理查茲在1961年最後一次被趕出場，當時他連續11年蟬聯美聯的驅逐出場王。不過理查茲對棒球的貢獻深遠，像是第一個為了保護年輕投手而使用投球數限制，還有為了接蝴蝶球而發明加大版捕手手套。佛瑞契最後一次提前出場是1951年，他當年為了抗議花樣十足，像是表演綜藝摔、假暈，還有一次為了讓雨戰停止，帶把雨傘出去找裁判理論，結果是又一次的驅逐出場。

在大聯盟當今的規則和技術下，壘包間的攻防藉由各種重播，幾乎已經可以做到99.9%的正確，總教練要吵的只剩下好壞球，即使這樣，布恩還是可以吵到不可開交。今年是布恩帶兵的第六個年頭，而他累積的驅逐次數（30）比太空人老教頭貝克26年教練生涯還多（25）。他從去年至今通算的13次驅逐出場，超過道奇教練羅伯茲的九年生涯總和（10）。布恩的出場比例比Bobby Cox和Gardenhire都多，而Cox曾經是國聯11屆冠軍（我指吵架出場），Gardenhire則在八年內拿過7次美聯冠軍。

前勇士教頭Bobby Box(中)就是有名的吵架王，但現在布恩的火爆脾氣實在是有過之而無不及。 歐新社資料照片

歷史上一些著名的火爆教頭，如洋基傳奇Billy Martin（脾氣壞到連老闆都敢頂撞，和媒體也照吵不誤）、Lou Piniella（有次和裁判吵架時把帽子丟在地上要踢，吵一吵要表演踢帽子時發現被球僮收走了，當場大罵可憐的球僮）、Bobby Valentine（被趕出去後還帶假鬍子偽裝混回休息區）的驅逐比例都遠遠比不上布恩。

維度奇還說了一個關於公認大聯盟史上最佳教頭，Connie Mack先生的故事，在他53年的執教生涯只有一次驅逐出場紀錄，那是1895年，他第一年全職擔任匹茲堡海盜隊的球員兼總教練，在紐約巨人的主場馬球地（Polo Ground）比賽。當時的比賽只有一名裁判，當天的裁判叫做Hank O’Day，是一名剛退役的投手，和Mack當過三年的投捕搭擋。O’Day在一次二壘攻防時，得從本壘後方衝到二壘去看，結果他喊了聲『safe』，這下Mack怒了，跑到老朋友面前怒罵英文各種國罵，O’Day也不客氣，把Mack趕出去，還得勞動旁邊的制服警官才能把盛怒的Connie Mack帶出場。不過自此之後，這位鬼才教頭再也沒有被驅逐出場過。53年，就這麼一次。