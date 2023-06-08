約柯奇vs.巴特勒 誰將成為史上選秀順位最低的FMVP？

熱火贏得G2之後，帶著平手的局面回到主場。巴特勒（Jimmy Butler）帶領團隊打出強大的氣勢，又讓許多期待爆冷演出的球迷看到一絲希望，而約柯奇（Nikola Jokic）的驚人效率仍是金塊奪冠的有力保證。無論最終鹿死誰手，今年決賽都該會產生一項新紀錄，那就是出現史上選秀順位最低的總冠軍賽MVP。

說到總冠軍賽MVP，似乎時間點還早，而以目前戰況的發展來看，約柯奇和巴特勒就是兩隊之中最具競爭力的候選人。約柯奇以史上在單一季後賽拿下最多大三元的成績，獲選了西決MVP，而目前他依舊持續超人的表現。至於巴特勒雖然在數據上不見得一枝獨秀，先前在東決MVP票選之中也僅以一票之差勝出，但士官長畢竟就是熱火的靈魂人物。

照這樣的戰況發展下去，兩人確實是隊中最有資格拿下此獎的球星，而無論是哪一人獲獎，都將是史上選秀順位最低的得主。

原先選秀最低順位的三名FMVP得主，分別是1979年超音速的強森（Dennis Johnson, 29順位），2007年馬刺的帕克（Tony Parker，28順位）和1989年活塞的杜馬斯（Joe Dumars，18順位）。這三人都是當年隊上的頂尖後衛，而現役的球員當中，則是以字母哥（Giannis Antetokounmpo）和雷納德（Kawhi Leonard）的15順位最低。

強森是1976年在選秀第29順位被超音速選中，並在1979年獲得總冠軍賽MVP。 2021-22 Panini 球員卡

事實上，從1969年開始頒發的決賽MVP大半都是前十順位，歷來一共也只有七人突破這個門檻，除了上述的這五人之外，還有12順位的麥斯威爾（Cedric Maxwell）和13順位的布萊恩（Kobe Bryant）。

巴特勒是30順位，至於約柯奇則是41順位，都比前述的七位球星要低。若是約柯奇拿下總冠軍賽MVP，他更將是史無前例的二輪秀得主。先前約柯奇兩度拿下年度MVP時，就已經創下首位二輪秀MVP的紀錄，若再加上更進一階的總冠軍賽MVP，那將是更難超越的成就。

而從過去的總冠軍賽MVP名單來看，狀元仍是各方關注的焦點，目前共有11名狀元得主，而發出的54座總冠軍賽MVP獎座當中，就有19次落在狀元手上。而現役球員之中，則只剩下詹姆斯（LeBron James）一人是拿下過此一獎項的選秀狀元。

詹姆斯是現役球員卡中唯一拿過FMVP的選秀狀元，而且他一口氣還拿了4次。 歐新社資料照片

今年若是巴特勒或是約柯奇兩人其中之一獲選，他們在季後賽的過程中也都曾打敗前總冠軍賽MVP的得主，巴特勒在首輪就擊退了字母哥，而約柯奇則是在西決橫掃了詹姆斯。

說到這裡，即使很難想像今年的總冠軍賽MVP桂冠，最後會落到巴特勒和約柯奇之外的球員身上，但過往的歷史確實也有爆冷的情況出現。就以首屆得主韋斯特（Jerry West）來說，他帶領的湖人在決賽對決塞爾蒂克時落敗，但他卻是帶走這座獎項的球員。

那時韋斯特的對手，正是傳奇中鋒羅素（Bill Russell）。羅素生涯不只拿下11冠，還多次在決賽擊退韋斯特率領的湖人，而最後一冠還是以球員兼總教練的身份奪得二連霸，那也是他的最後一季，可說是在聲望最巔峰引退。若是總冠軍賽MVP這個獎項早11年開始設立的話，羅素至少能拿下六座以上，而NBA也在2009年宣布這個獎項改以羅素為名。

韋斯特在1969年獲得第一次的FMVP頭銜，當年他所屬的湖人是以3：4敗給塞爾蒂克，但是他的表現在實在太優異了，場均37.9、4.7籃板7.4助攻，投籃命中率還高達.490！ 1991 Upper Deck 球員卡

而在羅素生涯第一次，也是最後一次有機會拿獎的情況下，總冠軍賽MVP竟給了他的老對手韋斯特。輸掉冠軍盃卻拿下總冠軍賽MVP的爆冷結局，若是在今年上演也可能會是合理的劇本，畢竟約柯奇和巴特勒目前都打出足夠的份量，而巴特勒更是一路帶傷打球，無論哪一人拿下FMVP，在歷史的定位上都不會有人質疑。

但若是熱火奪冠，總冠軍賽MVP票選又重演東決的拉鋸局面，最後還落到了馬丁（Caleb Martin）手上，那馬丁將是更驚人的落選秀得主，完全超越了先前的歷史紀錄。

雖說這劇本發生的機率極低，但不被看好的冷門，小人物軍團的逆襲，和黑馬的灰姑娘傳奇，一直是今年季後賽乃至於決賽的主旋律，接下來兩隊會打出什麼樣的驚奇結局？從歷史的角度來看，又有另一層不同的意義。