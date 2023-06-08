中職／打擊低潮仍居第二高票 拿莫應打出匹配人氣的成績

中職明星賽票選進入倒數10天，在網路投票的部分，一如往常幾乎各位置的領先集團都是中信的球員，反正先發就是黃澄澄一片，只有統一的陳傑憲在3席外野手的先發位置上突圍取得一席之地，當然，不管是因傷勢影響上場次數或是成績不理想，能獲得大量球迷的票選就表示有相當的人氣，只不過去年的明星賽有一個位置的票選前三名在本季的表現都與上季有很大的落差，就是一壘手的部分。

去年明星賽一壘手的前3高票分別是拿到超過27萬票的中信許基宏，接下來的兩名都是7萬多票的味全拿莫．伊漾及樂天陳俊秀，但3人不約而同在今年因傷或本身狀況不佳，陷入「一壘手魔咒」中。

許基宏去年出賽105場，剛好打出100支安打，有2成87打擊率、6轟及49分打點的成績，但他在6月中就已有左膝韌帶傷勢，今年春訓期間又動了左腳阿基里斯腱手術，直到5月中才復出在二軍出賽，在4場復健賽中打出2轟，5月底被註冊且升上一軍並立即先發，不過重回一軍至今出賽5場，19個打數僅打出2支安打，還被三振6次，狀況顯然還未調整好，而由於他在5月7日前未曾上過一軍，因此沒有明星賽票選資格。

許基宏是去年明星賽一壘手最高票，因傷錯失今年明星賽票選資格。 聯合報系資料照片

票選第3名的陳俊秀其實在去年的狀況就已經不佳，出賽數、打席數、打擊率、安打、打點等各項打擊數據都是從15年首個完整球季後的單季新低，全壘打更是直接掛零到底，但還是憑藉著過去的成績以及球迷的支持擠進票選前3名，也順利在明星賽出場；不過陳俊秀在去年11月中開刀治療左手腕後，今年的打擊狀況更差，僅出賽10場，17個打數1支安打，打擊率只有0成59，雖然在5月底下二軍後的打擊表現不錯，何時能回一軍卻也是未知數，可以確定的是今年出賽數已經會再創單季新低了，他目前在明星賽一壘手方面僅排第5名，且與前4名的票數落差很大。

陳俊秀是去年明星賽一壘手第3高票，本季打擊表現仍舊不佳。 聯合報系資料照片

3人中唯一沒有受到傷勢魔咒影響的是第2高票的拿莫．伊漾，去年首次入選明星賽的拿莫．伊漾無疑是那個週末受到最多注目的球星，無論是在速球王或全壘打大賽，都展現出滿滿的星味，第2場比賽的8局下半更轟出超前比數的全壘打，一舉拿下個人首次明星賽單場MVP，這兩天讓拿莫．伊漾成為明星中的明星，並增加了許多粉絲；明星賽後，拿莫．伊漾的打擊表現逐漸下滑，下半季的打擊率不到2成，也沒有再開轟。

本季拿莫．伊漾的打擊表現與去年下半季相比並沒有太大起色，出賽35場，72個打數僅有11支安打，打擊率是1成94，上壘及長打率都未超過3成，而且被三振22次，被三振率倒是高達3成，本身打擊狀況持續不振，加上原本防守的一壘除了中職全壘打王林智勝之外，今年還多了強力競爭者瑪仕革斯．俄霸律尼，2人的打擊成績在中職所有打者中並不算出色，但都贏過他，也使得上季總打席數還在隊上排第6名的他，本季多在後半段以代打上場，打席數只能排在10名外。

拿莫．伊漾(左)舉手投足都有明星風采，在中職短短幾年就累積許多人氣。 福耳／攝影

至於去年季後勤練的外野，由於有郭天信、陳品捷、林孝程、高孝儀等表現更穩定的隊友，因此拿莫．伊漾現在只以外野手身份出賽4場，在過去兩年也曾守過的游擊，本季只有1次守備機會，卻就以失誤收場，這樣看起來一壘手還是拿莫．伊漾最適合的位置，只是以本季的打擊狀況來看要爭取穩定的先發有很大的難度。

即使成績不理想，拿莫．伊漾的人氣仍然不減，在今年的明星賽票選一壘手部分，仍以將近7萬票高居第2名，有望連續2年參加明星賽；他在3日打出本季個人首轟，這也是睽違近1年的全壘打，希望這一轟能夠讓他重建打擊信心，成為成績與人氣一樣好的真明星。