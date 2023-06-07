熱火變陣兼升級區防攻破金塊主場 阿德巴約樂扮體系運作核心

金塊熱火總冠軍第二戰，本季季後賽最會打第四節的「殭屍熱火」再次上線，逆轉勝帶走比賽，金塊首次主場被攻克，無法完成「主場10勝0敗必奪冠」的歷史條件，這也代表熱火重新找到爭冠的希望。

接下來且看被奪走主場優勢的丹佛軍，能否扳回局勢，一樣來看看此戰分析與第三戰展望。

熱火最大優勢浮現：史波史特拉

賽前分析就提過，熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）可能是這個系列賽，邁阿密的最大優勢，第二戰他就再次展現，何以被認為是現今聯盟調整與Game Plan最佳的總教練，在攻守兩端都做出相當精準且具針對性的變陣調整，且還是建立在他對首戰躬自反省的的前提上。

金塊馬龍（Michael Malone）主帥固然絕對也是當今聯盟的一流教練，可面對史波史特拉，他將更沒有犯錯的空間，更不能在這場較量中落後太多，但撇開部分令外界驚喜的調度，許多首戰後可以預估的熱火變陣或策略，如勒夫（Kevin Love）上場，繼續面對區域聯防等，馬龍在第二戰都未能做出足夠因應，本身調度亦有保守偷時間之虞，球員們的專注力也明顯遜色對手。賽後馬龍對此亦公開喊話，且看子弟兵們乃至他本人，第三戰能否真的繃緊神經。

勒夫出任先發展現老將價值。 路透社

熱火的防守變陣與區防再升級

首先，來談談熱火的防守調整，這些也都可參考筆者賽前分析文章「大衛vs.歌利亞！天賦優勢金塊、雜草韌性熱火 總冠軍5大觀戰焦點」。最直接的就是勒夫回歸先發。

儘管並非讓他去當對位約柯奇（Nikola Jokic）的犧牲打，但光是他在籃下增加的高度與對抗性，就足以影響比賽。上一場金塊一度肆虐的前鋒空切不見了，全場葛登（Aaron Gordon）與波特（Michael Porter Jr.）油漆區分別為6與0分，短短22分鐘，他也抓下全隊最高10籃板，但單人對位防守方面也表現不俗。

第二個錦囊妙計，熱火確實轉換施壓焦點，改為針對穆雷（Jamal Murray）。早前提過這是季後賽其他球隊不曾嘗試，但如勇士主帥柯爾（Steve Kerr）所言，或許邁阿密認為他才是問題的根源且有壓制的可能性，於是我們確實看到，在勒夫上場後，空出來的巴特勒（Jimmy Butler）直接就被叫去對位穆雷，且全場都相當有效（這兩戰對位僅讓對穆雷8投3中）。

來看第三計：優化的區域防守。上一戰金塊就曾於區域防守吃過大虧，本戰其實也不是完全沒有準備，第二節初熱火又一次在約柯奇下場後，首次啟動區防，但這段期間金塊透過快速切傳與三分投射的執行效率，直接轟垮對手，更且是從首節苦苦追趕後快速逆轉的主因（落後11分->領先15分）。

但第四節這套又一次增強防守強度，且這一次，在換上約柯奇後，還做了進一步微調，更臻效果。在此節熱火施行的區防，一方面巴特勒繼續對位穆雷，同時間還不時祭出Blitz閃電夾擊；同時間阿德巴約（Bam Adebayo）不再大量對位約柯奇，解放為四處協防與護框的關鍵防守者。

約柯奇飆破40分，成了金塊輸球魔咒。 路透社

另外，熱火更大膽指派後衛，尤其常見文森（Gabe Vincent），不斷繞前防守約柯奇，目的在增加他接球的難度，在雙方卡位過程中，呈現內縮區防的熱火，也幾乎隨時都能看到隊友伺機準備幫忙協防與斷球，用矮後衛去貼身對抗的另一巧處，更在於懸殊的身形差距，約柯奇一個沉不住氣或不小心，護球或下球動作大了點，就很可能吃上視覺的虧吞進攻犯規。事實上，他在此戰也著實上了不少當。

熱火啟用勒夫，已然先解決「金塊進擊巨人陣攻守壓制 熱火靠「區域聯防」能否阻擋？」一文提到的金塊第一殺招：鋒線虐小；巴特勒與區域聯防進一步再壓制了第二殺招：約柯奇、穆雷「2-Men Game」。

策略改從讓穆雷不舒服開始，讓他難以與約柯奇輕鬆連線，就算好不容易傳至約柯奇手上，四面八方的協防就上來干擾他傳球，季後賽場均10.5助攻的他，本戰僅僅4次助攻！

本戰外界最關注的焦點之一，就是約柯奇成為總冠軍賽史第14位得到至少41分但輸球的球員，整個季後賽40+得分0勝3敗絕非偶然，湖人做不到的放約柯奇得分但難以串聯，熱火做到了，這還是一般咸認對方有個擅長破壞區防的頂級中鋒情況下！

本場盡顯約柯奇開無雙的能力，其實他的硬打往往已經是被包夾的不輕鬆情況，從第一節大幅落後跳出來先幹分拉近再說，到第四節屢屢遭區防困鎖，此戰其出手多達28次，比第二的穆雷多上13次，但即便如此，算上助攻他於第二戰為球隊創造的分數（58分），還是遜於首戰的27分14助攻（50分），這當然會是史波史特拉所樂見。

第四節區域聯防的好處還在於，能保護羅賓森（Duncan Robinson）的防守問題，同時能壓迫對少放慢節奏，此戰是金塊於季後賽Pace最慢的比賽，這也讓第四節丹佛軍團最後的反撲，最終不得不敗給了時間。

成功封鎖穆雷，熱火找到抗衡金塊的策略。 路透社

邁阿密針對弱點的高效進攻

雖然防守是肉眼可見的改善效率，也為第四節的反撲打下基礎。但熱火本場的致勝之道，還在進攻那可怕的高效火力，畢竟使盡渾身解數加上變陣得宜，最終仍是讓金塊轟進108分，僅險勝3分。

邁阿密的進攻策略，本戰同樣有備而來，更加針對約柯奇沉退的問題，以及部分年輕球員的防守交代易陷混亂問題，並且較首戰更不搶第一拍，投射更穩健。

首節就有意識地攻擊中距離空間，並且打更多與阿德巴約起手的擋拆，再轉換給射手群做雙人交叉虛擋，而後接球投射，這成就了史特魯斯（Max Strus）單節12分的第一節。

但隨後，金塊在這方面也做了有效調整，外圍防守更多採用直接換防，破解了射手群的虛擋接投，熱火的進攻主軸再次回到阿德巴約為軸的擋拆變化，以及後續的快速傳投。本戰熱火Playtype最大的變化：擋拆Roll Man得分從8分提升至17分，Spot Up更是從18分狂飆至45分！。

但憑著第二節巴特勒提前燃燒，以及第三節金塊對他過於忌憚，時常防守協防過度創造的投射空檔，靠著以文森為首的射手群，此役又一次的高效三分投射，熱火得以持續緊咬。

文森總冠軍賽前兩戰發揮出色。 法新社

到了熱火最強的第四節（每場+4.2分，遙遙領先其他季後賽球隊），這份執行度又一次提升，且打出了過去兩個賽季，聯盟進攻最高效的第四節（189.5）-他們僅用了19個回合（其中9次助攻），就以69%的神準命中率狂砍36分！

第四節的勢頭由羅賓森展開，但要留意的是起源還在史波史特拉的精準抓弱點眼光，以及阿德巴約。這段期間約柯奇下場休息，熱火抓住擋拆後阿德巴約的相對強勢，讓他不斷去找布勞恩（Christian Braun）。

此時場上金塊以替補為主，再一次陷入交代不清、過度協防的漏人，不到兩分半鐘羅賓森就獨砍10分，一波13：2攻勢，就把金塊從領先8分打成落後3分，加上文森、馬丁（Caleb Martin）與巴特勒的聯袂開轟，巴特勒與阿德巴約的及時雨強攻，以及金塊太多防守端大方送罰球的愚蠢犯規，最終方得以扛住約柯奇與穆雷末段的強力不合理籃球反擊。

正如金塊主帥馬龍所說，第二戰可以預料到熱火於三分外線上的回溫，不可能每場都預期如首戰低迷，但這場的反撲力道實在仍出乎意料。

本戰熱火「Wide Open」+「Open」三分出手30投16中，命中率逾5成，賽後三分命中率再攀至39.2%，續保整個季後賽拉開領先的第一準度，以及史上超過250次投射球隊中，相對季賽最大的提升。

系列賽開打前的分析文，筆者曾不經意地這樣提過，「（之前的季後賽）其中5場更投出團隊超過45%可怕準頭。倘若這系列他們能投出個2、3場，勝負或者還真的就難料」，而他們還真的於客場第二戰就做到了。

羅賓森第四節適時開火，幫助熱火扭轉落後局面。 路透社

還只差1球，熱火就成為史上第一支至少25次出手，5場超過5成三分命中率的球隊，即便如此，已是本季季後賽熱火第6次三分超過48.5%，反觀例行賽僅出現3次。

更可怕的是17次命中，分散於7位至少投進一顆，6人超過2顆，對外線的恐懼，從而混亂了金塊的防守策略：約柯奇的沉退被打擊，或者開始更費力地撲到三分線防守，給了阿德巴約更多Roll in進而短擋拆機會，乃至金塊後防線上的交代不清，失誤漏人，皆起於此。

特別要再次盛讚熱火的雜草軍團，特別是落選秀四人組：文森、羅賓森、史特魯斯與馬丁，此戰三分球21投11中，文森更儼然成為總冠軍前兩戰最可靠的進攻手，場均21分，命中率55.6%，三分命中率56.3%，第二戰正負值全場最高+22，更在巴特勒不在場時，與羅賓森於第四節攜手打出最大一波逆轉。

一個數據：當年浪花三兄弟柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與杜蘭特（Kevin Durant），在2017年季後賽三分球364投151中（41.5%），而迄今文森、馬丁與羅賓森，合共314投135中（43%）。

這3位落選秀狙擊手能否在這個系列打破史上最強射手組合的紀錄？總冠軍熱火能否以小搏大，勝負或許就繫在這些宛如球隊化身的落選綠葉身上！

金塊的被動消極，以及過多失誤

熱火此戰攻守變陣有成，且執行高效無疑是事實，但就算扣除判決上的不利，另一方面，也不妨礙金塊真的打的消極，求勝態度與賽前準備明顯不如對手。過多的失誤是一點，本場14次失誤送給對手23分，助攻失誤比是本季季後賽最差幾場之一。

波特兩戰三分球幾乎熄火。 美聯社

更令球迷無語的是，從湖人到對熱火首戰，一直秉持節制防守犯規策略，此戰固然該顧忌熱火的三分準頭，以最終六犯離場、出手僅一次命中的凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）為首，實在犯了太多費解的不必要犯規，尤其在關鍵第四節，就送了包括三分球犯規在內的10次罰球給對手。

除了凱威爾波普的失神表現，X因子波特（Michael Porter Jr.）更是連續兩場恍惚，全場僅得5分，三分球系列賽是低迷的17投3中，對比西區冠軍賽42.3%命中率天差地遠，完全不負他X因子的定位，若果他沒能在進攻端懲擊對手，就只是容易在防守端失誤的年輕球員，雖然他的低迷與上半場布勞恩（Christian Braun）的積極活躍，讓球隊得以減少使用波特，但僅僅26分鐘上場，已足夠讓他打出全場最差的-15正負值。

但金塊的問題，也不僅止於這兩位。為熱火埋下後半場追趕伏筆，還在第二節後半15分領先時，丹佛軍陸續發生運到腳上被反擊三分打，不必要的三分犯規，快攻傳到對方腳上，也包括大空檔不進，被簡單晃起等基本紀律級別的錯誤，中場被追到僅6分，如果能守住雙位數分差，想必比賽的面貌也會大不相同。

第三戰金塊的因應，哪些該留意的點

首先，是士氣層面的武裝，要對於45%以上三分命中率，連續贏了兩場第四節，以及超會打逆風球的熱火，重新定位評估。光今年季後賽，他們就已完成7次從雙位數落後的逆轉勝，過去25季只有4支球隊曾達標：3次是邁阿密，儼然已刻劃在球隊的血液基因之中。

巴特勒仍未天神降臨，但熱火已經把主場優勢搶回手上。 路透社

另且主場優勢已落對手之手，沒能以更拼命的求勝姿態對戰，短期賽事什麼都可能發生。謹記巴特勒曾說過的名言，認為最多能靠自己幫球隊拿下兩勝，而這個系列賽迄今其表現都還只是平平，但即便帶傷，誰知道何時他會恢復到可以把勝利扛到肩上，在此之前球隊已經先奪一勝，丹佛再無留力控分空間。

場上最重要的是提升防守，更積極的輪轉，更猛烈的身體對抗，更謹慎的犯規尺度拿捏，更清楚的防守交代，尤其是減少過度包夾，這些是基本；防守佈陣上最該留意的焦點人物與調整方向，或許不是那群瘋狂的草根射手，甚至不是士官長巴特勒，阿德巴約可能才是總冠軍系列賽最關鍵的那個「他」！

兩戰下來，除了該把握的中距離，兩戰下來油漆區非禁區+中距離，高達28投15中外，最重要的是作為戰術軸心，掩護、走位破壞對方防守，乃至轉傳策應的影響力。

以第四節的大反擊來說，多數人只看到最終出手的球員，但在此之前，阿德巴約的擋人，Roll-in製造錯位，進而創造對手防守漏人，最終傳至射手，才為後續奠下一切基礎。光在第四節，他就得到7分3助攻，無怪乎賽後本人甚至這樣表示「我覺得我是這個聯盟中偉大的傳球者之一」。

簡單說，熱火現在讓阿德巴約部署在一個接近約柯奇的角色，而金塊也讓他得以繼續輕鬆扮演。為了讓約柯奇於防守端省力，對於罰球線外的熱火中鋒，金塊往往就是放空不管，太過被動結果，就是即使不投射，他也能輕鬆自在的做後續任何想做的動作，擋拆掩護、手遞手、虛擋空切，以及高位精準發牌，馬龍該要理解讓對手一切戰術得以運轉的核心是誰，然後開始針對施壓消耗了。

金塊雙星也有各自的功課。外界多所認為，比起前兩戰大多時間相當忠於控球，丹佛需要穆雷更多的進攻火力，方能取勝，第四節末段他的確嚇出了對手一身冷汗，就差最後那顆三分球。

終結連續6場破25分的表現，穆雷火力還是金塊踏平對手的關鍵。 路透社

第三戰穆雷能否多展露不合理籃球硬實力的一面，尤其將攸關能否打到勒夫與後衛群等單防弱點；約柯奇則需控制情緒，第二戰顯然差點又曝露其不順遂時會躁怒的一面，如何回到耐心策應的沉著，以及如何對付熱火用矮衛繞前貼身，不惜吃拐也要製造進攻犯規的神風式防守，會是他的第二戰課題。

當然，最後還是在團隊，當熱火一整片雜草軍團狂轟，倘若雙星被針對，金塊就沒有人能跳出，談何勝利？

平心而論，約柯奇第二戰傳出了好球不僅是紙面上的4次助攻，只是隊友接到了也投不進，尤其波特能不能終於反彈？將直接決定球隊繼續陷入苦戰甚至吞敗，亦或者在客場揚長而去！