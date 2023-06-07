中職／為救戰績亂收割農場 王者中信一二軍竟同墊底

說到中華職棒強權，這幾年的代表必定是中信兄弟，自從2014年中信集團接手後，至2022年的9年間，一軍8度打進台灣大賽，更是現在二連霸的隊伍。二軍方面也不遑多讓，這9年都晉級總冠軍賽，而且拿下5次冠軍。中信無論即戰力及農場都被認為最為厚實，因此各種預測幾乎都會將黃衫軍評為前段班或是奪冠熱門球隊。

即使是常勝軍，都還是會有低潮的時候，職棒是長久戰，比的不只是主力球員，更挑戰教練團的調度及球隊的深度。中信兄弟過去靠著厚實的農場，常有奇兵突起，多能翻轉劣勢，最好的例子莫過於去年他們一度表現不佳，但在大膽變陣後，收到不錯的效果，雖然把許多球星擠到二軍去，但意外激發出吳哲源、林書逸及陳文杰的潛力。

今年中信兄弟再度面臨低潮，依然想靠嘗試變陣來解決，雖有曾頌恩、黃韋盛等球員冒出頭，但整體球隊狀況還是相當低迷。他們一、二軍現都暫居墊底，加上突如其來的「換助」讓教練團大風吹，球隊狀況連連，可說是中信集團接手兄弟後最慘的一個半季。到底什麼原因造成王者意外跌落神壇？

首先是投手環節，他們的投手防禦率無論一、二軍都比去年高出不少，而且是先發跟牛棚都出狀況。先發部份吳哲源先是提前備戰經典賽，歸隊後又碰到談薪問題，之後又受傷，心理狀態及身體狀況都遇到困境，表現跟去年比差異不少。新冒出頭的本土投手余謙、鄭浩均即使偶有佳作，但穩定度不足，還沒有可以長期在一軍輪值的實力。雪上加霜的是象魔力受傷離隊，又沒有合適的二號洋投頂上，只剩德保拉孤臣無力可回天，整個先發大亂。

吳哲源是去年中信兄弟的救世主，今年他身心都出狀況，球隊雖然大舉啟用新秀，卻都還沒找到能獨當一面的本土先發。 聯合報系資料照片

中信二軍培養的先發投手有魏碩成、黃恩賜及陳琥，但魏碩成今年表現大幅下滑，還被升上一軍支援牛棚，看起來沒有好的效果。而黃恩賜則是尚在尋找定位，陳琥才剛傷癒復出，都還沒能穩定出賽。想要改練先發的陳柏豪表現沒以往在牛棚時穩定，無法成為一軍戰力。二軍的先發群都自身難保，自然難幫助一軍解決先發問題。

牛棚也是大問題之一，一般來講需要至少三位以上穩定的後援投手，可把關7局之後，還可以輪休調整。前年有蔡齊哲、吳俊偉及李振昌，去年有呂彥青、李振昌及楊志龍，但今年現穩定的僅有呂彥青及吳俊偉。二軍牛棚同樣出現狀況，去年表現不錯的李吳永勤、謝榮豪及王凱程，後兩位今年表現都有不小的落差。李吳永勤則是升上一軍表現不理想，短暫在二軍貢獻則是有限。先發投手不穩，造成牛棚需求量大，但許多投手卻碰上迷航，然而能協助調整的教練被指派去做調度工作，看起來暫時還沒有解方。

不只投手出問題，打擊也沒發揮以往強打本色，打擊率偏低，全壘打更是難產，得分效益自然不佳。最主要在於主砲陳子豪陷入大低潮，去年獲得不少機會的外野手林書逸及陳文杰，今年表現都大幅下滑。另一位主將許基宏則是受傷，讓球隊嘗試多位一壘手，但火力仍受到影響。另外包含江坤宇、岳東華、福來喜等打擊表現都跟以往有落差。

過去因為中信打者問題較小，因此二軍可以著重在養成，幫助球隊找到更多可用之兵。但目前的重點則是讓一軍球員調整，把不少打席給低潮的球員，排擠新秀的空間。另一方面，如宋晟睿雖然過去在二軍有不錯表現，但似乎還沒到可成為一軍戰力的階段，過於急躁同樣沒收到好的效果。

宋晟睿過去在二軍有很好的表現，開季時讓他承擔重任，但操之過急的做法，反讓他現在要重新找回手感，看樣子他要成為一軍戰力還有很大一段路要走。 聯合報系資料照片

中信兄弟以往碰到低潮時，總是能從農場中挖掘可用之兵，維持球隊戰力。但現在狀況是，當球隊大部份球員都出現問題，球隊沒辦法調整，反而是端上還沒成熟的農作物，後來還把農夫變主廚。這樣混亂的狀況，讓一、二軍都沒有步上正軌，反而同時低潮都淪為墊底。不過畢竟兄弟是有長遠規劃的球隊，雖然現在許多球員迷航中，但可能是當作延長春訓，蹲得更低跳得更高，期待下半季的一飛衝天。