爛到連媽媽都開噓！ 透納三大打擊問題導致開季崩盤

本屆經典賽3戰4轟、獲讚「美國隊長」的透納（Trea Turner），休賽季與費城人簽下一紙11年3億美金的巨額合約，為的就是希望他能取代史托特（Bryson Stott）貢獻自己超群的打擊實力，另外，他在壘包間的推進能力也是對投手最大的威脅，閃電般的跑速以及出色的跑壘判斷，造就了他頂級的盜壘能力——但這一切都建立在他過去優秀的打擊技巧上，透納的開季表現並不如自己的滑壘般絲滑流暢，至今兩個月以來棒子徹底熄火，不僅OPS（進攻指數）不如史托特，.642的數據甚至遠低於聯盟平均水準，差勁到連自己的媽媽進場看球都怒噓，繳出如此不堪的打擊表現，透納究竟是出了什麼問題？

一、三振率暴增

透納一直都是位出棒慾望極強的選手，出棒率47.5%高於聯盟平均，本季更是上攀到生涯新高的53.3%，然而，這樣的積極出棒並未帶給他更高的進攻效率，帳面數據 .232/ .276/ .366的打擊三圍是生涯最差，70的wRC+更是遠低於聯盟平均，細看會發現，透納增加揮棒頻率揮到的卻是更多的空氣，除了三振率來到生涯新高的24.5%，O-swing%（好球帶外的追打率）也高達40.8%，與生涯平均的31.3%有著極大的差距，而投手們也抓準透納好壞球判斷能力低下的弱點，本季投進好球帶內的比例僅37.6%。

增加的出棒慾望反倒使透納的帳面成績更加淒慘，揮空率大幅增加，投手知道投好球帶外的壞球他也會揮棒買單。 美聯社

二、對速球掌握度驟降

把握直球對決的機會讓投手付出代價，這本應是每個打者都做得到的事，但透納本季面對速球的掌握度卻比變化球更差，對戰wOBA僅 .205（往年這項數據可是皆高於 .380），比對上變化球的 .322還低，面對速球的揮空率21.6%也是生涯新高，下圖為透納本季面對速球時的wOBA，可見他除了對內角高進壘的球沒輒，連好球帶內的「肉包球」也無能為力，而若是面對98英里以上的火球，透納本季甚至連一支安打都生不出來。

透納本季面對速球時的wOBA，撇除外角低的直球，面對高角度速球時，基本上是手無縛雞之力。 擷圖自大聯盟Baseball Savant官方網站

三、差勁的擊球品質

由《Statcast》提供的進階數據得知，透納的擊球仰角由生涯的10.2度上升至15.8度，向來以強勁平飛球為進攻目標的透納，擊球仰角爆升的原因有二，第一是進攻策略的改變，包括上述的出棒慾望增加、好球帶擴展，然而過去優秀的contact技巧如今卻不再管用；第二則是追打高角度速球導致的軟弱飛球，從擊球數據可以看出，本季透納的飛球率高達41.2%（生涯34.1%），而內野飛球比例卻是新高的10.7%，飛球轉換成全壘打的比率則是新低的6.7%，HardHit%也可以看出他的擊球初速不增反減，擊球品質是大不如前。

透納的擊球仰角由生涯的10.2度上升至15.8度，主因出在追打高角度速球導致的軟弱飛球，這也導致他的擊球品質不如以往。 美聯社

這都還沒提及到他的守備能力，透納的守備技巧事實上並不是這麼穩定，進階防守數據UZR/150說明一名選手在出賽150場的情況下，相比平均水準的球員多丟幾分，而透納在這數據上的表現時好時壞，2021年繳出高於平均的4.5，但19、20年卻分別繳出劣於平均的-8.8、-7.0，本季至今雖已出現7次守備失誤，但在進階數據綜合守備範圍等評斷下，可是繳出了正值的4.8，只是觀眾們的噓聲放大了這為數不多的守備失誤。

那麼，本季的透納還有救嗎？事實上，透納過去幾年都是位穩定且健康的打者，首要目的之一是克服面對直球的障礙，再來就是調整擊球仰角，寧願打低也不要打高，再運用自己得天獨厚的快腿上壘，要知道，上季透納可是有14.6%的安打是透過「跑」出來的內野安打，這項數據本季僅剩9.7%，回復到以往的進攻模式才是最適合透納的成功之道。