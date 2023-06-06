日職／接下王柏融3號球衣 加藤豪將成功逆輸入還創紀錄

在火腿效力18個球季，拿下多次金手套及最佳十人獎項，途中也曾前往美國挑戰大聯盟的田中賢介，於19年球季結束後引退，其3號的背號也傳承給台灣旅日野手王柏融，背負著台日兩方期待的王柏融，在身穿3號球衣的3年內並未打出令人滿意的成績，去年季後雖獲火腿續約，但僅是育成球員約，背號當然也只能變成3位數的199號，而3號球衣今年則由新人加藤豪將穿上。

加藤是火腿去年選秀的第3指名，選秀會前新庄剛志監督就強烈表達對加藤的渴望，當天在第3指名的前段順位就選擇他，出乎各界的意料之外，畢竟加藤並沒有報名選秀會，而是依照日職選秀的規定有資格而被選中，會後加藤表示會慎重考慮，最終在10月底離開美國，11月初正式加盟火腿，穿上3號球衣，成為繼02年被歐力士選中的鈴木誠、07年同樣被火腿選中的多田野數人後，第3位從大聯盟「逆輸入」回日職的球員，也是3人中唯一的野手。

3號曾經是王柏融的球衣背號，經過3年後在加藤豪將的身上發光。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

新庄為什麼會對加藤有高度興趣？雙親都是日本人、在美國加州出生、185公分、右投左打的加藤，在13年第二輪就被洋基選上，隨後一直都在小聯盟，19年季中升上3A，在88場比賽中打出11轟、39分打點及2成79打擊率的成績，季後因已在小聯盟集滿6年年資，因此成為自由球員，之後幾年經歷馬林魚、教士、藍鳥、大都會等球隊，但只有在22年短暫上過大聯盟，這也讓他成為首位經由選秀而在大聯盟亮相的日籍球員，這一年加藤在大聯盟出賽8場，11個打席選到3次保送、7個打數打出1支安打，雖然在大聯盟的打擊率僅有1成43，加藤在3A出賽278場，2成70打擊率、28轟、115分打點的成績其實並不差，甚至優於日職所簽下的部分洋砲，而且還能用日文直接溝通；守備方面，除了專職二壘之外，還可以防守其他多個位置，是個巧打俊足的工具人，攻守兩方都是火腿所需要的。

加藤豪將雙親是日本人，但他在美國出生長大，並在小聯盟征戰多年，等於是能用日文與隊友溝通的洋將。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

即使是需要的即戰力，畢竟加藤已28歲， 且被選上後是否會如新庄所願加入火腿，進一步能否適應日本的訓練方式及棒球文化都是未知數，新庄在第3輪就指名他在當時引起許多討論，最終雖然順利加入火腿，在春訓前一天卻宣布在自主訓練時右手指骨折，春訓中又拉傷右腹斜，不但趕不上開幕戰，還需要休養8週，讓各界開始質疑新庄當初的決定。

等了將近2個月，身穿3號的加藤終於在5月25日首度在一軍以6棒、二壘手的位置出賽，並在首打席就打出日職首安，隔天也打出安打，打回日職首打點及跑出首盜壘，31日的比賽更是單場雙響砲、3分打點，進入6月，在2、3日連兩場開轟，4日打出首次猛打賞，並且刷新隊友清宮幸太郎在18年創下的初登場連續安打場次紀錄，將新紀錄推進到連8場有安打，短短不到兩週的時間就寫下加藤障礙。

加藤豪將在5月31日不但打出個人在日職首轟，也締造單場雙響砲的紀錄。 擷圖自日本火腿官方推特

在加藤之前，火腿的二壘手一直沒有好的攻擊能力(雖然其他位置也不算好)，先發最多場的是谷內亮太，其他包括福田光輝、石井一成、水野達稀及艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）等人，打擊率幾乎都不到2成，僅有艾爾坎塔拉勉強到達2成36，但3轟、9打點的成績以洋將來說實在太差，如今加藤打出優異表現，假使清宮再歸隊，那對火腿的攻擊火力有更大的幫助。

火腿本季在5月早早就首度單月勝多於敗，得分也多於失分，22轟更是洋聯最多，6月的4場比賽勝負各半，但5轟及20分得分也都是聯盟最多，目前雖仍在後段班，距離前段班僅有不算太多的4.5場勝差，在投手防禦率不輸給其他隊伍的狀況下，只要能有穩定的火力輸出，戰績自然就會有所提升，後勢大有可為。