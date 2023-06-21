中職／無懼困境打磨 江少慶王牌身手綻光芒

【撰文・鍾亞芳】

曾被譽為「王建民二世」，也被看好有望闖蕩大聯盟，命運牽繞指引下江少慶回到中職投手丘，返台初期預料之外跌宕起伏並未打倒心智，反而淬鍊出更強大心態，克服困境後，正一步一步走出屬於自己的王牌之路。

從校園直接進入旅美生涯，前期9年職棒路都在太平洋彼端度過，期間返台僅是短暫停留等待簽證辦理時間，坦言再回到台灣多少需要時間適應，「在美國也滿久了，後期回台灣待不到一個月，都是辦個簽證就回去，幾乎整年都在美國，只有學生時期在台灣比賽，隔了滿久時間，在國外相對單純，就是球場回家、球場回家，在台灣語言相通，可能比較多聊天的隊友，氣候的話，近幾年真的滿熱，可是這不能當藉口，要找方法克服，飲食兩邊也不太一樣，亞洲人會攝取比較多澱粉，美國都是比較簡單輕食，這些都需要重新調配生活模式。」

曾是離大聯盟最近台灣投手，相隔近10載返回既熟悉略微陌生故鄉，面對各界檢視「狀元郎」高標目光，自許繳出符合期待表現，既興奮難免也有些壓力，如同旅外時往更高層級衝刺決心，「想要做好每個環節，開始從生活作息檢討每個環節，但是因為以往10年生活模式都一樣，突然換了步調，有種不安心感，好像今天沒做到什麼、沒吃到什麼，狀態沒辦法從心理調整好。」

選秀加入富邦後，江少慶一直以下半季為目標，時任總教練洪一中給予很大空間，中職一軍初登板主場面對連兩季闖進台灣大賽勁旅中信兄弟，首局遭受三分砲震撼教育，次局逐漸穩住陣腳，第3局投出三上三下包含兩次三振後退場，首次登板表現不如預期，洪總並未多加苛責，反倒鼓勵：「前兩局狀況沒有很好，第3局開始好了，把今天第3局狀況留著，延續到之後比賽。」下戰出賽面對同樣對手，果然繳出截然不同表現，先發6局僅被擊出2安打，投出5三振，失1分，首勝開張，半季12場先發登板，共69.2局投球僅被擊出兩發全壘打，戰績5勝2敗、防禦率2.45，返台首球季成績單可圈可點。

富邦悍將隊投手江少慶本季的登板，多了伸展雙臂的動作，告訴自己「I’m coming」。 （富邦悍將隊提供）

首完整球季遇危機 堅信「好的自己」一直都在

加入中職半季表現不錯，躊躇滿志備戰首完整球季，無奈春訓染上腸胃炎，打亂練球行程，體重也大幅下降，身體狀況拉警報連帶影響心理，身心皆失衡情況下，開季連3戰投不滿5局、苦吞4連敗，防禦率一度來到雙位數，5月6日終於繳出7局0失分該季首場優質先發，原以為終於開始步入正軌，不料又遭疫情擾亂，好不容易調整至能出賽狀態已相隔近月，6月13日重返一軍僅投 2.2局賽事因雨中斷，兩天後再出賽，終於以8局好投迎接該季首勝，然而接下來狀況仍未能漸入佳境，多場比賽一開局就陷入困境，挫折一波接一波來襲，將他捲入自我懷疑漩渦，甚至陷入「首局症」泥淖，嘲諷般就像那年整季寫照，從開頭就苦苦掙扎。

2022年22場出賽共120.2局投球為該季聯盟土投第3多，然而5勝12敗、防禦率4.70成績卻一筆抹殺大量局數苦勞，負面評論伴隨起伏不定狀況而來，「以前旅外根本沒那些困擾，回到台灣，說實在的，就算你不看，去超商買個東西也會看到報紙，早餐店報紙就放在面前，就算不喜歡還是要正面面對，這些東西多多少少會出現在生活中，無法避免，老實說也滿感謝外界那些討論，讓我更強壯。」

江少慶坦言：「很希望能呈現大家期待的那個少慶，很想把最好的表現出來，往往不如預期，那時對自己說，狀況都這樣了，就每天向前看，相信好的自己一直都在，只是需要一點時間找回來，剛回來前半年成績大家都有看到，可能大家會想說『也只有那半年而已』，但我相信只要重新調整，未來一定會更好，選手長年累積的東西一定會留著，不會一天或一年就消失殆盡。太想為球隊貢獻反而給自己太大壓力，身體也不是自己要的結果，一連串狀況接踵而至，2022年是考驗也是挑戰，反過來看也是成長最大一年，學到很多東西，也學習該如何從逆境中重新站起來。」

富邦悍將隊江少慶拿著自己當封面的職棒雜誌。 聯合報系資料照

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