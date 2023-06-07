中職／「20代」火力大放送 亞冠強打初點名

【撰文・鄧心瑜】

截至5月24日，打擊排行榜上打擊率3成以上選手共7位，最年輕為22歲龍隊重砲劉基鴻，最年長的獅隊蘇智傑也僅28歲，職棒選手生涯顛峰落在23至30歲，這批「20代」選手在最精華年紀展現火力，強打攻勢構成精采內容，釋放打擊魅力。(◎統計時間至5.24)

打擊榜上前5名剛好各隊一人代表，廖健富以打擊率0.351暫居第一，獅隊主力蘇智傑0.339緊追在後，中信兄弟23歲新星曾頌恩本季繳出驚喜成績，以0.330位居第三，王正棠、劉基鴻分別打出0.315、0.311位居四、五名，另外成晉與李凱威打擊率也在3成以上，名列六、七名，7人平均年齡未及25歲，其中曾頌恩與劉基鴻都是2000年出生，高中畢業進階職棒僅花不到4年即可在一軍展現砲火，實屬難得，且兩人未滿24歲，是年底亞冠賽中華隊熱門選項。

後生可畏 各隊強打年輕化

中信兄弟曾頌恩。 聯合報系資料照

近代棒球訓練走向科學化，從早期棒球員不做重訓追求大量練習，中期引進重訓觀念增加肌力，到近期重訓分為訓練大肌群、小肌群，配合科學儀器細膩分析動作，找出須保持的優點與能改進缺點，更迅速又直接，佐以實際數據證明方向，新生代棒球員少走許多彎路，連帶助長主力打者年輕化趨勢。中信兄弟剛從二軍總教練轉任一軍野手統籌教練的林明憲說，「現在打擊訓練跟以往有很大差異，注重科學，利用影片、情蒐做數據分析，增加攻擊策略、修正打擊動作，跟以前比較不一樣，更有說服力的找出問題，讓選手知道怎樣的動作是好的，若狀況不好是否是哪邊動作跑掉，都會更有依據。」

這些20多歲打者各有特色，廖健富、蘇智傑、劉基鴻長打能力佳，王正棠、成晉、李凱威有優異速度與作戰執行能力，穩定發揮為球隊進攻增添柴火。樂天桃猿廖健富是年輕強打代表人物，今年打擊三圍0.351／ 0.414／0.526，打出「345」頂尖成績，站上打擊率榜首，總教練曾豪駒表示，「阿富前幾年受到傷勢困擾，無法長期且專心在球場上，影響比較大，本身就具有打擊能力，只要有健康身體就能很好去發揮。」

最值得注目是長打火力，逾0.500長打率是廖健富上場最大價值，「前幾年受傷做復健很勤勞，找教練、訓練師幫助重量訓練，結合運動科學技術針對一些方向加強，受傷期間持續累積讓身體更強壯，讓身體素質提升才有今年表現。」

與廖健富同年的成晉近年站穩一軍主力，擔任前段棒次為功能性打者，是教練團下達戰術最佳選項，「從平鎮高中時教練就要求確實擊球，球是否會擊成長打是自然產生現象，不會刻意追求仰角、把球打得多遠，我們都知道自己在球隊角色，我是助攻型，所以想法很明確知道如何幫助球隊。

龍象新生代強打 亞冠隊熱門選項

味全龍劉基鴻。 聯合報系資料照

可惜的是成晉與廖健富同為1998年生，不符亞冠賽1999年後出生或職棒經歷未滿三年資格，尤其廖健富受傷勢、疫情影響，進入職棒後尚未有機會打國際賽，成為心中小小遺憾，「滿想打國際賽，跟各國交手可以提升技術，也看看國外選手能力，像是之前打冬盟滿有收穫，村上宗隆當時也有來打，知道他是第一指名有特別關注。」只能寄望3個外卡名額是否有機會獲選。

打擊榜前五的曾頌恩與劉基鴻預計會是亞冠賽中華隊熱門選項，曾頌恩今年竄起，體格壯碩仍兼具火力與速度，選球與被三振率下降是今年最明顯進步，「以前長打多是想全力揮擊，不管會不會三振，現在知道要觀察場上狀況，其實沒有特別追求長打，因為當力量夠的時候，只要擊球扎實自然就飛得遠，因此比較注重擊球率。」

回想去年入選U23中華隊，遇到各國好手大開眼界，曾頌恩說，「每個國家球風差很多，印象最深是遇到委內瑞拉，我們很辛苦才打下2分，他們一個人雙響砲就追平了，中南美洲是徹底美式球風，追求高效率得分，不太作戰術推進，每個球員天分和個人能力都很高。」

特別的是以往印象中日本隊大多走小球戰術，不過在監督石井章夫執教下球風大大改變，全力揮擊強力棒球路線令曾頌恩印象深刻，「林振瑋球速很快，155公里的球他們還是全力揮棒，日本給人不怕三振的感覺；韓國隊民族意識很高，對他們印象不是很好，如果有機會打亞冠賽的話想一較高下。」

劉基鴻也對亞冠賽抱有期待，尤其是同為平鎮畢業學長、學弟進入職棒人數不少，平時分散在不同隊伍各自打拚，明星賽與中華隊是唯二再度同隊時機，「像是（江）坤宇、（林）靖凱，想跟平鎮學長一起打比賽，古林（睿煬）是我們這世代最好投手，（徐）若熙、（戴）培峰下半季回來的話也有機會，希望年底能一起出國比賽。」

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