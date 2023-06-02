史上最超現實的總冠軍賽 金塊vs.熱火的神蹟式對決

2022-23 NBA總冠軍賽開打，東冠熱火vs.西冠金塊，這兩支球隊整個賽季，即使到了季後賽前，都不是最被看好爭冠球隊之一。東區爭冠三大熱門是公鹿、塞爾蒂克、76人。西區爭冠四大熱門是金塊、灰熊、勇士、太陽。金塊在數據網站奪冠排名一直高居西區第一，因為金塊戰績西區第一、進攻效率高，但在NBA專家和媒體眼中，金塊爭冠排名一直落後灰熊、太陽、勇士。

東區第八種子熱火打進總冠軍賽，是今年「最扯」神蹟。熱火有多扯多神？

熱火的神不只是在於淘汰東區第一種子公鹿，打掉第二種子塞爾蒂克，熱火不可思議表現和發揮，來自熱火五個名不見經傳角色球員，這五名角色球員都是選秀落選球員，熱火從自由市場和發展聯盟挖出來的超現實主力。雖然媒體稱他們是「角色球員」，但熱火老大「士官長」巴特勒卻糾正媒體：「他們不是角色球員，他們是我隊友。」

196公分前鋒馬丁，例行賽場均9.6分，季後賽場均14.1分，東區決賽場均19.3分(投籃命中率6成，三分命中率4成89)，很難想像馬丁有多狂？東區決賽打滿七場，馬丁每場只出手12.6次，一共只罰了8個球，但馬丁場均可以砍進19.3分。馬丁打的就像明星球員，一對一、進攻得分表現得比巴特勒還要更穩更屌，更有殺傷力。

注意看，這個男人實在太狠了！馬丁(左)在例行賽的表現不過就是小卡拉米般的角色，但在季後賽卻變身成了東區的柯瑞，又快又準，塞爾蒂克可說就是栽在他的手裏。 美聯社

巴特勒還有三個超扯隊友，先發主控文森例行賽場均9.4分，東決七戰場均15.8分，三分率5成12，板凳射手羅賓森例行賽已經在板凳上冰到結凍，但東決七戰，羅賓森從天而降場均11.4分，三分命中率4成84，投籃命中率5成56，他的每次出手都讓塞爾蒂克心跳停止。先發得分後衛196公分史特魯斯除了三分冷箭，還多了防守，打出優質3D身手，空切接應、帶球突破，無藝不精。

NBA分區決賽史上從來沒有像熱火三分球如此瘋狂表現。東決對「綠軍」塞爾蒂克四勝，熱火有三勝三分命中率至少5成，這三勝熱火三分球94投49中，三分命中率5成21，綠軍被熱火這群角色球員射得滿臉豆花，也不意外。

西區第一種子金塊打進總冠軍賽，非常合理，但金塊在季後賽「超扯」發揮，近乎神蹟。

金塊中鋒約柯奇場上作用和影響力原本就「無解」，今年季後賽約柯奇成為湖人詹姆斯、勇士柯瑞之外，社群媒體關注度和蒐尋最多NBA球員。西決對湖人系列賽，約柯奇打出場均27分、14籃板、11助攻大三元，金塊主控墨瑞場均32.5分、6.3籃板、5.3助攻，投籃命中率5成27，三分命中率4成05，那種狂，那種準，那種無法防守，已經超越喬丹、超越柯瑞，甚至超越顛峰詹姆斯。

約柯奇(左)和穆雷(右)在今年季後賽展現的瘋狂碾壓能力，恐怕比浪花兄弟、鄧肯+帕克、歐尼爾+布萊恩、喬丹+皮彭全盛時期的組合還要更扯。 美聯社

金塊「「最扯」的不只是約柯奇和穆雷超現實表現和影響力，金塊四個角色球員超凡發揮，鑄造金塊無堅不摧的團隊。

先發得分後衛波普西決場均14.8分，三分命中率4成4，替補前鋒布朗西決場均12.3分，投籃命中率5成28，小前鋒波特西決場均15分，三分命中率4成28，前鋒葛登場均12.8分，投籃命中率5成4(季後賽生涯最高)。

除了核心球星完美發揮+帶動，熱火和金塊打進總冠軍賽最大共同點是4-5名關鍵「角色球員」神扯表現。大多數三分超神，準到無法解釋，鋒線球員狀況超好，打得比例行賽好上一倍，那種瞬間戰力加倍和輸出，東區綠軍、西區湖人根本難以招架。

「很不科學」的三分命中率，「超現實」的角色球員完美發揮，都是難以解釋的瘋顛狀況，加上很難防守甚至接近「無解」核心球星，熱火、金塊雙雙在季後賽打出NBA季後賽歷史少見神蹟。

兩支都有神蹟發揮的球隊在總冠軍賽碰頭，不管是仙拚仙還是神仙打架，今年NBA總冠軍劇本都有難以預估的神秘力量。我不確定這是一時短暫現象，還是平凡球員翻身超強逆襲，比賽過程、結果、內容很快就會給我們答案。

我的預測，金塊4：2淘汰熱火。但熱火只要戰略正確，放約柯奇自由發揮，減少夾擊和包夾，全面鎖死金塊角色球員出手和空間，熱火或許會有更大奇蹟。