索托、亞古納具王者風範 新世代四大強打準備接班超級球星

新人球季同在2012年的楚奧特(Mike Trout)、哈波(Bryce Harper)與馬恰多(Manny Machado)轉眼已稱霸大聯盟11年，與他們年紀相仿的貝茲(Mookie Betts)今年也邁入生涯第10個球季，而林多(Francisco Lindor)、柯瑞亞(Carlos Correra)、波賈茲(Xander Bogaerts)與透納(Trea Turner)這四大游擊手也撐起了聯盟好一陣子，近年都如願拿到了超級大約。而這批頂級球星將由誰接班？索托(Juan Soto)、亞古納(Ronald Acuna Jr.)、小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)及比切特(Bo Bichette)這四位25歲以下的強打少年絕對是最好的人選。

當今25歲以下的打者當中，成就最高的非教士隊的索托(Juan Soto)莫屬，可說是新世代的頭號巨星。何以這麼說？現役打者生涯bWAR值前50名就以索托最為年輕，他才24歲就以25.2的bWAR值排在第49，同時也是前50名當中唯一在25歲以下者，而第2年輕的柯瑞亞已28歲，是以39.9的累積數字排在第18位。排在索托前面的席格(Corey Seager)已29歲，他打了9季才累積25.2的bWAR，而索托只打了6季就有25.2，可見他的表現有多超齡。

索托2018年登上大聯盟時才19歲，當年他拿到了國聯新人王第二高選票，隔年僅20歲就幫助國民隊拿下世界大賽冠軍。他可說是個完美的進攻機器，曾在2020年一口氣取得打擊率、上壘率與長打率的榜首，該年他的打擊率和OPS分別高達.351和1.185。他有高超的打擊技巧與十足的長程火力，同時又有聯盟首屈一指的選球能力，生涯前5個球季已分別二度摘下上壘率與保送的榜首。

索托19歲就上大聯盟，而且很快就展現他精準選球的打擊天份，至今打出135支全壘打與400分打點，與其他同期球星相比，他已經贏在起跑點。 美聯社

根據Baseball-Reference網站的數據，索托21歲時生涯累積數字最相似的打者是名人堂傳奇羅賓森(Frank Robinson)，22歲時是楚奧特(Mike Trout)，23歲時是哈波(Bryce Harper)，可見他生涯雖然才剛起跑但已走在名人堂的道路上。楚奧特前5季的生涯OPS與OPS+分別為.956與169，索托則為.950與157，在打擊上其實差距並不大，但索托並沒有像楚奧特在守備及跑壘上有更全方位的表現，因此整體而言沒有辦法成為像楚奧特這樣完美的球員。但他倒是有機會發展成類似卡布雷拉(Miguel Cabrera)這樣的偉大選手，他和卡布雷拉一樣都是20歲幫助球隊奪冠，且前5季的WAR值23.2已優於卡布雷拉當年的18.3，未來的每一年都會是MVP的熱門人選。

緊追在索托之後的新世代巨星是勇士隊的亞古納(Ronald Acuna Jr.)，索托當年的新人王之爭就是敗給這位2018年各大媒體選出的百大新秀之首。亞古納比索托大一歲，現已是瓊斯(Chipper Jones)及弗里曼(Freddie Freeman)之後的勇士看板球星。他是聯盟少見的五拍子明星球員，曾在2019年繳出41轟、37盜的成績，差點成為史上第5位達成單季40-40的球員。

亞古納是少見的五項全能球員，打擊、跑壘、守備的表現全是一流，即使之前常因為傷勢缺賽，生涯至今也已經打出131轟、跑出129次盜壘成功。 美聯社

亞古納較可惜的是生涯較常進入傷兵名單，不然他幾乎每年都會是MVP的有力人選，若沒受傷生涯累積的數字會更漂亮。他目前累積的bWAR值20.5排在現役打者第56名，是25歲以下球員中的第2，與他同分的歐蘇納(Marcell Ozuna)已經32歲了，可見亞古納的表現也是相當超齡。他也是今年國聯MVP的領跑者，目前繳出.327打擊率、.969OPS、11轟、22盜的成績，bWAR值2.9排在國聯第1，若能保持健康絕對是MVP的強力競爭者。此外他肯定還想再拿一枚冠軍戒指，因為勇士隊雖然在2021年拿下世界大賽冠軍，但他卻因傷完全無法在該年季後賽亮相，因此MVP和世界大賽冠軍都是他當前最大的目標。

這四位強打少年當中，出道前名氣最響亮的肯定是藍鳥隊的小葛雷諾，畢竟他的老爸是鼎鼎大名的名人堂球星葛雷諾(Vladimir Guerrero)，且也是2019年各大媒體評選出來的百大新秀第一名。小葛雷諾也是這四大球星當中年紀最小的，不過他進入大聯盟的前兩季表現差強人意，直到2021年才大爆發。那年他的48發全壘打、.401上壘率、.601長打率、1.002OPS都是美聯榜首，後來在MVP票選上輸給了大谷翔平屈居第二，當時這座MVP該頒給誰還引發了不少討論。

小葛雷諾不但遺傳了老爸的打擊天份，曾在美聯MVP票選獲得第2名，而且在守備方面表現更好，至今已拿過一次金手套。 美聯社

小葛雷諾只要維持該有的水準，每年繳出30轟、100打點並不成問題，是一名典型的重砲型球員。他目前生涯bWAR值14.3排在現役打者第94名，也是5位25歲以下排進前100名的打者之一。他的重砲風格外加明星老爸的加持，絕對是塊超級巨星的料。

小葛雷諾的隊友比切特大概是這四大少年強打當中最低調的，同時也是最被低估的。他的老爸雖然過去也是四屆明星球員，但比起小葛雷諾的老爸還是差了一截，因此名氣就是弱了些。但你可能不知道比切特已經默默蟬聯了兩屆美聯安打王，且他今年目前也還是安打數的第一，相當有機會蟬聯第三年榜首，此外也以.331的打擊率暫居打擊王。比切特曾在2021年繳出29轟、25盜的「20-20」成績，也是一位五拍子的全能球員，此外他鎮守重要的游擊位置替他加分不少，是少見的游擊砲。在林多等上一梯游擊球星表現逐漸衰退的情況下，比切特有機會接班成為聯盟最強游擊手。

比切特的生涯累積bWAR值為15.8，排在現役打者第85位，在25歲以下打者當中僅次於索托和亞古納，比和他同年站上大聯盟的小葛雷諾還要高。根據Baseball-Reference網站的數據，比切特24歲時生涯累積數字最相似的打者是土洛威斯基(Troy Tulowitzki)，後者也曾是聯盟最好的游擊手，相信比切特很快就會跟上腳步。

比切特除了能轟能盜之外，同時還能維持高打擊率，防守也很出色，是不可多得的明星游擊手。 美聯社

前文有提到現役打者bWAR值前100名當中只有5位年紀在25歲以下，那第5位其實是教士隊的小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，以15.1的數字排在第90位。小塔提斯當然也是超級巨星的料，除了天賦超群之外其鮮明的打球風格還讓他以22歲之齡成為電玩遊戲《MLB The Show》史上最年輕的封面人物，他甚至還拿到另外四位球星都還沒拿過的超級大約。可惜這一切都因為他去年被發現使用禁藥而必須打上問號，因此暫時得先將他從新世代強打代表除名，剩下四大強打少年。

索托、亞古納、小葛雷諾與比切特各有自己的特色與風格，都是足以扛起新世代的超級強打。他們都不到26歲就在棒壇發光發熱，是遠超越同年齡層的耀眼巨星，未來的大聯盟就看他們了！