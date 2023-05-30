運動家公開搬遷藍圖 與日益蕭條的奧克蘭宣告分手

5月27日中職樂天逃猿隊的樂天女孩造訪奧克蘭，在運動家隊的台灣日展現台式應援文化，以勁歌熱舞為球賽暖場。不過，前一天球團才對外公開耗資1500萬美元的拉斯維加斯新球場計畫，奧克蘭市與運動家隊此時已貌合神離，情牽超過半世紀（55年）宣告破局。

今年開季，購票看運動家球賽的人數屢探新低。乍看原因明顯，因為球隊處於重建期，球場硬體設施不好，但這並不構成球迷拒絕捧場的主因，而是球團以無為而治態度經營，門票促銷專案寥寥無幾，對季票持有者的折扣也不多，種種跡象顯示運動家隊去意已堅。目前，運動家隊平均每場觀賽人數8,789人聯盟墊底，且這僅僅是賣出的門票數字，一般進場人數更少。大部分時間，整座球場彷彿是個空城。

樂天女孩與北加州僑界5月28日在奧克蘭運動家主場的台灣日盛大慶祝，另一邊球團卻對外宣布搬家計畫，場景顯得頗為諷刺。 中央社

職業球隊遠離奧克蘭市，運動家隊不是第一支，相比於轉戰舊金山市的金州勇士隊、先一步前進賭城的突擊者隊，運動家是最後一支離開的職業隊伍。20年前我搬美國定居，第一個落腳城市是與奧克蘭市一水之隔的聖荷西市，也就是當地居民慣稱的南灣，每當人們聊起居住環境時，對地處東灣的奧克蘭都是搖頭，平均人口的收入低、犯罪率高，多數觀光客均穿梭於舊金山與鄰近的矽谷幾座城市，鮮少有人踩進奧克蘭一探究竟。

走在街上，垃圾、鐵窗、噴漆舉目可見，幾個街角只見街友裹著睡袋蜷縮著，或站路邊舉著紙牌乞討，要說這樣的城市能經營職業運動促進觀光，老實說我難以苟同。奧克蘭運動家隊有過風光時期，1972、1973、1974締造世界大賽三連霸，1989年再奪一冠，當時可說是運動強權。只是，過去20年北加州科技業崛起導致貧富差距擴大，大量無法負擔在舊金山定居的人，尤其是從事藝術創作者，均退而求其次遷入奧克蘭，聚集低收入族群的人口大量成長，這些人連果腹都有問題，怎麼會想花錢購票進奧克蘭運動場（Oakland Coliseum）看球？

相比於無緣恢復往日榮景的奧克蘭，賭城長年維持大量觀光人潮，特別是各項職業運動進駐蔚為潮流，職業冰球、美式足球隊已有斬獲，再來就缺大聯盟、NBA職籃隊伍的跟進，因此苦思資金進駐、擴大經營的運動家隊遠走賭城，就變得更為名正言順。迎接職棒隊伍到來，拉斯維加斯方面是大表歡迎，內華達州和克拉克縣官員即刻與運動家隊就球場資金達成初步協議。

拉斯維加斯每年湧入上百萬觀光人潮，是職業運動隊伍的搖錢樹，過去幾年多支隊伍進駐頗有暫獲，如今運動家隊也將分一杯羹。 擷圖自運動家官方網站

協議中有一筆達3.8億美元的公共建設基金，單內華達州政府就提供1.8億美元，外加克拉克縣政府的1.45億美元。而且，縣政府另提撥2500萬美元協助硬體升級和周邊道路的基礎建設，未來州政府9,000萬美元可以球場稅收償還，縣政府1.2億美元亦由地方稅收吸收，對運動家是友善至極，天上掉下來一大筆錢、每年上百萬遊客潮，以及賭城的掛名，在商言商球團還有什麼理由拒絕呢？新球場的位置頗為顯眼，就在拉斯維加斯大道上的純品康納拉斯維加斯賭場（Tropicana Las Vegas）旁東南角的9英畝土地，住賭場旅館內的遊客可直接步行到球場觀賽，而球場後就是當地最大的飛機場。據球團公開的圖片，新球場相當美輪美奐，坐本壘後方的球迷可將拉斯維加斯大道的美景收入眼底。

運動家隊設計總監兼建設公司（Schrock KC Architecture）所有人夏洛克（Brad Schrock）聲明中說：「我們近兩年前開始起草純品康納球場，很明顯這地方非常適合舉辦棒球比賽，球場的自然朝向不僅提供觀眾席最好的景觀，並與拉斯維加斯天際線相聯繫，創造令人驚奇、充滿活力的公共空間。」運動家隊總裁卡瓦爾（Dave Kaval）指出，這是球場第一個概念設計，在施工開始前可能會有變化，他解釋說：「我們希望這項目不僅是一座球場，更能成為社區發展的催化劑，它延續職業球隊的腳步，創造地方就業機會、刺激經濟增長，並擴大對社區投資。」

運動家在奧克蘭市一度風光，於1972到1974年完成三連霸偉業，直到1989年又摘一次世界大賽冠軍，可惜近20多年的重建期，加上城市人口結構改變，票房一路探底已不復往日榮景。球隊搬到拉斯維加斯後將有美輪美奐的新球場，在帶動當地的發展後，球隊未來應能有更好的商機。 擷圖自運動家官方網站

我們得承認運動家隊和奧克蘭市已經緣盡情了，這支從1901年成立的職業球隊從費城成軍、輾轉堪薩斯市、奧克蘭市，今後將成為第一支拉斯維加斯的大聯盟隊伍。只不過，新球場順利的話也要等到明年動工、2027年落成啟用，這寓意著運動家隊還得在奧克蘭市待好一陣子，雙方關係之尷尬可以想見。