日職／5月猛虎戰績助威 黃潮攻佔明星賽領先集團

又到了明星賽票選的時期，中職毫不意外地領先集團又是黃澄澄地一片，中信的球員無論表現如何總是能佔據各個守備位置的最高票，日職雖然各隊球迷有多有少，但投票結果則是不分顏色，只要當年有突出表現的球員，不管名氣大小，都有機會能藉由球迷票選進入明星賽，這對球員也是種鼓勵。

今年日職明星賽票選最新的中間結果發表，洋聯呈現6隊混戰的狀況，在應選10個守備位置(外野3人)的領先者中，軟銀有5人、歐力士、火腿及羅德2人、西武1人、樂天則是0人；而央聯則巧合地與中職的狀況一樣，領先集團被同樣以黃黑色為代表色、且與中信有深厚交流關係的版神所佔據，除了捕手及1席外野手之外，其餘9人都是阪神球員，阪神能在今年明星賽霸榜，並不全然是與球隊顏色、球迷多寡有關，主要還是由於本季打出優異的戰績，目前31勝14敗1和，勝率高達6成89，與上季不到5成的勝率相比進步十分多，尤其是5月拉出一波18勝4敗，將其他5隊整個甩開，跟DeNA的勝差已來到6場，當然，球隊戰績好本來跟球員的表現有很大的關係，這樣看來阪神球員在明星賽票選中突破重圍也不是什麼太意外的事。

阪神內野手佐藤輝明在明星賽三壘手票選排第一名。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

阪神的領先名單之中大多數都是熟悉的球員，但有一名球員在今年之前可能並沒有太多台灣球迷認識，但卻能力退隊上及央聯眾多優秀的先發投手中暫居球迷票選的第一名，他就是村上頌樹。

東洋大學畢業的村上，是20年阪神的第5指名，新人年曾短暫在一軍先發過2場，吞下1敗，防禦率超過16，但他其實前兩年在二軍的表現十分理想，連續兩季獲得二軍的防禦率及勝率王，今年被帶進開季一軍名單內，4月出賽4場，其中3場先發都是優質先發，25局只被打出5支安打、23次三振，還投出1場無四死球完封勝，4場都沒有失分，2勝0敗0.00防禦率讓他拿到個人首座投手月MVP，雖然他在5月表現稍微退步，先發3場只有2場優質先發，單月防禦率也來到3.50，不過還是拿到2勝1敗，18局投球依然有高水準的22次三振，無疑是阪神本季至今戰績仍獨走的關鍵投手之一。

村上頌樹(左)目前暫居央聯明星賽先發投手票選的第一名。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

其實阪神隊上有另一名先發投手對戰績的貢獻度不亞於村上，這名投手目前在先發投手票選榜上也暫居第5名，他就是去年經由現役選秀加入阪神的大竹耕太郎，大竹是軟銀17年育成選秀的第4指名，他在18年季中就成為正式球員，也出賽11場拿到3勝2敗，防禦率僅有3.88；隔年成為主力先發輪值，先發17場，雖然只有5勝4敗，但首度單季先發破百局，防禦率仍維持在3.82；20年因左肘傷勢只在一軍出賽3場，2勝2.30防禦率的成績還是不錯，不過接下來兩年在一軍出賽機會不多，表現也不佳，去年12月在現役選秀上被阪神選進。

雖然等於是被軟銀放出，但畢竟大竹是有實績的投手，來到阪神後，在4月初首次先發，以6局無失分的表現拿下轉隊後的首勝，4月先發3場有2場優質先發，拿到3勝，防禦率僅有0.51，5月則先發4場，全部都是優質先發，同樣拿到3勝，本季目前的成績是6勝0敗，0.40的防禦率，如果補足規定投球局數，就是央聯的防禦率、勝投及勝率三冠王，即使大竹可能無法贏得球迷票選，但也很有機會被教練推薦而首度進入明星賽。