優勢碾壓！綠衫軍有望創造逆襲歷史 熱火老八傳奇夢醒時分

東區冠軍第六戰，塞爾蒂克與熱火打出了一場被外媒譽為史上最震驚的東冠賽事，無論是阿德巴約（Bam Adebayo）拉框造成的四分打，塞爾蒂克一個讓巴特勒（Jimmy Butler）從罰兩球變罰三球差點致命的判決挑戰，乃至懷特（Derrick White）那史上之前僅喬丹（Michael Jordan）完成過「，Win or Go Home」比賽投進絕殺的「0.1秒神蹟」，讓這場比賽的尾聲充滿連電影劇本都寫不出來的離奇張力。

如何解讀這場比賽？雙方又如何看這無論輸贏都是史詩級成就的第七戰：老八傳奇or史上首支0-3逆轉晉級？

這場比賽，熱火大半時間都在苦苦追趕，主要原因就在兩大主將巴特勒與阿德巴約的同時低迷，或者當然，正如熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）所讚言，綠衫軍做出了很好的防守。

熱火雙星此戰合共僅37投9中，而這樣的壓制，可以追溯至波士頓三連勝期間，原本習於直接換防的塞爾蒂克，針對阿德巴約的防守改變，非必要時盡可能讓霍福特（Al Horford）或R.威廉斯（Robert Williams III）對位熱火中鋒；自此之後，阿德巴約大幅減少能錯位進攻的機會，也減輕了對綠軍防守陣型的破壞、為球隊帶來的空間效應，自然也干擾了熱火打出內外連線的團隊進攻品質。

綠衫軍箝制阿德巴約策略奏效。 路透社

不僅如此，當霍福特或R.威廉斯能夠有更長時間待在近框位置，塞爾蒂克就有足夠的人手與身軀，阻止熱火突破攻籃的直接攻勢，每每可見邁阿密球員切入後得尋求Extra Pass，比如此戰的巴特勒。

無怪乎塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）在賽後特別讚揚，「這兩位球員，可能沒有得到足夠的讚譽，當他們提供身體素質與存在感的水準為我們打球時，我們就是一支不同的球隊，他們是為我們帶來快樂與穩定感的人」。

影響所及，熱火這三戰的油漆區命中率，有逐漸下滑之勢，三分線內命中率第六戰甚至只有30.2%，多所讓人想起那支季賽的熱火。

進一步細究熱火雙星的表現，此戰阿德巴約雖然奮勇抓下7個進攻籃板傳出5助攻，卻僅拿下11分，三連敗期間場均僅12.3分8.7籃板，命中率42.1%罰球命中率62.5%；巴特勒雖然帳面上看來還有接近大三元的24分11籃板8助攻，第四節後半段知道手感不佳轉換成製造犯規上罰球線模式，也確實又逼出對手一大蓬冷汗，但扣除12/14罰球，場上21投僅5中拿下12分。

更令人驚訝的是，包括9次助攻在內，巴特勒鮮少讓人看到傳球彷彿是在丟燙手山竽般地怯於出手，對一己手感數度失去信心的缺乏進取。

懷特第六戰不只是絕殺建功，在過去賽事中，他往往是巴特勒點名錯位的淩虐對象，可此役12次對位防守，熱火士官長僅僅投進一球，完全被守到沒有脾氣，這已經不只是懷特守的好，或者綠衫軍長人協防高超，大哉問更是：「巴特勒怎麼了？」

巴特勒第六戰多次單打未能奏效。 美聯社

也無怪乎要求甚高的他，賽後主動扛起責任，表示不管有沒有絕殺，要是自己發揮的更好，球隊現在就不會是在這個位置，而是在總冠軍戰的道路上。

這也是熱火這三戰的辛苦之處。時至今日，雙方都縮限到幾乎7人輪替，問題熱火傷兵狀況更多，球員天賦也明顯吃虧，靠的是團隊與鬥志拚搏，當勒夫（Kevin Love）被棄用，另一位期待的曾經球星羅瑞（Kyle Lowry）甚至成為漏洞。

熱火現況是靠著例行賽往往被閒置的羅賓森（Duncan Robinson）與一眾低薪綠葉撐起；但只靠他們不行，也得承擔防守端失血的風險。巴特勒、阿德巴約與配角們，需同時發揮，才得以跨越越打越有的塞爾蒂克高牆。

問題就是這三場總是棋差一著，三者總有一角不能同日發揮。以第六戰為例，邁阿密三分外線已經高到46.7%，總算能一抵波士頓在快攻、禁區與二次得分都領先的優勢，甚至總算盼到前兩戰三分命中率都逾40%的綠衫軍，手感冰冷至僅20%，要是兩大主將多進個1~2球就能贏下，也所以這場的輸球會如此傷神。

懷特絕殺秀拯救了波士頓。 法新社

當然，儘管面對如此逆境，邁阿密的核心們，都不能流露任何的洩氣，必須繼續為團隊鼓舞打氣。巴特勒再次發出勝利宣言：「我就像我們所有人一樣相信，就像你會得到同樣的試煉，直到你通過它，我發誓。我們去年也處於這個位置。我們可以做到。我知道，我們會做到的」，「我們必須去客場，在一個非常、非常、非常艱難的環境中獲勝。但我們有能力做到。所以讓我們忙起來吧」。

「當我們在賽後集合時，在像這樣一場艱難的失利後，每個人卻都在微笑，因為我們知道我們的能力。我告訴你。我不會讓任何人放棄，我也不會讓我們的球員放棄。我不在乎發生什麼，我們會去那裡，我們會贏」巴特勒如此表示。

巴特勒與史波史特拉且都強調，要趕快把這場憾敗拋在腦後。巴特勒說「我告訴他們，你現在沒有什麼可以做的。你所能做的就是繼續前進。但說實話，我為這些傢伙感到驕傲，他們從未放棄，戰鬥到最後，給了我們一個贏得這場球賽的機會」。

史波史特拉亦說道：「我不認為這有什麼好後悔的。這只是一個遺憾」，「這是一個地獄般的系列賽。在現在這個時候，我不知道我們將如何完成這個任務，但我們要去那裡完成它。而這就是未來48小時的意義所在」。

塞爾蒂克連追三場，展現創造歷史的氣勢。 法新社

關於如何備戰第七戰，阿德巴約的說法更直白「投進該死的投籃。對我來說，只要繼續投我正在投的球，我對自己有前所未有的信心，對我來說，感覺就像在籃框上蓋了個蓋子。我得想辦法讓球進去」。

面對能動搖軍心的惜敗，球隊主帥與主力的灌雞湯與信心喊話，總是人之常情，但關鍵就要看能否真的履行了，畢竟巴特勒第六戰賽前也曾宣示必勝。

熱火能一靠的還是更勝一籌的制服組經驗，尤其是防守，第六戰混搭換防、內縮帶區域概念的盯人，乃至第四節再次祭出的區域聯防絕學，險險成功，但在籃板的鞏固與卡位方面，仍有很大的提升空間。

除此之外，第五戰奇兵海史密斯（Haywood Highsmith）此戰完全棄用，但面對天賦體能更好的綠衫軍，邁阿密能否再稍寬一點輪替，讓主力球員們於關鍵期還能有多點影響勝負的體能？

熱火人手捉襟見肘，羅賓森也得扛重任。 路透社

相較於熱火，乘著0：3追至3：3的氣勢，第七戰將回到主場的塞爾蒂克眾將，那份自信與喜悅是真的溢於言表，畢竟波士頓在職業運動史上，曾書寫過太多這般不放棄的傳奇：紅襪於2004年0：3後逆轉洋基，更一舉奪冠。

廣泛被認為是大波士頓地區球隊的NFL新英格蘭愛國者隊，也曾在第三節還落後21分情況下，最終於以34：28超級大逆轉對手亞特蘭大獵鷹隊。這些歷史，將如神靈加持般地大幅度鼓舞著綠衫軍，嘗試於職業籃球領域，接棒傳承寫下史詩一頁。

泰托姆（Jayson Tatum）的發言或許是最好的代言「在我的人生中，從未對回到波士頓如此興奮，我迫不及待想在週一看到所有的球迷，這將會很有趣」。

第六戰率軍打出前期高潮的布朗（Jaylen Brown）更直言，險死還生的倖存經驗，為球隊帶來了極大的信心提升，「我們感覺到了地獄又回來了」，「對熱火完成0：3後的逆轉是他們的命運」。

泰托姆的穩定度成了搶七大戰的關鍵。 美聯社

當然，信心與雀躍背後，同樣也要看執行面。第六戰的泰托姆上下半場仍然高度不穩定，事實上「穩定度」一直是本季季後賽綠衫軍最大的課題，也是這系列賽得打到第七場的原因，自信同時能否得保謹慎，不會又一次不順遂就又輪流單打起來？

邁阿密將這樣看待第七戰：聯盟史上前面150次3比0領先的球隊最後都是贏家，而且又一次，他們被打回更習於被看待的不看好Underdog位置；波士頓則正成為史上第4支從0：3扳平成3：3的球隊，而且可能是氣勢最強，且是唯一於第七戰掌握主場優勢的球隊，擁有進一步成為史上第一支0：3最後勝出球隊的絕佳背景。

究竟會是老八傳奇再現，或是綠衫軍成功寫上新猶呢？明日生死見分曉！