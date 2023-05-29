王建民絕技後繼有人 金鶯卡諾伸卡球威震八方

當今大聯盟哪種球路最為吃香？很多人第一個想到的可能是最近正夯的大谷翔平招牌球路滑切球（Sweeper）。又或者是留著招牌八字鬍的勇士新王牌投手斯特里德（Spencer Strider），他那輕輕鬆鬆就能飆破三位數的四縫線速球也讓打者吃盡苦頭。此外釀酒人王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes）的卡特球（cutter）堪稱李維拉（Mariano Rivera）之後最強、去年塞揚獎得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）的94英哩變速球也都令人印象深刻。更不用提人人會投的滑球、曲球以至於有人「把它們掺在一起」做成的滑曲球（Slurve）。

反觀當年王建民憑藉它大殺四方、被譽為「比保齡球還沈重」的伸卡球（sinker），在上述諸多球路的排擠效應下，近年來被使用的比例可說只低不高。根據進階數據網站Baseball Savant統計，2010年全大聯盟投手投伸卡球或二縫線速球（two-seamer，註）的比例高達25.3%。但自此開始每況愈下，前年不但寫下15.6%的新低，比例甚至還低於滑球。

註：有人認為二縫線速球和伸卡球是同一種球路，但也有人認為兩者存在一些差異。這裡依大聯盟官方近幾年的紀錄方式將其合併統計。

王建民(左)的伸卡球和李維拉(右)的卡特球是應該球棒公司的最愛，對手遇到他們常常都要多消耗一些球棒。 圖／悍創運動行銷提供

然而並非所有投手都將伸卡球棄之如敝屣。像是去年轉投小熊的史卓曼（Marcus Stroman）就是長年以投伸卡球為主的一線投手，而上一季帶領太空人贏得冠軍、上週剛投出完封勝的王牌投手瓦德茲（Framber Valdez）更是伸卡球投手的個中翹楚，去年瓦德茲的滾地球與飛球比例（簡稱G/F）高達4.16，第二名的韋伯（Logan Webb，同樣是伸卡球好手）G/F也不過2.38。

然而這些先發「大腕」們前兩個月的伸卡球演出都輸給一位去年防禦率高達11.50，18局保送16人（外加兩次暴投跟一次觸身球），季中被母隊雙城當成配菜換給金鶯的燕尼爾．卡諾（Yennier Cano）。這位去年滿28歲才升上大聯盟的高齡新人出身古巴鄉下，曾一度打算放棄棒球，背後有一個足以拍成電影的精彩勵志故事，如今已成為不動的金鶯布局投手。

卡諾的伸卡球威力有多大？他今年前17場出賽總計投了21.2局，不但一分未失，而且只被對手擊出4支安打。更誇張的是，去年控球荒腔走板的他在這21.2局中投出25次三振之餘保送竟然一路掛零。在這17場比賽中，對手打者對他的打擊三圍全都不超過一成（.061/.075/.076）。直到第18場出戰藍鳥卡諾才首度失分。在上週對洋基的比賽九局下他登板救援再失一分，但仍拿下本季第四次救援成功。即便丟掉這兩分，卡諾目前的防禦率仍是低到不能再低的0.68。

卡諾(右)去年在大聯盟菜鳥球季的表現可說是慘不忍睹，18局投球被打26支安打，其中有3支全壘打，還投出16次保送。但是他本季的表現已是脫胎換骨，不論中繼或是後援都投得非常出色。 美聯社

卡諾的投球威力也展現在進階數據上。根據Fangraphs網站的統計，他的勝場貢獻值（WAR）高達1.4，不但穩坐救援投手榜首，跟先發投手相比也能並列第18位。據Baseball Savant統計目前最能有效減少失分的球路是三種並列。除了勇士先發投手愛德（Bryce Elder）的滑球跟摩頓（Charlie Morton）的曲球外就屬卡諾的伸卡球。不過身為先發投手的愛德跟摩頓投球數顯然遠比卡諾來得多。如果把數據換算成每投出一百球的減少失分價值（RV/100），愛德的滑球能減少3.2分，摩頓的曲球是2.9分。至於卡諾伸卡球的RV/100則高達6.5分，足足是其他兩位投手的兩倍。

卡諾的伸卡球不僅快（平均時速95.6英哩，比許多投手的四縫線速球還要快），而且垂直下降的幅度竟能比其他投手的伸卡球多出9.4英吋。除了少數幾位投手的曲球之外，聯盟中沒有其他球路有如此誇張的下降幅度。打者不但無法將他的伸卡球打得結實（打者對他擊出出色擊球（Barrel）的比例只有2.2%），甚至往往揮空。慧眼識英雄拔擢卡諾的金鶯總教練海德（Brandon Hyde）就說：「他投出的球跟保齡球一樣沈重。」這個當年用來形容王建民伸卡球的讚美之詞，如今也被套用在卡諾的伸卡球上。

卡諾本季判若兩人的表現，除了他的投球動作經過改正外，還跟他更勇於將球投進好球帶有關。「果敢將球投進好球帶」聽起來老生常談，但對有些投手來說變強的原理往往就是這麼簡單。但卡諾的棒球人生一路走來卻一點也不簡單。儘管來自以棒球為國球的古巴，而且從小就展現出極佳的棒球天賦，少年時期的卡諾卻只能一直呆在鄉下球隊打球，沒有任何大城市球隊對他有興趣。

由於卡諾的母親也反對他繼續打球，正當他打算高掛球鞋時，幸而有貴人——他的教練賈西亞（Yudel Garcia）全力相助。終於在15歲那年，卡諾加入了大城市球隊的青少年組。然而好事多磨，三年後卡諾應召入伍服役。在部隊裡一週只有兩天能打棒球——而且是跟其他士兵打身體健康的「草野球」。不過真正的才華不會永遠被埋沒。由於老東家老虎隊決定升他上一軍，卡諾得以「登出」軍旅生涯，並且幫助老虎連續兩年拿下全國總冠軍。

就在卡諾開始逐夢踏實之時，卻傳來一個不幸的消息——他的母親過世。卻也因為少了母親的羈絆，卡諾開始追逐更大的夢想。他向古巴政府遞出申請，希望能到美國打球。結果古巴政府不但不准卡諾出國，而且還禁止他繼續在國內打球。就連他回到老虎球場練投都會被政府官員逐出球場。就在卡諾無所適從之際，另一位貴人伸出援手——一位過去打過古巴聯賽的投手科斯塔邀請卡諾到阿根廷跟他一起訓練。在禁令結束後，卡諾當即來到阿根廷，之後又前往邁阿密參加測試，隨即轉往多明尼加接受另一場測試。就在多明尼加，金鶯隊總管艾里亞斯（Mike Elias）首次親眼目睹了卡諾威猛的投球。不過由於金鶯提出的簽約金低於雙城的出價，卡諾最終還是選擇了雙城。直到去年的交易，他才正式在金鶯落腳。

金鶯無疑是今年表現最出人意表的球隊之一，目前他們以33勝19敗的戰績暫居美聯東區第二，只落後開季一路走高的光芒四場勝差，表現優異的卡諾自是功不可沒。儘管卡諾只投了26.2局，全隊之中卻只有兩位打者——外野手穆林斯（Cedric Mullins）及捕手拉契曼（Adley Rutschman）的WAR比他高。金鶯能否在本季重返睽違多年的季後賽，卡諾的表現勢必會成為一大關鍵。