中職／林安可轟不停 未來一級國際賽事不可少的強打

今年世界棒球經典賽在3月落幕，統一獅強力左打林安可堪稱中華隊最大遺珠，他從未打過一級國際賽事，展望明年世界12強賽和2026年經典賽，如果他持續保持火燙的打擊手感，絕對是國家隊外野手和指定打擊強力候選人。

林安可在南英商工時期是投打「二刀流」好手，上了文化大學專攻投手，鮮少練打擊，唯一一次實戰打擊是在2016年甲組成棒春季聯賽對國體大，當時比賽後半段文化大比分領先，教練團取消張閔勛的指定打擊身分，由林安可上場打擊，結果就轟出一發全壘打。

2019年林安可投入中職季中選秀，統一獅以第一輪指名挑走他，在他前面順位的包括味全龍狀元郎劉基鴻，中信兄弟榜眼岳政華及富邦悍將探花江國豪，首輪還有樂天桃猿的蘇俊璋、味全龍徐若熙。

林安可出身自棒球名校南英工商與文化大學，而且還是投打俱佳的二刀流球員。 圖／中華棒協提供

事實上，林安可選秀時還在考慮到底要打擊還是投球，2020年首個完整球季他狂掃32發全壘打、打下99分打點，拿下中職新人、打點和全壘打王，奠定他在聯盟強打地位。

也因為太能打了，獅隊教練團決心讓林安可專心打擊，不要再想投球的事了，2021年他也有16轟、67分打點的表現，而且連兩年打擊率都超過3成，無奈2022年他受傷勢影響，整季只出賽38場、敲4轟，多少也影響到他能否進入今年經典賽中華隊30人正選名單。

雖然林安可還是在經典賽中華隊36人集訓名單，最終仍無緣擠進正選名單，說真的，他當然感到非常失落，不過沒辦法，畢竟去年才因右手鉤狀骨骨折動刀，狀態確實不在巔峰，也被外界視為中華隊最大遺珠。

林安可在去年球季受傷，因此未能入選經典賽中華隊，對他及球隊來說都是相當可惜的事。 聯合報系資料照片

好身手終究不會被埋沒，今年林安可出賽22場就迅速累積8轟暫居榜首，打下14分打點，長打率高達0.633，加上速度和守備具備一定水準，26歲也算年輕，未來經典賽和12強賽他絕對有機會披上國家隊戰袍。

同樣有機會為國效力的還有劉基鴻，和林安可同一年進職棒，劉基鴻打擊持續進化，本季出賽38場敲7轟、23分打點，打擊率0.294，只是三壘守備接傳穩定性和位移腳步，還有很大進步空間，目前出現8次失誤，三壘守備率0.922，內野守備穩定可能會成為決定他能否打一級國際賽事的關鍵因子。

味全龍三壘劉基鴻本季越打越好，未來也是中華隊中心打線的熱門人選。 聯合報系資料照片

近年中職人才輩出，30歲以下的好手曾峻岳、吳哲源、陳冠偉、黃子鵬、陳仕朋、江坤宇、范國宸、郭天信，陳晨威、成晉都入選今年經典賽國家隊，其他像是林安可、劉基鴻、廖健富、李凱威、岳政華、林子豪、吳俊偉、陳韻文也都有機會入選，世代交替現況十分顯著，也代表好手輩出，對中職長遠發展絕對是好事。