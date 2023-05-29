日職／鈴木一朗都難圓的四成之夢 右打宮崎敏郎更是路遙遙

日本職棒大概每相隔幾年就會出現一次「四割」，也就是單季打擊率四成的話題。最近期的是2017年當時還在日本火腿隊效力的近藤健介，今年則是開幕之後手感火燙的橫濱DeNA隊三壘手宮崎敏郎。

不過4成終究是個巨大難關，導致各家強打還是紛紛失守，開季之後一路維持在4成高檔的宮崎敏郎也不例外。他在4月21日（對廣島）單場3安打之後打擊率最高達到0.473；5月20日（對養樂多）3打數2安打之後還有0.449，卻在不到一星期之後的5月26日對中日之戰後失守，滑落到0.397，開幕第五戰之後打擊率首度掉到4成以下。隔日（5月27日）再戰中日3打數0安打，再下探到0.388，顯見「四割之路遙遙」的困難之處。想要再打回4成打擊率，單場必須至少維持4打數2支安打以上的成績，可說困難重重。

宮崎敏郎在今年開幕戰對阪神虎竟未被列入先發，原因是監督三浦大輔為了閃避阪神王牌低肩側投青柳晃洋所採取的全左打「青柳對策」，引起不小討論。不過當天宮崎把氣都出在球棒上，代打2打數都擊出安打，自此之後打擊一路維持高檔，4月單月打擊率高達0.426，拿下央聯單月打擊MVP。不過5月「滑落」到0.333，尤其上週17個打數只有1支安打，陷入本季最大低潮。

過去鈴木一朗曾經球季打到7月30日還維持4成，因為「夢的四成」造成相當大的話題。不過他最終在赴美發展之前分別於1994年、2000年球季兩度接近4成，但還是跨不了4成關卡，停留在0.385、0.387。日本職棒單季最高打擊率紀錄則是1986年阪神洋將巴斯（Randy Bass）所創的0.389（453打數176安打）。

鈴木一朗在日職兩度打出.385以上的單季打擊率，轉戰美職首季就打出全聯盟最佳的.350打擊率，2004年則打出大聯盟生涯最佳的.372打擊率。 歐新社資料照片

加上單季打擊率第四名的張本勳（1970年、459打數176安打、0.3834）、第五名的大下弘（1951年、453打數176安打、0.3831）、第六名的克羅馬提（1989年、439打數166安打、0.3781）都是左打，單季打擊率前六傑清一色都是左打者，右打的宮崎敏郎就更不被看好。

不過宮崎接下來倒是可以挑戰的是NPB右打者單季最高打擊率的紀錄。過去最高紀錄是2008年，當時同樣在橫濱效力的內川聖一，他打出0.3780打擊率（500打數189支安打）。另外，日本職棒單季最多安打是2015年秋山翔吾的216安，右打者紀錄則是阪神洋將穆頓（Matt Murton）的214安（2010年），宮崎敏郎同樣有機會挑戰。

宮崎敏郎是2012年選秀第六指名加盟橫濱DeNA，同期加入職棒的還有目前在美國職棒發展的大谷翔平、藤浪晉太郎。宮崎敏郎初期雖然並不被看好，不過2016年嶄露頭角之後就成為橫濱DeNA的當家主砲，2021年底他宣布不行使FA，與球團簽下罕見的6年複數年合約，本季年薪2億日圓。在筒香嘉智赴美之後成為橫濱DeNA的支柱，加上新生代強打牧秀悟、桑原將志、關根大氣等人，維持住橫濱打線，儘管近期狀況略微下滑，攻擊力仍是中央聯盟最強。

另外，前面提到的近藤健介，他在2017年球季打出了0.413打擊率，不過因為受傷未能達到規定的443個打席數（231打席167打數69安打），雖然是單季100打席以上的最高打擊率，但與他驚人的0.567上壘率一樣，都僅供參考而已。2018年軟銀的柳田優岐也曾在球季打完第8週時高達0.385，最後他以0.352拿下打擊王。