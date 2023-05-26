金塊15號意志的傳承 約柯奇締造安東尼達不到的高度

約柯奇(Nikola Jokic)報仇三年不晚，金塊在今年西區冠軍賽毫不留給湖人面子，團隊堅強而完整的戰力痛擊2020年泡泡圈西區決賽對手湖人，一雪當年1比4落敗之恥。金塊隊史第一座西區冠軍盃意義重大，第一次的總冠軍賽登板，以及約柯奇個人首度榮獲西區冠軍賽MVP，都象徵著例行賽兩屆MVP得主約柯奇終於突破自我，名副其實的將球隊帶向更高的舞台。

以團隊成就的戰績高度、個人獎項的加持來看，金塊隊史15號球衣的偉大代名詞幾乎已成約柯奇專屬。即便在這個全能長人出現之前，曾經有個編著一頭辮子，戴著頭帶，同樣身披15號戰袍的背影也曾烙印在球迷心中，但是安東尼(Carmelo Anthony)待在金塊八個球季的這份15號意志，早由約柯奇傳承發揚到另一個難以超越的境界。

約柯奇今年季後賽已繳出八次大三元，締造史上第一人成就。西區冠軍賽四場當中，他就繳出三場大三元成績。金塊在他攻守全能的帶領之下，每位球員各司其職的發揮所長，甚至合作出比預期更棒的化學效應。

詹姆斯在被金塊淘汰之後，暗示著考慮退休，同時間同為黃金03梯招牌之一的甜瓜安東尼，則是整個賽季待業中未果的情形下，最終在社群上宣布個人高掛球鞋的消息，引起各界婉惜。安東尼職業生涯19年當中，大小榮譽無數，缺的正是一枚總冠軍戒的歷史地位。

安東尼10度入選明星球員，身處聯盟公布的歷代75大球星之林，生涯總得分排名史上第九。新秀賽季開始他便成為金塊台柱，極具觀賞性的進攻萬花筒球風讓他迅速累積高人氣。安東尼更幫助金塊連續7年都打進季後賽，雖然有六次季後賽經驗都僅止於一輪遊，但2008-09球季安東尼率領金塊一路闖進西區冠軍賽，最後鎩羽而歸敗給當年由老大布萊恩帶領的湖人，那是在他主導下的金塊所看見最高風景。

金塊在2009年西區冠軍賽中以2：4敗給了湖人，布萊恩(左二)場均34.0分、5.8籃板、5.8助攻，完全把安東尼(右一)的27.5分、4.8籃板、3.7助攻給比了下去。今年約柯奇總算幫前輩報了一箭之仇！ 歐新社資料照片

至於約柯奇則是把握第二度闖進西區決賽窄門的機會，成為將金塊推向歷史新高度的第一人。約柯奇個人獎項的成就有著三次年度第一隊，兩次年度二隊，兩屆例行賽MVP，本季西區決賽MVP的榮耀加身，這是僅有一次年度第二隊紀錄的安東尼所難以望其項背的。

不過從2003年安東尼空降丹佛以來，便終結球隊連續八年未能進季後賽的紀錄，個人鮮明的特色與商業價值都讓金塊獲得鎂光燈的關注，球星牌子的影響力似乎更勝約柯奇。且安東尼在奧運場上的戰功更可說是美國隊史上最剽悍的代表，2008、2012、2016三屆奧運金牌成員，曾是美國隊史單場得分紀錄保持人，也是身披國家隊戰袍出賽場次最多的男人。

可惜安東尼卻是同為03梯好友詹姆斯、韋德、波許之中唯一一位沒有NBA冠軍戒的，實為他職業生涯中未竟的缺憾。甜瓜身為最強無冕王，旱地拔蔥的中距離教科書，面框背框皆自如的無死角進攻，招牌雙手劈扣的精彩鏡頭，安東尼的金塊時代替球隊帶來許多激情的美好回憶。

安東尼(左二)入選過十次明星賽，拿過一次得分王，在奧運男籃賽更是戰功彪炳，可惜就是從未打進NBA總冠軍賽，成為他生涯最大遺憾。 歐新社資料照片

約柯奇貌似不起眼，不高調不貪功，全能MVP的表現卻又實實在在影響著球隊運作。依安東尼與約柯奇身處金塊的年資，成績，肯定都值得球團替他們退休背號，但是這15號球衣象徵著是對誰的敬重，對金塊球迷來說是身處不同時代的記憶。

約柯奇在聯盟的成功打翻了美式強力籃球的既定印象，受限於體能爆發力，移動速度不佳，在選秀前評價普遍不被看好，也讓他直到第二輪第41順位才被金塊挑中。但是他不世出的籃球智商，高個子絕無僅有的策應與傳球甚至是持球推進能力，都為下一輩的歐洲籃球員樹立新典範。

今年才28歲的約柯奇正值生涯顛峰，球隊主力皆在30歲以下，核心陣容相信還能保有好幾年的競爭力。可以確定的是金塊15號的歷史成就將會在約柯奇攻守兩端驚人的天賦中持續書寫著新篇章，塑造出難以超越的約柯奇障礙。安東尼的退休象徵著黃金03梯的又一章完結篇，但不變的是金塊15號意志的傳承已經由約柯奇完美承接，並詮釋出屬於約柯奇自己的全新意義。

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