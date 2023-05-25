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大谷翔平晉升掃地球大師 天使投手就近學習

聯合新聞網／ 林煒珽
大谷翔平身為二刀流掌門人，緊盯大聯盟各種新趨勢。在投球方面他也採用新的變種滑球掃地球當做主要武器，近來是讓對手是苦不堪言。 美聯社
大谷翔平身為二刀流掌門人，緊盯大聯盟各種新趨勢。在投球方面他也採用新的變種滑球掃地球當做主要武器，近來是讓對手是苦不堪言。 美聯社

我在去年大聯盟春訓時寫過一篇文章，觀察到sweeper這顆球種成為大聯盟的新顯學。現在大聯盟的sweeper大師當推大谷翔平，大谷從去年就用這顆球當他的主力球種，取代他的四縫線直球（從前年的44.0%，去年降至27.3%，今年再降到26.2%），今年sweeper使用量更從37.4%提升到43.0%，大聯盟沒有其他先發投手比大谷更愛這顆球。

大谷的sweeper有不可思議的水平位移，根據statcast的統計，這顆球的橫移達17.4英吋，換算成公分的話，大概是44公分。想像一下，在打者的視線中，球會在面前突然往側面移動半張桌子的距離，要看到進壘點都很難。打者對這顆球的打擊率僅僅1成38，是大聯盟先發投手的各類武器庫中第四低的（僅次於道奇岡所林的四縫線及指叉球，還有響尾蛇凱利的變速球）。這顆轟動武林驚動萬教的球路教打者心痛，讓播報員讚嘆，讓人不得不多看兩眼。

看最多的肯定是他天使隊的隊友們，因為他們要學這顆新顯學。牛棚投手旺茲（Andrew Wantz）就說：「我每天看著大谷如何使用它，而它又超有效，我不禁心起模仿之念。」

天使隊是全大聯盟sweeper用量第四高的球隊，只有雙城、光芒和洋基比他們更愛用，這當然是大谷帶來的效應。左投手戴維森（Tucker Davidson）在今年前還是以滑球和四縫線為主，開季前才開始學sweeper。天使教練團給了幾種握法的示範，戴維森試驗過後，到春訓報到時，他的握法仍然跟他的滑球很接近。但他怎麼投都抓不到訣竅，直到大谷出現。等一下，大聯盟春訓時，大谷不是正在打經典賽嗎？對，戴維森是在網路上發現了大谷在日本隊的休息區示範他sweeper的握法給達比修看的影片，這讓戴維森豁然開竅。「我大概反覆看了一百多次吧，」戴維森說，「然後我自己來試，發現，OK，這就是我想要的效果。接下來就是把它練到肌肉記憶，能加入武器庫中。」

戴維森的sweeper的握法就真的是拷貝自大谷的，雖然它目前只有8.5%的使用率，但卻是他所有變化球種中被打擊率最低，揮空率最高的。戴維森說：「這得要配著用，我也許只有五趴的機率會投它，但突然某一位打席時，我連投三球，說不定就是一個重要的出局數。」

大谷隊友左投戴維森也開始學他投掃地球，並收到不錯的效果，去年他在天使36.2局投球被打7支全壘打，本季20局投球才挨了1轟，K/9也從5.6提升到了9.5。 美聯社
大谷隊友左投戴維森也開始學他投掃地球，並收到不錯的效果，去年他在天使36.2局投球被打7支全壘打，本季20局投球才挨了1轟，K/9也從5.6提升到了9.5。 美聯社

旺茲去年看到大谷的sweeper後，也開始棄用傳統的滑球，改投這顆橫移的版本。在2021年他學會sweeper前，他的自責分率是4.94，等去年他學會後，降至3.22，今年如果不是近四場出賽掉了七分，他的自責分一度低至0.59。這四場旺茲明顯用sweeper的比例低於他的28.3%的平均用量，改投卡特球的結果就是一直被打安打，在上週末被降回3A了。

不過旺茲說起來他從大谷老師身上學sweeper的經驗，還是很樂：「我一直問他，老兄，你到底怎麼握的？你的大拇指擺哪？其他手指呢？還有你是怎樣思考的？他真的超幫忙。」

不只天使投手，在大谷身邊的人都會向他偷師，像剛說的達比修，在經典賽時期學了大谷的握法後，原本他就會的這顆sweeper變得更犀利，今年達比修使用sweeper的比例也超過了以往他最愛的滑球，而橫移比去年多跑1.2英吋，甚至比大谷本人的版本還會鑽，被打擊率也比去年更低了。

大谷翔平在經典賽的投球表現跟打擊一樣是威風八面，前輩達比修有見賢思齊也跟大谷學習掃地球的新握法。 美聯社
大谷翔平在經典賽的投球表現跟打擊一樣是威風八面，前輩達比修有見賢思齊也跟大谷學習掃地球的新握法。 美聯社

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