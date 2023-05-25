湖人如何戰力重整？ 四大拼圖得步步為營

湖人被金塊橫掃出局之後，這個驚奇的一季最終以失望做收。即使總冠軍賽還沒打完，關於湖人在季後該如何重整的討論已經展開。詹姆斯（LeBron James）是否真心想要退休？戴維斯（Anthony Davis）該不該提前續約？是否需要全力追求另一名大球星？今年季中交易獲得的新成員和自家新秀又是否該強力留人？這四大問題直接影響湖人接下來的戰力佈局。

拼圖一：詹姆斯

詹姆斯與湖人還有兩年合約，但還有心力能拚總冠軍的時間可能不多，球隊必需要找好適當的隊友，讓他能保持信心來跳出最後一舞。 美聯社

當同梯的甜瓜（Carmelo Anthony ）宣佈退休，已經38歲的詹姆斯也隨之拋出下一季也許是自己生涯最後一季的想法。這樣的說法可能是被淘汰之後的情緒話，但也可能是丟給湖人管理層的信號彈。詹姆斯雖然和湖人還有兩年合約，他也有和自己兒子同隊打球的夢想，但此話一出，就代表他仍有可能在合約結束之前就直接退休走人，也給了湖人管理層壓力，必須善加運用他所剩無幾的時間，以他為核心打造出更強的陣容。

詹姆斯已經連續三季在例行賽出賽不滿60場，而他在湖人五年也只有奪冠那年出賽超過60場。他今年在季後賽全勤，最後一戰還拿下40分。這樣的表現，傳遞出了正反不一的矛盾訊號：正向來說，詹姆斯仍有能力在季後賽帶隊，但負面意義則是這樣的詹姆斯即使出了全力，也無法再保證能打進決賽。

湖人當然得要穩住詹姆斯這塊神主牌，並利用他的磁吸效應來拉攏球星入隊，然而湖人手上已經沒有足夠的選秀權做籌碼，薪資空間也非常受限，而且詹姆斯下一季又更老了一歲，什麼樣的球員配置更適合他的年紀和打法？會是戰力能否重整的難題。

拼圖二：戴維斯

戴維斯本季的復活是湖人一大驚奇，在季後賽多場比賽打出怪物級成績，只要健康上沒有問題，他仍是湖人挑戰總冠軍的強大武器。但是否提前再續約，將是湖人很頭痛的問題。 美聯社

和詹姆斯動向息息相關的戴維斯，是否要提前把他留下則是另一個難題。戴維斯的合約和詹姆斯一樣都還有兩年，季後可以提前完成續約。於是問題來了，湖人該不該提早出手鎖定這位二當家？

戴維斯在湖人的歷程和詹姆斯很像，一樣只有在奪冠那年出賽超過60場，只是他的傷勢更多，出賽數更少。本季出賽數也和詹姆斯相仿，季後賽全勤出戰，對金塊則是首戰拿下40分，一樣沒能幫助球隊贏球。系列賽這一首一尾的數據巧合，顯示了兩人對湖人的重要性和影響力。

雖然戴維斯才30歲，但他頻繁的傷病史已經提前折損了他的身價。健康的戴維斯確實足以撐起球隊，但隨著年紀增長，很難期待他受傷缺賽的頻率會戲劇性地下降。當年戴維斯是衝著詹姆斯而來投靠，現在湖人若是觀望，想等到兩年後合約期滿再說，那時沒有了詹姆斯在隊，可能就此錯失了留人機會；但若是冒險押注提前續約，又可能陷入球星傷病和薪資空間卡死的不良循環。

拼圖三：第三球星

湖人若是能如傳言中弄來厄文(左)和楊恩(右)其中任何一人，下個球季當然是大有可為。問題是湖人已無薪資空間和交易籌碼，幾乎不太可能再找來第三球星。 歐新社資料照片

除了兩大球星本身的不確定性和高風險之外，過去這幾年湖人也一直積極在找第三名球星入隊。為了達成這個目標，湖人不惜掏空手中的資產去換來成名球星，最終卻陷入了彼此適應不良的雙輸局面。360的組合實驗，最終也是以衛斯布魯克（Russell Westbrook）的交易做結。

現在市場上又出現了第三球星的可能人選，無論是獨行俠的厄文（Kyrie Irving）或是老鷹的楊恩（Trae Young）都開始有傳言浮現。不過，湖人沒有足夠的選秀權做籌碼，若要保住既有的雙星基本盤，勢必又要打包其他在本季打出驚奇的綠葉球員。

兩年前的湖人，確實不太需要去找第三名球星來給自己增加陣容磨合的麻煩，但他們這麼做了，事實也證明是一場災難。而現在的湖人在詹姆斯和戴維斯持續老化的趨勢下，反而該思考更長遠的佈局，想辦法引進更年輕的建隊球星來接班。不過他們現在的條件更不利，得要付出的代價又更高，這也讓湖人管理層陷入兩難。

拼圖四：年輕角色球員

里夫斯(左)和八村壘(中)在季後賽都有高水準的表現，湖人應該都會留下，其他球員的取捨就會是比較大的麻煩。 美聯社

湖人今年在下半季能夠強拉尾盤，靠的就是交易來的新血打出戰力，以及自家新秀的持續成長。從他們繳出的成績單來看，里夫斯（Austin Reaves）和八村壘（Rui Hachimura）當然該留人，至於其他先發等級的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）和羅素（D’Angelo Russell），即使在西區決賽時的表現受到批評，他們也確實是湖人先前能夠過關晉級的關鍵人物。

若是以年紀來看，里夫斯和八村壘只有25歲，范德比爾特更只有24歲，就算成名已久的羅素也才27歲。針對這批年輕核心，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）已經喊出留人的戰力規畫，只是在多方考量的角力之下，佩林卡不見得能夠貫徹他的方針。尤其是當湖人想要取得上述的三大戰力拼圖時，在資源不足的情況下，不免要犧牲第四塊拼圖來完成戰力整合。

即使各方多半都認為這批年輕的角色球員是湖人陣容的重要支柱，但在洛城，巨星的價值和光環難以取代，對勝利和冠軍的要求又是強烈到不願等待，相形之下，這批年輕核心會被認為能夠透過交易來重新洗牌替換。因此，湖人能不能留得住他們？也會是一個問號。

總之，湖人想要重整戰力，就必須處理好這四大拼圖的配置和平衡。現實的情況十分棘手，湖人下一季的陣容是否會被迫得要打散重來？即使決賽還沒開打，這個夏天的搶人競逐已經提前開始了。