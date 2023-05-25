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日職／火腿女孩帶你參觀新球場 ES CON初體驗就是讚

聯合新聞網／ 福耳
這次火腿新球場導覽人員是啦啦隊的塩澤美咲。 福耳／攝影
這次火腿新球場導覽人員是啦啦隊的塩澤美咲。 福耳／攝影

2019年筆者為了要看王柏融而首度來到札幌，那時去的是火腿當時的主場札幌巨蛋，這次再度造訪，目的已經變成要朝聖火腿的新主場ES CON FIELD HOKKAIDO。

ES CON FIELD HOKKAIDO於今年正式開幕，這座可容納35000名觀眾的屋頂開合式巨蛋球場，從外面看來造型新穎頗具時尚感，佔地廣大的內部，融合球場、商場、旅館、溫泉、餐廳等各種豪華複合式設施，尚未開幕就引起注意，啟用後更成為不只是球迷，就連一般民眾也都會想來朝聖的景點，這座球場也是每天都會開放，除了比賽日需購票進入外，其餘時間都是免費進入，許多人在達比修有大谷翔平的繪畫牆前拍照，各項商店、餐廳也都有營業，也帶動了周邊的發展，為北廣島這個人口不到6萬的城市帶來新的契機。

達比修有(左)及大谷翔平的大型牆壁繪畫已成火腿新球場打卡熱點。 福耳／攝影
達比修有(左)及大谷翔平的大型牆壁繪畫已成火腿新球場打卡熱點。 福耳／攝影

要了解一座球場，參加球場見學(導覽)是最棒的方法，因為這種行程會帶球迷進去平常無法窺見的地方，也幾乎都有機會進入場內，感受一下球員在場內打球的氣氛，當然不是每一座日職主場球場都有導覽行程，火腿的新球場剛好有，而且一天有近10個時段可以選擇，可見得這是火腿積極推動的一項活動，在網路上報名付費取得QR code即可，筆者這次就報名了高級導覽行程，這約一個小時的行程要價3500日圓，其實並不算貴，參觀完之後覺得真的很超值。

火腿新球場ES CON FIELD HOKKAIDO外觀十分漂亮。 福耳／攝影
火腿新球場ES CON FIELD HOKKAIDO外觀十分漂亮。 福耳／攝影

參觀時當然需要一位導覽員，這項行程主打的特色之一是導覽員由Fighters Girl，也就是火腿官方啦啦隊來擔任，對於筆者來說是個新奇的體驗，導覽首站是球場最高級的鑽石席貴賓室，以金色色調打造的環境，如果不是參加這行程，雖然不算球隊區域，應該也很難進來體驗；接下來就是主隊的區域了，這部分無法拍照，但包括會議室、球員休息室、餐廳、BigBoss新庄剛志的辦公室、牛棚、打擊練習區、重訓室、水療室等等，能去的都讓你參觀，也是行程中時間最長的一個區域，整體設計走的是美國風，是筆者參觀過的球場當中最高級的，因為是最新的球場自然如此，雖然是美式風格，但在走廊通道牆上也有許多球隊歷史時刻、歷代監督、球員等的照片及繪畫，提醒現在的球員要延續球團的精神。

室內的設施參觀途中會出來到室外的板凳區，這裡就可以自由拍照了，這邊的座椅也採用與美國大聯盟同樣的設計，也有新庄監督專屬的位子，雖然是室外但一樣高級，接下來是媒體新聞室，也就是開記者會的地方，牆壁上有著大大的達比修、新庄及大谷的照片，這裡也是可以拍照。

火腿新球場媒體新聞室牆上有達比修有、新庄剛志及大谷翔平3人的照片。 福耳／攝影
火腿新球場媒體新聞室牆上有達比修有、新庄剛志及大谷翔平3人的照片。 福耳／攝影

室內參觀完後就是室外部分，沿著全壘打牆走，可以從外野看到整個球場，這一天下午沒有比賽，場中工作人員正在整理場地，所以屋頂是打開的，陽光照進來讓草皮顯得十分漂亮，很羨慕日本能有這種球場，行程中筆者還試著微微用身體去撞全壘打牆，防護力很夠，一點都不會痛，最後一站是比賽中練投的牛棚，參觀完後這一小時的行程也就到尾聲了。

火腿新球場導覽行程可由外野向場內看整座球場。 福耳／攝影
火腿新球場導覽行程可由外野向場內看整座球場。 福耳／攝影

隔天是比賽日，筆者買的是4500日圓的票，雖然不算最前面，但整體視野相當不錯，與其他球場不同，這座球場的兩幅大螢幕分別放在左右兩側，這樣也方便兩側的觀眾觀看，每一個半局幾乎都有啦啦隊女孩出來帶動或是有DJ與球迷互動的小遊戲，聲光效果精彩，女孩在跳狐狸舞、成吉思汗應援、YMCA時，也有許多球迷跟著跳，如果不在意比賽勝負，在球場內吃的、玩的、買的、看的什麼都有，將來球場體驗及感受氣氛排進旅遊行程內也是一個很好的選擇。

棒球專欄 日本職棒 日本火腿鬥士 王柏融 達比修有 大谷翔平

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