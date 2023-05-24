日職／現役性犯罪不只山川穗高 前兩例還曾來台打球

埼玉西武獅隊重砲山川穗高近來捲入性侵案件，在球界引發軒然大波。山川是三屆洋聯全壘打王，也是2023經典賽冠軍日本隊國手，實力無庸置疑。西武今年在森友哉轉隊至歐力士後，本來會更需要山川的火力支援，但如今山川闖下大禍，只能暫時將他放在二軍，打算等到進一步的調查結果出爐，再決定該如何處置。

山川的醜聞雖令人詫異，不過在日本職棒，並不是第一次有現役球員發生性犯罪風波，影響自己球員生涯。例如前福岡軟體銀行鷹隊捕手堂上隼人，據說在業餘時期，曾經引起波士頓紅襪隊的興趣。然而他卻曾涉嫌闖入民宅，性侵獨居的女屋主，因而無法得到工作簽證，使得赴美一事告吹。

儘管堂上在2008年以育成選手身份加盟軟銀，但2012年8月，他又因路上猥褻女性被逮。警方調查後，發現堂上還涉入當時近期的幾起性侵案件，他常向被害者叫囂「不准看我的臉」，成為搜查線索。事件爆發後，軟銀立刻與他解約，堂上最終則遭判兩年徒刑。

同樣身為捕手，並因性侵案中斷日職生涯的，還有前讀賣巨人隊的杉山直樹。杉山在在1987年選秀會被讀賣巨人挑中，日職一軍生涯有10年資歷，但主要都是擔任替補捕手，單季最高出賽數為1996年賽季的66場而已。

2000年10月，杉山在隨巨人隊備戰日本一的集訓期間，在小酒吧對一位女性摸胸、強吻。女性雖然試圖抵抗，結果讓杉山惱羞成怒，還用運動鞋毆打對方頭部，導致女方受傷，傷勢花了五天才治好。

就在即將被逮捕當天，杉山表示「不想以職棒球員的身份被抓」，於是向球團主動遞出辭呈，巨人球團也立刻受理了。只是即便杉山被球團釋出，還是得照聯盟規則走讓渡程序，因此無法立刻完全消去職棒球員身份。後來杉山與被害女性達成和解，獲判緩起訴。

逃過苦窯的杉山曾參加測試會，意圖重返日職，但未能如願。倒是在2002年，杉山經當時效力於中信鯨隊郭李建夫介紹，8月披上鯨隊戰袍於中職亮相，留下14場出賽，OPS0.804和1轟的成績，也在當年與兄弟的總冠軍戰中擔任主力捕手。

杉山直樹案發後未通過日職測試，於2002年轉效力於中職中信鯨隊。 聯合報系資料照片

曾與杉山一同效力中信鯨隊，且更為臺灣球迷熟悉的投手中山裕章，也是另一位有性犯罪經歷的選手。中山裕章成名甚早，學生時期就讀高知商業學校的他，曾以王牌身份率隊打進甲子園，並與當時稱霸高中球界，坐擁清原和博、桑田真澄兩位選手的PL學園對決。儘管最後遭砲轟落敗，但無損他在球探眼中的高評價，最終在選秀會上，被橫濱大洋鯨隊（橫濱DeNA灣星隊前身）以第一指名選中。

進到職棒的中山裕章，一度在球隊擔綱中繼角色，還與郭源治、牛島和彥等人並稱為是聯盟代表的拆彈手。1990年球季開始專心轉往先發，並連兩年都是大洋鯨隊的開幕投手，似乎正朝著球隊主力王牌的方向邁進。

然而就在1991年11月，神奈川縣內突然發生多起女童猥褻案件，包括：一位10歲女童被觸摸裙底；一位11歲女童被一位下半身裸露的男性觸摸身體，還要求女童握住他的性器官；以及一位6歲女童突然從背後被抱起，內褲被脫下來等等。案發現場還有留下犯人體液。

神奈川警方循線搜查，很快掌握到犯人就是中山裕章。當時橫濱大洋鯨隊雖然在沖繩秋訓，但中山卻因傷離開，自主調整的狀況也一直不好，讓他感到相當沮喪。中山供稱，自己在隊上有被欺負、拳腳毆打等等狀況，精神狀態恍惚，又一時覺得小女孩應該認不出他是誰，所以才會下手。

事件爆發後，大洋球團立刻開除中山，日職聯盟也全面封殺中山。連大聯盟球團提出身份照會時，都曾表示不希望美國簽下他。而失去職棒飯碗的中山，則到橫濱港從事卡車運輸的工作，原先年薪曾突破2000萬日幣的球星，成了月薪15萬左右的司機。

後來中山這幾起性侵官司，都因為與被害方達成和解，獲判緩刑。加上中山始終展現出反省的態度，例如曾經到廟裡修行，或者表示自己會留在日本承受現實，不會考慮逃到國外職棒等等，因此也開始出現希望中山能重返棒壇的聲音。一些橫濱的工商人士及高知商OB，就結成了相關團體，於1993年1月發起請願運動，連署希望中山能回歸職棒。

請願書最終蒐集到22萬人的署名響應，並交給了中央聯盟會長，使得聯盟也展現出軟化的態度。1993年年底，央聯高層在兒童心裡學專家協同下會見中山裕章，確認他狀態無虞後，終於決定解除他的封殺。中山先是與中日龍簽下打擊投手的合約，接著在隔年六月登錄為正式選手。

當然，還是有人不能原諒中山的行為，中日龍因此收到不少抗議電話。球團方則強調中山有悔意之餘，也說明他回歸職棒這件事，有得到被害方的同意。中山則於1994年7月24日對上巨人的比賽中繼登板，正式回歸暌違已久的日職舞台。

中山便在中日龍待到2001年，期間全都是以牛棚投手身份上場。2001年他被中日龍戰力外，隔年加盟中信鯨隊，並重新擔任先發投手。中山在中信效力兩年期間，都投出12勝以上，防禦率2字頭的表現，好成績加上認真的態度，讓他頗受臺灣球迷喜愛，還在2003年9月20日舉辦了引退賽，與滿場的球迷做道別。

中山裕章獲得連署支持重返日職，轉戰中職後也有很高人氣。 聯合報系資料照片

中山是上述性犯罪案例中，唯一一位曾經被開鍘後，又再度回歸日本職棒的案例。他能重回職棒的關鍵有二，一是司法上終究只有緩刑，沒有真的被關進大牢。二是本身就具有實力和人氣，犯後也有展露悔意，才能夠獲得他人的連署和擔保。

從這角度來看山川穗高的性侵案件，或許尚且保有一絲轉寰餘地。現在案件進度走到「書類送檢」這一關，也就是警方將案件交由檢方處理，讓檢方決定要起訴還是不起訴，並不像外界第一時間猜測的已經確定出局。目前西武球團也只是做「冷凍」處理，並未直接把山川解約。而除了司法結果，山川後續展現的態度，肯定也關乎到未來球團及聯盟會如何處置。

至於山川雖來台機會不高，但曾經接納中山裕章和杉山直樹的中華職棒，幾年前也曾發生了悍力克事件，或許對於性犯罪球員的容忍態度已今非昔比。中職也是在2003年之後，才增設了涉及重大犯罪外籍球員，中職球團不得聘顧的相關規章。往後在中職，或許已經很難出現像中山與杉山這樣，曾涉及性犯罪的洋將了吧。