湖人想要絕處逢生 此時只能無招勝有招

湖人在西區冠軍賽以0：3落後金塊，七戰四勝系列賽沒有退路，G4湖人繼續在主場出賽，只能「贏一場是一場」，挑戰所有不可能紀錄。NBA季後賽歷史，七戰四勝制從來沒有0：3落後球隊逆襲成功反撲。湖人想要絕處逢生，延長系列賽只能「無招勝有招」。

湖人除了被金塊中鋒約柯奇宰制內線，金塊後衛穆雷三戰場均35分、7.3籃板、5.3助攻，投籃命中率5成2，三分命中率4成55，每場投進5個三分球，比勇士柯瑞還猛。穆雷G2第四節砍23分，帶領金塊逆襲，G3上半場30分，幾乎靠一己之力，改變系列賽走向，把湖人推入深淵。

湖人栽在金塊的三分球，金塊前三戰投出4成14三分命中率，比例行賽3成7還要更火、更致命。金塊三名關鍵角色球員射手波普場均15.3分，三分命中率4成5(20投9中)、前鋒小波特15分、9籃板，三分命中率4成78(23投11中)，替補鋒衛布朗場均14.3分，三分命中率4成，投籃命中率5成2，每場比賽都能不斷命中關鍵球，有效壓制湖人氣勢。

湖人守不住約柯奇、穆雷就算了，連小波特(中)都要來火上加油，湖人最傲人的防守是完全失靈。 美聯社

防守經常陷入錯位，對位太慢，是湖人被金塊外線不斷射穿，輪轉協防不及最大致命傷。儘管湖人三分球確實很不靈光，詹姆斯對金塊三戰三分命中率1成6，羅素三分命中率只有1成4，兩大得分主力三分外線都極度失常，但防線不斷被金塊鑿出禁區破口和外線漏洞，才是湖人系列賽三連敗主因。

G4湖人生死之戰，變陣都嫌複雜，也有默契、人員輪換問題。無招勝有招，專注打好防守，輪轉完美對位，減少籃下錯位，保護籃板球，湖人要拿下G4，拉長戰線不會太難。

面對金塊大範圍超凡投射和約柯奇籃下牽制力，以及布朗屢屢偷襲禁區奇襲，湖人可以在釘人防守、無限換防之外，嘗試區域聯防帶釘人的對位，減少強弱邊協防不及，以及輪轉防守對位太慢，限制金塊外線射手發揮和命中率。只要金塊投不出超水準三分命中率和關鍵球，湖人防守就不容易被破解，這是前三戰湖人決勝期全都遇上的困境。

湖人對於三分球的防守不能再門戶大開，協防不及的問題一定要想辦法解決。 美聯社

用人方面如果先發控球羅素外線手感和得分不如預期，湖人得多給替補後衛施羅德、華克上場空間，甚至還可以讓二線板凳198公分前鋒布朗上來拚防守。布朗是防守型三D，不佔球權，對位、繞擋拆、用防守當犧牲打還是有作用。湖人只要能解決金塊三分雨，減少空位，壓縮金塊出手空間，保護好籃板球，比賽就會簡單許多。

其實湖人四大主力詹姆斯、戴維斯、里夫斯、八村壘系列賽表現、得分和命中率都很夠水準，華克替補稱職，有爆發力和速度，施羅德對金塊系列賽進攻和外線失準，但防守對位還是過得去。但湖人仍需要多挖出兩張奇兵牌，不管是防守、保護籃板，還是壓迫反擊、命中空位外線，才能提升陣容厚度，有效控制體能打好更紮實防守。

湖人教練漢姆季後賽用人保守，最多「八人輪換」，先發控球羅素系列賽三戰完全陷入低迷，幾乎成了攻防絆腳石，先發前鋒范德比特只能守不能攻，還會被放投，成了進攻盲點，湖人真正能派上用場只有六人輪換，詹姆斯、戴維斯要負責大量攻防和大範圍保護禁區、籃板，體能消耗直接影響防守強度和進攻穩定性。

湖人控衛羅素(左)在前3戰手感實在太差，出手27次只投進8球，命中率不到3成，三分球更是14投只有2中。 美聯社

無招勝有招，這是馬刺波波教練和勇士教練柯爾經常在用的執教智慧，這樣的應變是從戰略面著手，抓防守、控制失誤和籃板，掌握輪轉、換防細節，只要做好防守，加快反擊，系列賽氣勢就能逆轉。

湖人還沒死，相信詹姆斯、戴維斯、里夫斯三巨頭，相信湖人的防守，這是湖粉和詹粉保留賽季最後希望。