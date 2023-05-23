日職／得不了分還下放吳念庭 松井稼頭央調度令人不解

日職今年有兩位新監督上任，分別是廣島的新井貴浩及西武的松井稼頭央，兩人在球員時期都是戰功輝煌的名將，擔任監督至今卻帶出不同的戰績，新井的廣島目前以20勝20敗，雖以5成的勝率在央聯暫居第4名，但與前段班也僅有半場剩差；松井的西武則是18勝23敗1和，不但與前段班已有4.5場勝差，甚至還輸給火腿，排在洋聯倒數第2名。

投打的表現都比去年差，西武的戰績從去年的第3掉到今年的倒數第2也不意外，先從投手看起，西武去年的團隊投手防禦率2.75是全聯盟最佳，其中先發投手的防禦率2.99也僅輸給歐力士，今年先發輪值中仍有幾名投手表現優異，包括兩名「長髮哥」高橋光成及今井達也，近幾年成長為西武王牌的高橋，去年交出12勝8敗2.20防禦率的個人生涯年成績，今年先發8場，有7場優質先發(QS)，已拿到4勝1敗，防禦率是更低的1.47，在洋聯排第2名，被打率也不到2成，WHIP更小於1.0；今井去年因傷直到7月才在一軍出賽，9場先發就拿到5勝，防禦率也只有2.41，今年6場先發也已奪下3勝，防禦率也是穩定的2.59。

輪值中另一名表現優異的是今年才轉先發的平良海馬，平良因為要調整成先發而辭退經典賽，現在看起來是正確的，他今年先發6場，有5場QS，拿到3勝，防禦率僅有2.19，轉先發十分成功，高橋、今井及平良3人合計就有10場勝投。

今年轉先發的平良海馬表現十分優異。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

但去年拿到10勝的洋投恩斯（Dietrich Enns），今年先發7場僅有1勝6敗，防禦率也從2.94退步到4.05；上季被負運纏身，僅1勝卻有10敗的隅田知一郎，今年防禦率也漲到4以上，目前也是1勝5敗；去年西武先發最大驚奇，拿到10勝的與座海人，今年先發2場，防禦率超過10，3人的表現與去年相比落差較大，是西武先發投手防禦率變成洋聯最差的主因；至於牛棚投手，雖然不像去年在6隊中壓倒性勝利，但也排在第2名，維持住一定的水準。

近幾年的西武已經不是以前擁有山賊打線的西武了，19年西武的團隊總得分756分大幅領先居次羅德超過100分，但從20年開始西武的團隊總得分就越來越少，20年排第4，21及22都是倒數第2，今年則是第4，但失分還比得分多12分，在打擊得分不振的狀況下，投手表現只要稍微差一點，結果就會明顯地反應在戰績上。

開季前就損傷一名大將源田壯亮的西武，本季陣中達到規定打席數只有4人，如果把範圍擴大到50個打席以上，打擊率超過2成5的也僅有外崎修汰、中村剛也以及山川穗高這3名老將，接下來就是新洋砲馬金農（David MacKinnon）及武田愛斗的2成44，山川日前爆發性暴力事件，不要說回一軍了，有可能會直接結束日職生涯，馬金農、外崎及中村是現在西武的得分主力，也擔任中心棒次，3人合力打下55分打點，打出22轟，中村更以8轟暫居聯盟全壘打王，打擊率也僅次於柳田悠岐，頗有回春跡象，如果這樣打下去，大有可能打出近4年的最佳成績，球季結束個人的全壘打支數也有望上升至史上前10名內，500轟也不是夢想。

老將中村剛也本季已打出8轟，打擊率也在3成以上，是西武打擊表現最佳的球員。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

除了上述幾人之外，其他野手的打擊率不要說2成4了，有許多人連2成都沒有，導致整隊的得點圈打擊率也是低得可憐的1成90，得點圈唯一超過3成的球員就是「得點圈之鬼」吳念庭，雖然他今年的打擊率也只有2成22，得點圈有人時13個打席卻選到2次保送，11個打數中打出4支安打，打回4分打點，得點圈打擊率高達3成64，上壘率也有4成62，11個打數的樣本或許有些少，不過這也是因為他今年較晚出賽的原因，結果他卻在19日被降二軍，這莫名其妙的調度，讓已經確定少了山川的西武，在一軍又少了一名至少在得點圈有人的關鍵時刻可以代打的適合人選，已經沒有太多攻擊能力了，現在又等於自斷手腳，難怪引起了許多球迷的不滿，松井如果沒辦法把西武的打擊調整起來，擔任監督的首個球季可能不會有太好看的成績。