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東山再起恢復巨砲本色 賈羅上演紐約大逃亡

聯合新聞網／ tyruschen
賈羅在2021年披上條紋衣後表現就大幅下滑，成為「洋基適應不良症候群」的患者之一，直到去年被交易出去前，在洋基140場出賽的打擊率僅.159、OPS也只有.660。本季來到雙城之後，他又恢復過往在遊騎兵時的打擊能力，目前的OPS高達.911！ 美聯社
賈羅在2021年披上條紋衣後表現就大幅下滑，成為「洋基適應不良症候群」的患者之一，直到去年被交易出去前，在洋基140場出賽的打擊率僅.159、OPS也只有.660。本季來到雙城之後，他又恢復過往在遊騎兵時的打擊能力，目前的OPS高達.911！ 美聯社

江湖上有一種傳說：想穿上洋基的條紋球衣，你的八字如果不夠重還真是不行。最有名的例子當屬「痛痛人」帕瓦諾（Carl Pavano）。在加入洋基前一季，帕瓦諾是單季拿下18勝，防禦率只有3.00的明星投手。但球季一結束，跟洋基簽下4年3995萬美元的高薪合約後，他卻成了四年之中只出賽26場（其中一季更是完全報銷），防禦率高達5.00的痛痛人。

扛不動洋基這塊金字招牌的打者更是大有人在。想成為另一個強尼‧戴蒙（Johnny Damon）的前紅襪明星外野手艾爾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）披上條紋球衣後的慘狀，不少洋基球迷應該都還記憶猶新。在他之後，又有卡特（Chris Carter）這個上一季還是全壘打王，隔年二月被洋基簽下、七月慘遭釋出的案例。除了自由球員外，被交易來的明星打者有時也頂不住洋基拼冠軍的巨大壓力。前太空人明星一壘手柏克曼（Lance Berkman）在2010年季中被交易到洋基之前是個生涯打擊三圍.296/.410/.549的恐怖打者，但在洋基的兩個多月卻成了他生涯的最低點，只打出.255/.358/.349的二流成績不說，砲口更完全熄火，106個打數竟只轟出一發全壘打。

洋基這套條紋衣可能要八字很重的人才適合穿，有太多好手原本是他隊球星，一來到洋基後馬上就摔成落水狗，但離開洋基後又變成一尾活龍，前打擊高手柏克曼就是如此。 美聯社資料照片
洋基這套條紋衣可能要八字很重的人才適合穿，有太多好手原本是他隊球星，一來到洋基後馬上就摔成落水狗，但離開洋基後又變成一尾活龍，前打擊高手柏克曼就是如此。 美聯社資料照片

說也奇怪，隔年柏克曼一加入紅雀，竟又頓時充滿活力。不僅再次入選明星賽、以.301/.412/.547的打擊三圍在MVP票選排名第七。冠軍賽更是火力四射，狂打11安幫助紅雀拿下一座冠軍。出身德州的柏克曼最後一年回到家鄉的遊騎兵隊，為他圓滿的球員生涯畫下完美句點。時隔11年，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）又看上了另一門德州巨砲——也就是今天故事的主角賈羅（Joey Gallo）。

有一說一，凱許曼在前年交易大限前換來賈羅的決策本身沒什麼問題。在被交易到洋基之前，賈羅是生涯OPS+ 116，曾連續兩季轟出40發以上全壘打的重砲手。雖說由於猛揮大棒帶來大量三振，賈羅的打擊率時常奇低無比——前一年他在縮水球季打出全聯盟第二低的.181，全壘打40隻以上的那兩季也都只有兩成出頭。但賈羅的高保送率在某種程度上彌補了這個缺點，使得他的上壘率仍能維持在還不錯的.336。

賈羅在遊騎兵時不但曾連兩季打出40轟以上，也拿過外野手金手套獎。 美聯社資料照片
賈羅在遊騎兵時不但曾連兩季打出40轟以上，也拿過外野手金手套獎。 美聯社資料照片

最讓凱許曼中意的是，儘管塊頭頗大，賈羅卻是個前一季剛拿下金手套，這季打完又拿到另一座的外野守備好手。再加上他的左打長程火力正好可以跟洋基原有的兩門右打重砲賈吉（Aaron Judge）跟史丹頓（Giancarlo Stanton）互補。因此賈羅對當時打擊持續低迷（得分排名美聯倒數第二），戰績遙遙落後分區第一8.5場勝差且已掉出外卡榜單的洋基來說，不啻是交易的最佳人選。也難怪凱許曼會不惜端出四換二（遊騎兵還捎帶一位救援投手）的代價，打敗競爭對手教士及藍鳥，拿下這個「最強助拳人」。

然而事與願違，結果我們都知道，來到洋基後賈羅的打擊表現遠不如預期。下半季他的打擊率掉到慘不忍睹的.160，儘管轟出13發全壘打，但OPS從上半季的.869陡降到甚至未達平均水準的.707——而這還只是開始而已。原本已低到不能再低的打擊率，隔年賈羅竟能再下修到.159，此時他的唯一價值——全壘打火力也大為縮水，用了233個打數才轟出12發全壘打。到了八月初，凱許曼終於不得不壯士斷腕，拿他跟道奇交易一個生涯防禦率4.57的小聯盟投手。

對洋基高層跟球迷來說，賈羅當然是讓他們備感挫折的一段記憶。然而對賈羅來說，待在洋基剛好一年的這段歲月更是他絕不願再想起的慘痛回憶。在確定被交易到道奇後，賈羅這才在願意受訪時坦承他的辛酸。由於表現不佳飽受紐約媒體及球迷的奚落謾罵，他甚至「極少外出，因為我不敢在紐約街頭露臉。」主場球迷對他的噓聲大到就連對手球員都會嘗試安慰他，但此舉只是讓他感覺更加悲慘。就連洋基總教練布恩（Aaron Boone）都不得不承認：萬惡的「高譚市」對賈羅有著嚴重的負面效應。

賈羅轉隊到洋基後陷入低潮，打不好被球迷噓，壓力更大的結果讓他越打越差，終於形成惡性循環。 美聯社資料照片
賈羅轉隊到洋基後陷入低潮，打不好被球迷噓，壓力更大的結果讓他越打越差，終於形成惡性循環。 美聯社資料照片

在剛離開洋基來到道奇的幾個月裡，賈羅顯然還未能走出人生中的最大低潮。他的OPS只從洋基時期的.621上升到.671，季後賽道奇更棄之不用，只讓他替補守備了一局。直到今年加入雙城，賈羅才真正做回自己。過去兩年，賈羅的平均擊球初速下降到91.5及89.6英哩，後者是他的生涯最低紀錄。今年他的擊球初速大幅回升到高於生涯平均的93.7英哩（目前暫居全聯盟第九），已跟他連續兩季40轟的93.3及94.3英哩並駕齊驅。與此同時，他的打擊仰角也調升到生涯最高的27度，充分展現出他回復過往本色，全力追求全壘打的決心。

在告別紐約這塊傷心地後，賈羅不再因患得患失而畏縮，而是選擇積極出棒。如今他的出棒率已來到生涯新高的55.8%。當球數領先時，賈羅更是絕不放過任何一顆好球。儘管積極出棒讓他的揮空率上升到生涯新高，但與此同時，賈羅錯失好球的比例也大幅下降。這一加一減算下來還是划算——他本季的三振率已下降到生涯新低的33.1%。取而代之的則是被賈羅成功找回的全壘打火力，在昨天的比賽中，賈羅轟出近七戰的第四發全壘打。儘管因為出賽場次不夠，他的.911 OPS無法上榜（如果上榜將是美聯第八），但他的11發全壘打已經追平大谷翔平等一干好手且並列美聯第五。

儘管球季才打了一個多月，賈羅已成為本季美聯東山再起獎的最佳人選。也難怪當洋基在四月底做客雙城主場時，到場觀戰的洋基死忠球迷在看到賈羅轟出全壘打後會氣得大罵：「為什麼你在紐約打不出來！」對年紀未滿30的賈羅來說，能夠及時擺脫紐約的沈重壓力，找回自己該走的路，絕對是他人生中的最大幸事。

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