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日職／巨約、形象、紀錄可能全毀 山川穗高足為活教材

聯合新聞網／ Hiyan
原本有30億大合約、生涯400轟等著山川穗高，如今卻因為一場涉嫌強制猥褻的事件導致職業生涯重大危機出現。 美聯社資料照片
原本有30億大合約、生涯400轟等著山川穗高，如今卻因為一場涉嫌強制猥褻的事件導致職業生涯重大危機出現。 美聯社資料照片

西武獅隊重砲山川穂高涉嫌強制猥褻的事件受到高度關注，主要原因在於一旦他真的遭到起訴甚至逮捕，這名剛在球季前打完WBC經典賽的國手，最糟狀況很有可能連日本職棒界都無法待下去了。

31歲的山川穗高，正值職棒選手身體、心理最巔峰的黃金時期，加上3度洋聯全壘打王、1度打點王的身手，正要大展身手。未來可望達成的生涯400轟(目前累積218支全壘打)目標，還有日本媒體推測軟銀球團將開出的30億日圓，相當於6.8億台幣的超大型合約，不僅都有可能成為泡影，甚至能否繼續留在球界都出現危機，這一個醜聞對山川穗高來說，代價實在相當慘重，當然也足以給所有職業選手當作借鏡以及警惕。

山川穗高在2017年結婚，2019年女兒誕生。他曾在自己的社交媒體上分享與家人親密的照片，加上彈得一手好琴，以及取得「書道八段」（日本書法最高段位為十段）資格，因此這次事件讓他原本維持的好形象徹底崩壞。

日本職棒這兩年陸續有大咖球星扯出重大的女性事件，去年是巨人隊明星游擊手坂本勇人，也是被周刊爆料，引起強迫女性墮胎、始亂終棄的性醜聞風波，不僅他個人的明星球員鋒芒嚴重受損，並且讓巨人軍的形象遭受到嚴重打擊。

兩者都是形象重跌，不過對照坂本勇人這兩年成績退化，加上已經34歲，長年鎮守游擊負擔沉重，要再回復到顛峰時期的成績已經難以期待。31歲的山川穗高則是剛熬過2020-2021兩個賽季的低潮，去年以41支全壘打、90分打點拿下洋聯雙冠王，同時也是相隔3年再度擊出單季40支全壘打，正準備在今年以更好的成績，爭取一份大型合約。以同為西武強打的前隊友森友哉，加盟歐力士有4年合約總額18億日圓的身價，媒體所推測的山川穗高可望獲得30億日圓合約相當合理。去年季末山川穗高拒絕西武獅球團提出的4年合約，選擇簽下1年短約，一般推測他在今年季末行使自由球員權利的機會相當濃厚，就算不是首選是離家鄉比較近的軟銀鷹隊，也會是自由市場上各隊都想要競相網羅的超級大物。

山川穗高這一年內要再上場比賽有很大的變數，一年的空白不僅FA美夢破碎，對於生涯紀錄等等都會造成重大影響。當然西武也是相當頭疼，本來擔心的只是留不住山川穗高，2024年將開始少掉當家四棒的球季，但這個狀況卻因為這次的事件而提早一年到來。所幸39歲老將中村剛也夠爭氣，一肩扛下四棒，繳出0.319打擊率、8支全壘打、16分打點。加上新洋砲馬奇農（David MacKinnon）也發揮戰力，繳出0.244打擊率、7支全壘打、21分打點，支撐住打線。

另一方面，西武去年原本開出4年合約要留人，但山川本人拒絕，只簽1年短約。如今看來，因為合約年底到期，西武球團得以避免因為法律問題等等衍伸後面合約的糾紛，反而可以解套。至於傳聞中軟銀隊打算開出山川穂高30億日圓的大約搶人，若因此使得這個四棒強打者轉隊到同聯盟對手球隊的FA轉隊案消失，也勢必讓洋聯戰局的勢力版圖重新改寫。

軟銀今年重金補強日本火腿隊的FA強打近藤健介以及自美返國發展的投手有原航平，但目前戰績不如預期，在即將進入交流戰之前還落後千葉羅德隊2.5場勝差，暫居洋聯第二名。季後再砸大錢補強，尤其是有爭議的選手，可能性大幅降低。

棒球專欄 日本職棒 西武獅 山川穗高

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