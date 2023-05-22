中職／水能載舟亦能覆舟 職棒球員應慎用社群網站

現今網路時代發達，資訊流通快速，職棒球員常使用社群網站表達心聲或近況，確實能提升聲量，但水能載舟亦能覆舟，稍一不慎就可能惹麻煩上身。

日前味全龍對富邦悍將之戰，比賽中龍隊郭天信打擊，悍將洋投肯特不滿主審太晚叫暫停表達抗議，引發兩隊板凳清空衝上場對峙，郭天信賽後在IG限動發文表示：「是我錯了，不該跟這些人一般見識，獻醜啦！」雖是道歉文，但引起不少網友炸鍋。

事後許多網友在網路上對郭天信謾罵，逼得其所屬經紀公司發聲明表示，網路上有許多污辱性人身攻擊，若未在期限內刪文道歉將採取法律途徑。

不過其經紀公司同時指出，郭天信對自己在事件當下丟球棒的行為，以及之後在個人社群平台上有帶情緒性的發言，認為做了不好的示範。郭天信接受媒體採訪時也表示，「我唯一做錯的事是發IG，跟球迷有些不好的互動。」

令人印象深刻的還有2017年富邦悍將隊長林哲瑄，因為陣中一壘手、南英商工學長林益全比賽中沒有奮力撲球，林哲瑄賽後在臉書發文：「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」下面有多位隊友在回應附和。

林哲瑄(中) 2017年在FB發言調侃林益全(右)，但內容太過「簡單粗暴」，難免會破壞隊友間的和諧。 聯合報系資料照片

同隊隊友，又是高中學弟公開發文嗆學長，還是成績斐然的林益全，隊友居然跟著起鬨，這件事當然引起軒然大波，雖然後來球團領隊蔡承儒公開出來講話滅火，但傷害已造成，外界普遍認為林益全在隊內被霸凌已久。

富邦悍將投手范玉禹剛上月底升上一軍，不久他就在IG發限時動態，「一日遊 讚喔」暗示自己上來一天就要下去了，疑似發牢騷，雖然范玉禹很快就刪文，但已被轉發到PTT已起廣泛討論；不用多說，這個行為對長久無法站穩一軍的范玉禹而言，當然非常不利。

前富邦悍將體能教練呂宗恩去年底沒有續約，他在IG發文：「感謝富邦公司一年的照顧，在球隊裡跟大家相處真的很開心，我會想念大家的，也感謝領隊針對我不足的部分最後給我的建言:要有求知慾和善待身邊的人。」雖然是感謝文，但字裡行間讓外界聽出似乎有弦外之音。

前中信兄弟投手王則鈞在2016年在網路上和網友筆戰，還約出來投打對決，事後又在臉書和球迷對嗆，被人PO上PTT爆料，王則鈞遭到中信球團嚴重警告，「恰恰」彭政閔也跳出來說：「王則鈞是非常好的選手，這是我們學長的錯，會再好好指導他。」

前中信兄弟投手王則鈞曾在網上跟球迷筆戰，明顯是沒有想清楚球員在場上的表現本來就該接受公評，事情一度鬧大，最後還要靠彭政閔出來幫忙滅火。 聯合報系資料照片

前統一獅內野手黃恩賜2015年曾在臉書發文，要跟球迷單挑守備，一度也引起熱烈討論。

其實，中職球員使用臉書或IG發文心態多半很正面，也確實能為自己達到加分效果，但難免有像郭天信這樣暴衝的例子，還得勞煩球團和經紀公司出手處理，職棒選手已是成年人，如何慎用IG、臉書，避免情緒性字眼讓自己陷入麻煩應該不是太困難的事。