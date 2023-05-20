詹皇單調打法送幸福 穆雷神仙球致勝背後的雙方軟肋

金塊湖人西區冠軍第二戰，湖人自斷勝利，第三節末到第四節的一段進攻失神，直接爽送金塊攻守轉換，進而快速追平並且反超，在穆雷（Jamal Murray）技驚全場的第四節神仙球背後，湖人到底犯了怎樣的錯？下一戰可能如何調整？金塊又為何還不到樂觀時候？來聊聊這場比賽。

洛城敗因：自亂節奏

趁著金塊兩位側翼先發波特（Michael Porter Jr.）與凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），第一節就各領兩犯陷入犯規麻煩的Game Plan混亂，以及隨之而來壓力伴隨的失準，上半場扣除約柯奇（Nikola Jokic），全隊命中率僅35%，三分命中率25%；直至第三節中段，湖人都還穩穩領先，金塊真的可以說就看著約柯奇近孤立無援，獨自負重扛著球隊咬住分差而不致絕望。

這樣的努力與堅持，終於盼到了轉機。但誰能料到，竟然是率先由湖人自己大方「送幸福」。

下半場金塊進一步優化以輪轉協防戴維斯（Anthony Davis）為核心，彷彿將他包圍在高位口袋般的團隊防守站位，無疑有其嚇阻效果，但對湖人造成最大傷害者，還是本身沉不住氣的倉促搶投。

穆雷(中)末節大爆發延續金塊主場8連勝。 美聯社

湖人在第三節中段將比數拉開至全場最大11分領先後，旋即被金塊在短短4：37內，打了一波12：2直接追平（74：64之後一波10：0），前面三節半瞬間一場空。

主要原因就是在這之後，湖人數波倉促單調的跳投或拋投，結果就是被金塊快速打了數波高效攻守轉換，方能在這麼短時間內追上。

這段頹勢，直到換上詹姆斯（LeBron James），改以切入強攻籃框後才止血，並討回些微領先，可誰知道，這只是第二波單調搶投的序曲，且為首者竟是剛剛才幫球隊重新穩住陣腳的詹姆斯本人。

從第三節最後16秒算起，接下來10波進攻中，湖人單調地投了7次三分，只進一顆，其中詹姆斯個人4投0中，還不乏大號三分。看到約柯奇沉退想投並不意外，但是老詹本人西區冠軍至今三分球10投0中，從首輪第二戰之後，他在第四節三分球更是19投0中。

或許是體能影響，就算不以成敗論英雄，在對方瞬間追上的壓力之前，一位手感冰冷且還有其他許多進攻手段的超級球星，似乎都不太該這麼簡單地把勝負賭在很容易被對方打出長籃板轉換的三分外線。

更甚者，這波倉促中還是湖人親手把Pace帶快，幫前三節半陷入泥沼的金塊射手們擺脫窒礙；當他們能自由地在場上跑起來，進入投射節奏後，就是洛城軍最不想看到的穆雷神仙球。單節23分三分球5投4中，外掛8罰7中，以及賽前公認的本輪「X-Factor」波特，開始投進根本守不到，只能看其手感的三分球。

這就是此戰為何湖人會突然崩潰的背後原因。兩戰下來，除非詹姆斯在場上還能一抗，金塊無疑是那支打Early Offense或快攻更高效，也更需要的球隊。因為一般的半場防守，湖人絕對是更好的那一隊，那麼紫金軍團們實在該好好記取今場的教訓，必須要有更好的出手紀律，避免再次自毀長城。

上半場表現優異八村壘，在後段比賽幾乎沒太多發揮。 美聯社

除此之外，湖人這段期間在進攻端也有該省思之處。全場手感最好的八村壘（Rui Hachimura），第三節加溫的里夫斯（Austin Reaves），這段期間觸球跟出手次數都不多，八村壘上半場7投7中，打更久的下半場卻僅出手3次外掛幾次罰球，乃至本該是進攻戰術運轉核心的戴維斯，這段期間也沒觸到太多次球，多數都在外線投掉了，球交不到狀況最好的球員手中，遇到困難就失去對戰術的堅持，這些同樣是關於紀律。

湖人第三戰調整重點

客場二連敗，尤其丟掉一塊原本都咬到嘴邊的肥肉，紫金軍團第三戰有絕不能再敗的壓力。

此戰漢姆（Darvin Ham）雖然從善如流，確實更重用前鋒群，把范德比爾特（Jarred Vanderbilt）換上先發，除了如前一輪盯守柯瑞（Stephen Curry）般主防穆雷外，也時而幫開賽初期仍率先對位約柯奇的戴維斯，起到像是小號戴維斯的協防作用。

但這樣看來仍不足夠。或許是為了保存第二陣容的火力考量，湖人主帥漢姆仍讓八村壘從板凳出發，但也許該進一步考慮讓他先發，打更多時間，且更多頂上中鋒了。

湖人需要這麼做的原因，一則需要有人保護戴維斯盡可能處於最有價值的護框位置，二來卻也不能因此消耗詹姆斯，年長的他同樣需要保護。

詹姆斯(左)在防守約柯奇上消耗不少體能。 美聯社

此戰下半場詹姆斯放槍連連、外線失準，甚至本該是他在點名穆雷，第四節還頻頻被穆雷反點名拉到外圍軍訓，背後的一大原因，正是此戰太多消耗於防守約柯奇。

首戰這位38歲老漢與塞爾維亞巨人僅對位不到一分鐘，第二戰卻大幅飆升，全場約14分鐘，僅略遜於戴維斯的15分鐘，比八村壘的12分鐘還多。

比賽不該是這樣的，不該消耗一位王牌去保護另一位王牌，畢竟在關鍵時刻要打開缺口，主導比賽，詹姆斯還是陣中第一人。

要解決這調度問題就得上更多八村壘，而且要由他去扛更多約柯奇，無論是跟雙王一起上場，或者主頂替補中鋒。與此同時，所以也該考慮同時增加范德比爾特時間，畢竟前文就曾提過，湖人這系列想贏最終還是要靠勝出對手一籌的防守，越把節奏打成焦土戰，越能讓金塊打不出自己想要的Early Offense與外線投射節奏。

再次說明，湖人後衛群當然還是值得分擔不少時間，但必須限制在嚴格的出手紀律下，同時要視場上情況快速應變。

湖人第三戰勢必針對前兩戰隊型做出調整。 美聯社

第二戰明顯可見湖人多讓後衛群在弱邊更積極的小組配合，打金塊防守輕忽，效果較首戰更佳，羅素（D'Angelo Russell）也更頻於進攻籃框製造犯規。但倘若外線當機，續擺三衛往往只是在防守端放血。

以第四節金塊狂飆三分為例，因為身材尺寸關係，對約柯奇往往過度協防，又因此又苦於歸位時覆蓋面不足，輪轉防守的干擾往往僅是聊勝於無，結果就是金塊大爆射。

並且又一次，羅素再次領跑於最多負值Line Up，顯見其使用時機更該果斷調度，開始頻繁搶投或於防守端傷害球隊，就要當機立斷避免傷情擴大，就算仍對范德比爾特的外線有所疑慮，漢姆都該考慮多分些時間給對抗更佳的華克（Lonnie Walker IV）。

另外，就筆者觀點，進攻仍要回歸到圍繞戴維斯。

除了相信他「一壞一好」的季後賽都市傳說，下一戰甚有可能大爆發外，對陣勇士時也曾出現於中路高位被圍堵的難題，並非沒有應對經驗；最重要的是，始終湖人要靠他在油漆區打亂金塊防線，才能為隊友創造機會，並持續讓對方籠罩於犯規麻煩陰影，且看第三戰湖人團隊能否堅持相信自己的打法了。

戴維斯如「斑馬」的季後賽表現能否幫助湖人在第三戰扳回一城。 美聯社

連勝背後，金塊擴大的深度隱憂

本戰金塊對於首戰湖人起用更多前鋒，以及帶區域聯防箝制當家中鋒的方式有所提防，主要解法是讓約柯奇打更多掩護與無球，這也反映在全場他高人一等的掩護助攻（7次）與掩護助攻創造得分上（17分）。當他持球，則除了更果斷強攻外，也更精明地緊抓時機提早出球，在對方包夾關門前就導出空切或高吊。

即便如此，兩戰第四節湖人再次證明，即使強大如約柯奇，面對防守強隊，傳統長人慢慢背框的低位打法，在當代仍易受到圍剿壓制。

上一戰被湖人瘋狂追分，此戰約柯奇也僅4投0中外掛3失誤，前半節瘋狂打快三分爆射時，甚至他還不在場上。當然不是說約柯奇不重要，這位王牌強大牽制力無庸置疑，但在雙方對抗強度往往最激烈的第四節，金塊仍需其他隊友打開外線方能決勝。

此役下半場先是波特醒的即時（且陰錯陽差因犯規麻煩體力充沛），而後復有穆雷的神仙球，問題贏下是靠手感，整個戰術層面仍不容樂觀，有待繼續琢磨。

或許金塊最後真能證明靠團隊更勝一籌的不講理投射贏下系列賽，但這也註定每場都會宛如走在鋼索上，更靠個人能力，體能的調度、重要球員能否長留場上，也因此份外重要。

波特的火力支援是金塊取勝的關鍵因素之ㄧ。 美聯社

但首戰就暴露的深度短板，此戰更加險峻。

凱威爾波普的操之過急與波特的防守欠佳，第一節就雙雙陷入犯規麻煩，瞬間打亂金塊原本的調度節奏與團隊狀況。

問題在兩側翼犯規下場後，頂替的布勞恩（Christian Braun）此戰竟然比上一戰更不堪用，上場僅約4分半鐘，就因為實在太怯懦於出手，並且也快速兩犯，讓馬龍（Michael Malone）主帥再不敢多用。前三節半的金塊，真的是靠約柯奇全能表現獨木硬撐，加上多次狠起來強攻，在犯規方面拉回點均勢，才得以咬住拉鋸。

問題這種危機不是個案，以湖人的人員、打法與輪替深度，已連續兩場讓金塊飽受犯規困擾，肯定還會持續發生。馬龍能否再從板凳淘出些為主要輪替分擔體力、時間與犯規消耗的寶呢？還是真的要讓球隊就這樣繼續以七壯士贏下西區冠軍？

就算是後者，能否再找出這系列意外的化學效應組合，讓時間分配更平攤些，為核心保留多一點末節體力。這道難題，將會在第三戰繼續挑戰馬龍主帥與丹佛軍團，丹佛軍團能否順利撐過，抑或者成為賽事的轉折變數？就讓我們繼續看下去！