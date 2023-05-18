湖人首戰打三小遭狙擊 變陣痛扁雙星金塊隱憂如何解

金塊湖人西冠首戰，雖然最後有點驚險，金塊仍順利捍衛住主場，拿下首勝，但從開賽一帆風順，到最後險象還生，也預示著這絕對不會是簡單的一輪系列賽。

參考前文「攻防極致對決！約柯奇力抗紫金雙星綠葉發揮成關鍵」，可知金塊今天做足了執行面的準備，把期望能做對的事情都做好了：

約柯奇（Nikola Jokic）MVP級/攻傳兩端的發揮，穆雷（Jamal Murray）的高命中率，鋒線把握約柯奇吸怪的空切與身高優勢，波特（Michael Porter Jr.）乃至團隊的三分手感，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）對羅素（D'Angelo Russell）的成功防守，避免主將陷入犯規麻煩等。

但湖人除了前期三衛與不夠專注挖的坑太大之外，隨後也一直能咬住分差，特別是詹姆斯（LeBron James）打點與抓金塊替補較弱罩門有成，最後靠著第四節變陣，改由八村壘（Rui Hachimura）循「魔獸」霍華德（Dwight Howard）模式代扛約柯奇，保留戴維斯（Anthony Davis）於禁區護框，差點就完成大逆轉。

雖然最終功虧一簣，卻也已把丹佛軍團嚇到一身冷汗，系列戰之嚴峻，可見一斑，而這，只是激鬥的開始。

來看看這場的勝負關鍵，與兩隊第二戰可能的調整重點：

戴維斯的攻守表現仍叫金塊難以抵擋。 美聯社

湖人的敗因：首節三衛+不夠專注

多數人都咸認，湖人此戰的主要敗因，就是沿用對勇士最後一戰的三衛先發。前文亦已說過，這思維並沒有對錯，畢竟季賽湖人確實是靠針對約柯奇提速打快取勝，首戰的問題並非嘗試本身，而是嘗試的時間似乎太久。但嚴格說來，重用後衛甚至擺三衛，也不盡然就這麼糟糕，這點容後再述，更讓後衛劣勢惡化，是湖人第一節的整體狀況外。

後衛們的劣勢，來自戴維斯被約柯奇拉出禁區後，必須不斷面對金塊高前鋒們的輪流單打，以及與約柯奇Leading Pass連線的強勢空切，開節金塊不俗的幾次成功防守，讓丹佛得以打出長傳快攻或Early Offense，進一步放大身材優勢，湖人一度被拉開比數。

這邊要特別提及金塊馬龍（Michael Malone）教練對葛登（Aaron Gordon）的運用方式，開打前雙方都知道，葛登肯定會被是湖人放投的對象，開賽也確實可見詹姆斯實在對他放投，把重心分散到協防，但葛登本身也有一定的控球前鋒能力，金塊乾脆讓他多控，反正約柯奇可以Catch & Shoot跟打無球，穆雷也能切換成得分後衛型態，葛登持球還可以伺機轉換成背框錯位單打後衛，減少金塊進攻端4打5的疑慮。

原本就處於身材絕對下風，湖人場上球員還不認真會怎樣？後衛群對球不對人，常常失守於對手空切與約柯奇妙傳；戴維斯進攻雖火燙，但首節防守與卡位實在不夠專注，常可見他被拉到外圍，金塊球員出手後，約柯奇都已積極至禁區衝搶，戴維斯還在外面看。

葛登持球表現和攻防破壞力對金塊至關重要。 美聯社

快攻亦然，時常看重量級如約柯奇，都已奔至前場打轉換，戴維斯還只跟在後頭慢跑。或許他有保留體能的考量，可首節就只是單純的被動消極，也導致雙方第一節進攻籃板是懸殊9：1，籃板22：6，第一節金塊快攻+失誤就猛拿10：3，二次得分8：4之惡果。

單節約柯奇就誇張的8分12板5助攻，葛登8分2助攻，波特5分3籃板，布朗（Bruce Brown）7分2籃板。能靠打替補追至第一節結束只12分差，著實彰顯紫金大軍有多好的底子跟巨星，但這也讓湖人幾乎整場都吃虧於這個坑，最終6分惜敗。

第二場的湖人，可能的調整

（1）大陣容前鋒的更多啟用

從首戰八村壘主防約柯奇的效果：約柯奇僅6分1助攻3投1中，反觀戴維斯本場對位約柯奇，被打了個10投8中拿下20分11助攻，以及第四節金塊禁區與二次得分雙雙消失的結果，可想而知有多麼奏效。

這當然不只是八村壘如橡皮糖般肉搏對抗，從阻止接球到力扛背框的貢獻，更包括在他身後還有戴維斯這道龐大陰影的威嚇。

當湖人籃下協防者從其他換成戴維斯，本來包夾關不上的門能被封住了，只能大屁股慢慢磨的約柯奇，至此再也不能輕鬆背框，傳球路徑也再不那麼隨心自如，也讓湖人的團隊輪轉騷擾更有效。

八村壘(右)第四節宛如當年「魔獸」死纏約柯奇。 美聯社

影響所及，還包括葛登控球的無效化，禁區附近有戴維斯，背框或強攻籃下變成低效，必要時也可直接犯規，偏偏他還沒有外線。

另一點，也壓縮了前三節無礙的約柯奇&穆雷擋拆，只剩下油漆區外的運作空間，這也造成第四節這組2-Men Game的卡頓。第四節前半才打出幾次神仙球的穆雷，差點在Clutch Time幾次Tough Shot長射搶投後，變成戰犯斑馬。

這應該足以讓漢姆（Darvin Ham）覺醒：這系列真的該多用鋒線，特別是為了將珍貴的戴維斯保留於禁區護框搶板。

金塊已整季都沿用約柯奇、葛登與波特三位主力先發，湖人若繼續主打後衛，季後賽很難不吃虧。回望洛城陣容，八村壘今年季後賽進攻手感之燙，加上首戰第四節變陣成效，湖人若能多擺雙王+八村壘，絕對是有能力與金塊前場一戰，更甚者，湖人將有本錢反勝。

湖人雙王與金塊兩大主將最大的差別，就是前者皆攻守俱佳，後者則都是攻優於守，在專找弱點打的季後賽場，往往就是勝負分野。

不僅如此，金塊兩位主前鋒葛登與波特，也同樣呈極化，前者外線一直都有疑慮，後者同樣攻優於守。首戰除力扛約柯奇，八村壘還展現能背框打金塊後衛以及中遠投能力，反觀本戰葛登在中長程外線的低命中率，必要時還可直接犯他規（首戰罰球僅5成）。

如果湖人於第二戰真的大量放八村壘守約柯奇，戴維斯八成會棄守葛登外線，若無法懲罰，無疑將成為金塊進攻端的致命缺陷，並讓馬龍忐忑於是否減少這位防守主將時間

當然，如果八村壘要扛更多上場，輪替上也必然要讓范德比爾特（Jarred Vanderbilt）多分攤點時間以及犯規。

或許球迷仍會擔心其外線貧乏，但在這輪中，囿於金塊不俗的半場防守，以及該更徹底針對金塊兩大主將強攻打點，對湖人來說能成功防守，能鞏固籃板，比起多一兩顆外線更為重要，能守住且抓下籃板，才能推進反擊與早攻，也才能更優質地創造錯位或執行點名，湖人想過關，這輪要改拚不同Meta的防守了。

羅素(右)首戰搭配組合效率值並不佳。 美聯社

（2）後衛上場時間與時機的調整

嚴格說來，湖人這場的三衛也算不上太失敗，本戰真正糟糕的大概就羅素，其他後衛哪怕擺三位，也沒這麼不堪。

本戰湖人五人組合中正負值最差的四種，每種都有羅素，他本人也是正負值最低的球員（-25），進攻端被凱威爾波普守死，防守端成為金塊打點對象，也守不住凱威爾波普與布朗。

基於球隊氣氛與外線考量，漢姆不太可能徹底棄用他，以首戰而言，甚至特別撥出一段時間給他主攻，期望讓他打出手感；但第二戰後，至少在場上搭配組合/對手陣容，以及上場時間方面得好好優化，斷不能讓他成為金塊的提款機。

其他後衛其實隨比賽進行，找回專注力後都不致太差，第四節里夫斯（Austin Reaves）掩護與詹姆斯打擋拆Pick and Pop，針對約柯奇較慢（沉退或協防）的弱點，甚至是吹響反攻最響亮的號角，估計第二戰還能不時看到這樣的搭配，值得期待。

第二戰的金塊，山雨欲來的預感

（1）如何應對湖人的鋒線變陣

首戰雖勝，但最後的狼狽驚險，還被打出一堆問題，金塊不該有任何一絲一毫喜悅。首當其衝就是「魔獸」夢靨再起，這次約柯奇該如何攻克八村壘的換防？

如果這次又無法突破，代表又一次無法拉出戴維斯，這場仗會加倍艱難，團隊的鋒線與空切優勢會被降至最低點，連執行檔拆的空間都被壓縮，回到端看雙星能投多少神仙球，波特能幹幾顆三分的看天對決。

八村壘就是犧牲打，他可以用盡全身之力只為緊迫盯人讓約柯奇不舒服，一昧耗力背框單打他也不是辦法，還會讓約柯奇腦充血，金塊能否針對八村不擅繞掩護的缺點，或者如何設置更繁複的掩護與無球，亦或者打的更強硬的製造犯規，會是第二戰進攻端最大的重點。

同時也可關注一串數字：波特上半場9投4中，三分5投中2，下半場卻僅3投2中，三分僅出手一球；上場時間更長，卻在進攻端隱身，如何讓他發揮拉開空間，筆者認為將攸關金塊是否能破此陣。

詹皇點名穆雷單打，金塊仍須找到破解方法。 美聯社

（2）兩大主將被打點的防守難題

湖人在首戰後期，越來越純熟於找金塊雙星打點。約柯奇打爆戴維斯，同時也被戴維斯打爆，甚至湖人三分Wide Open機會，多數也是他主打防守沉退與保留體力，不大積極Close Out的苦果。

另一方面，穆雷幾乎打爆了湖人所有後衛，但在詹姆斯尤其是下半場鐵了心找他點名情況下，雙方僅僅對位2分多鐘，詹姆斯就打出7投5中12分5助攻的績效，還打到穆雷5犯，這就是前面所說，金塊雙星攻優於守在季後賽場的吃虧之處。

這一點首戰就大有成效，第二戰後可以預見湖人將更積極針對這兩位打點，你怕犯規消極防守就是提款機，看你進攻能否一樣高效；但如果積極又不夠謹慎，管你進攻再威上不了場都是白搭。

特別如果湖人多打前鋒，體型上的差異，穆雷這個點在防守上金塊尤其要想方設法，提前換防、帶區域聯防等，以幫助他渡過無止境被點名的難關。

（3）失去餘裕空間，金塊的專注問題

承上點，一方面也是前三節算是順風順水，金塊兩大主將，應該也是基於迴避犯規麻煩。往往給人一種防守就讓給你算了的感覺，一旦失位大概率就是很乾脆的放掉，「沒關係就給你投」般的爽朗。

事實上第四節湖人確實又一次展現更勝一籌製造犯規，在防守焦土戰時靠罰球追分的能耐。

金塊急需波特適時提供火力。 美聯社

這種不太掙扎，若以首戰犯規麻煩不大的角度觀之，尚可接受，問題是如果湖人再次打出首戰第四節局面，那金塊可就沒那種餘裕，再繼續這麼於防守端縱放了，金塊雙星必須接受這嚴苛的現實，在提升防守強度與依舊得避免犯規中，找到平衡。

類似的情況還有貫徹全場的專注力，約柯奇和穆雷囿於身材體能，更需要保留體能，第三節也因此包括兩人在內，團隊也有點放鬆，單節失誤得分0：7，同樣呈現那種能維持分差就好的心態，而沒有特別想一舉拉開比數，方讓湖人第四節還有反撲的精氣神，這點第二戰後也萬萬不可，希望丹佛軍團有得到教訓。

（4）馬龍做好準備了嗎？

最後，首戰的馬龍給了球迷蠻大的疑慮，真的有做好備戰了嗎？3年前吃過霍華德扛約柯奇，戴維斯防第二線的大虧；以及穆雷會被詹姆斯找碴打點，這些都不是什麼太難預料到的情況，可一旦發生，大半節過去，仍絲毫沒看到什麼有效應對？短短兩天，制服組乃至約柯奇，能找出有效對策嗎？

同理還有開打前就知道的板凳弱點，本場金塊先發贏得的領先，在每次板凳上場後就要丟一些回去，讓對手每每回血，布勞恩（Christian Braun）彷彿金塊羅素，領銜所有正負值的負值組合，但金塊輪替已然縮限，一定還有人分攤時間，問題就在如何使用跟搭配，還要把一群防守漏洞擺一起嗎？馬龍能否證明，自己是個比菜鳥漢姆更優秀的主帥呢？