湖人奇兵多到互相排擠 范德比爾特能否再起關鍵作用？

金塊在西區冠軍戰G1就靠著約柯奇（Nikola Jokic）大三元的表現，力壓湖人戴維斯（Anthony Davis）的40分而奪勝。首戰打完，各方的焦點大多是想著湖人在這個系列賽該怎麼限制約柯奇這位兩屆MVP得主。然而，在許多可能的對策之中，鮮少討論到范德比爾特（Jarred Vanderbilt）的角色，而上場時間銳減的他也似乎逐漸失去了先前的鋒芒，這樣的范德比爾特是否能夠再度成為湖人取勝的關鍵？

范德比爾特做為湖人季中補強的戰力核心，原本在季後賽的地位舉足輕重，前兩個系列賽對位對手最強的得分球星，無論是莫蘭特（Ja Morant）還是柯瑞（Stephen Curry），范德比爾特都能以體能和速度優勢跟住不放，即使他盯防的球星依舊能夠有所發揮，某些場次仍能主宰比賽，但范德比爾特成功消耗了對手球星的能量，讓他們得付出額外的精力才能繳出應有的水準，一旦戰線拉長，對方球星的後續力就出現了問題，這才讓湖人更有機會不斷地扳倒高種子的對手。

這也是為什麼范德比爾特在季後賽前兩輪一直是不動先發，然而，這樣的情勢就在對勇士的G6時改變了。今年季後賽一直堅守著同一套先發陣容的湖人總教練漢姆（Darvin Ham），決定拉下范德比爾特，改把施羅德（Dennis Schroder）擺了上去，加上原本的羅素（D’Angelo Russell），等於湖人在場上有兩名球星級的控衛。

施羅德上場是接替范德比爾特的防守角色，他也確實在那場比賽展現出奇兵作用，即使進攻端完全不搶眼，打到第三節還領到第二個技術犯規而被趕出場，但施羅德專心盯防柯瑞的結果，最終讓湖人大勝晉級。賽後施羅德的纏鬥表現也被總教練點名，一開賽就靠他成功地為全隊的強勢防守定調。但在全隊歡慶勝利之際，范德比爾特卻相對顯得落寞，全場他只打了不到四分鐘，是他整季最低的出賽時間。

而在西決開打之前，媒體也在猜測漢姆是否會繼續使用這套陣容對付金塊。結果漢姆真的沿用了施羅德打先發的陣容，讓范德比爾特再度從板凳出發。對上金塊的第一場比賽，施羅德在場上打了超過30分鐘，比先發控衛的羅素還久。繼續專心在防守角色上的施羅德，一樣在進攻上沒拿下多少分數。至於范德比爾特的上場時間雖然比前一場來得多，但也只是十分鐘左右。

施羅德(17號)在對勇士系列戰G6被調上先發，也確實發揮作用，但在西區冠軍賽首戰還留在先發，打了32分鐘在攻守兩端都是相當吃力。 美聯社

湖人在今年季後賽的奇兵層出不窮，關鍵時刻都有球員跳出來為球隊奪勝。除了范德比爾特之外，從一開始的里夫斯（Austin Reaves）和八村壘（Rui Hachimura），再到後來的華克（Lonnie Walker IV）和施羅德，都能適時地扮演壓垮對手的最後一根稻草。這樣的奇兵效應當然是湖人球迷所樂見的現象，只是某種程度上來說，奇兵太多也會有互相排擠的效應。至少就范德比爾特來說，他的角色開始出現了邊緣化的趨勢。

在失去表現空間的情況下，范德比爾特在對上老東家時的心情更亂，加上場外還有令人分心的花絮新聞，這些都讓他難以保持平常心來打球。

金塊其實是范德比爾特展開職業生涯的第一支球隊，當年選秀會上他是被魔術以42順位選中之後，再被交易到金塊。那時的范德比爾特之所以會落到次輪是因傷而掉價，不然他本來被預期是樂透級的新秀。而他在金塊待不滿兩季，總共打不到30場比賽就被交易到灰狼，他在丹佛的起步可說是非常不順。相對於他本季在湖人打出的聲勢，范德比爾特的生涯發展算是開低走高。

只是沒想到重回老東家的第一戰，范德比爾特已經丟掉了先發的位置。這種起伏不定的狀態，對他確實會有所影響。而本月初他穿了件新衣服到球場，還貼了照片在個人社群網站，卻被人爆料說他後來把這件價值兩千多美元的新衣服給拿去退了。只能說人紅是非多，在他來到湖人這個鎂光燈聚焦的球隊之後，像這樣與場上表現無關的新聞只多不少，而對范德比爾特的現況更是毫無幫助。

在表現空間被壓縮，心情又被舊事給打亂的情況下，接下來的范德比爾特依然有可能是湖人打開新局面的關鍵。畢竟總教練漢姆一再強調防守就是最強的進攻，面對今年季後賽進攻最強的金塊，先前打出最硬防守效率的湖人想要繼續複製成功的方程式，用防守來讓這支第一種子翻船，而范德比爾特正是漢姆手上的活棋。

湖人想要擋住金塊瘋狂的攻勢，還是非常需要范德比爾特(左)的防守能力。 美聯社

湖人第一戰雖然輸球，但在過程中卻是在第四節克服了雙位數的落後，追到只剩三分的差距，這代表湖人仍有足夠的競爭力。而全能的約柯奇難以壓制，就像他在第三節投進壓哨三分球一樣，讓對位的戴維斯只能苦笑以對，那麼湖人也許可以換個方向，接下來專心地對付約柯奇身邊的隊友，順勢讓約柯奇「孤掌難鳴」。

尤其是金塊的二當家穆雷（Jamal Murray），首戰也拿下僅次於約柯奇的31分，這兩大球星的強勢發揮是金塊獲勝的主因。若是湖人能夠在系列賽想辦法限制住穆雷的切入及火力，即使真的擋不住擎天一柱的約柯奇，最後也有機會讓金塊的戰局變成「獨木難支大廈」的窘境。而湖人想要做到這一點，擁有強大對位能力的范德比爾特會是防守穆雷的最佳武器。

究竟湖人會不會採用這樣的防守戰略？而范德比爾特會不會再獲重用，再現他驚人的防守能量，並為球隊貢獻關鍵的奇兵表現？在奇兵不斷跳出來搶戲的湖人陣中，范德比爾特在這個系列賽的角色依舊值得期待。