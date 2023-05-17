中職／羅力條款成功行使 也該向伍鐸、勇壯致敬

2022年球季是富邦悍將球迷難忘的一年，從義大時期就待在陣中的洋投羅力，因球團極力爭取「羅力條款」成真，他好不容易湊滿年資，將可取得本土球員資格。只是出乎意料地在取得資格的前5日，他突然決定宣告退休並返美回歸家庭，最後他未待到球季結束，於9月就進行引退賽並且提前離台。

「羅力條款」主要為外籍球員在中職一軍年資待滿9季，便可不受洋將限制的新規定。起源於2019年12月的中華職棒領隊會議，由富邦悍將提出，訴求外籍球員效力滿一定年限，可視為本土球員，不過當時並未達成協議。隔年8月，富邦球團再度提案，只換來再研議結論，直到第三次闖關才正式獲得其他球團同意，因為主要是替當時羅力爭取非洋將身份的提案，因此得名。

雖然羅力提早宣告引退，但聯盟仍公告他取得不受外籍球員登錄限制之資格，象徵性成為取得本土資格的首位外籍球員。富邦悍將除了季外與他簽下國際球探合約外，更早早公布5月會有「L39end:The One and Only」主題日，預告會有與羅力相關的活動。活動將屆之前，富邦發出新聞，羅力將重披戰袍，以本土球員身分先發登板一打席，宣告「羅力條款」將正式有球員成功行使。

雖然羅力只是象徵性以本土身分登板投一打席，但確實是宣告「羅力條款」將成功行使，不僅是口號或目標，他的一小步，卻是中華職棒的一大步！ 聯合報系資料照片

對於外籍球員而言，要在中職待滿9季確實不容易，主要因為他們並不像本土選手在18至22歲間加入。在有限的名額中，多會看中他們過去在其他聯盟的實績，許多外援來台時都已大約是而立之年，要達標幾乎是要在中職連續出賽到37至40歲。除了年紀因素，還要考慮身手退化及被破解的狀況，要待超過3年其實已很罕見，現役球員中僅有伍鐸、德保拉及布雷克三位，另外則有鋼龍、布里悍、猛威爾、豪勁則是今年才進入第3個球季，其他洋將多是近兩年的新面孔。

伍鐸預料會是下一個符合「羅力條款」資格的球員，他2015年就來台獻技，歷經中信兄弟、富邦悍將及味全龍等3隊。他拿過勝投王也吞過敗投王，因此有部分球季他未待滿整季，讓他無法順利累積年資。不過他在龍隊重生後，可以擔任先發又可以支援牛棚的型態，讓他成為味全教練團非常倚賴的外援。若今年沒有其他狀況，他將可獲得第8季年資，最快明年可達成資格，2025年可以申請以本土身分登場。

伍鐸過去兩季找回頂尖洋投身手，預料會是下一個資歷達標的洋將，他幫助球隊解決先發及牛棚問題，對帶領小龍們快速長大功不可沒。 聯合報系資料照片

在還沒有訂出「羅力條款」的時候，實際上就曾有外援在中職待滿9年。由洛杉磯道奇隊介紹來台的勇壯，1997年就加入興農牛，直到2005年結束後才離開，待好待滿9個球季。在當時各隊只有90至100場比賽的年代，勇壯每年都貢獻超過150局，累計出賽339場比羅力生涯還多了99場。勇壯目前仍是聯盟史上的三振王，投球局數1570局、勝投108場僅次於潘威倫，他不僅是洋將的經典人物，更應當是中職的傳奇球星。

勇壯將棒球生涯最輝煌的時刻奉獻給台灣，各項紀錄讓他已成為傳奇球星，如果當年有相關規定，或許他就不會這麼突然遭到解約了。 聯合報系資料照片

外籍球員離鄉背井來台灣打拼，過去常是比較弱勢的族群，有些可能只出賽不到十場就得打包回家，以往常被戲稱是免洗洋將，被球團用完就丟。但隨著各隊都聘請海外球探，找來的球員資歷、能力及薪資需求大幅提升，會登錄的好手都更需要經過審慎評估，因此除非受傷、水土不服或被挖角，大部份球團現今都會以老面孔洋將優先。

由於中職大部分球隊目前仍十分倚賴外援，球迷們也該向這些為了中職付出的外籍球員致敬。尤其是有了這3位都在台打拼近10年的球員，才有機會制訂出「羅力條款」讓後人乘涼，也讓中華職棒能像日本職棒一樣有更好的制度。謝謝這些外援的努力，讓職棒環境更好，比賽精采度更加提升。