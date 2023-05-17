到球場賭球？ 大聯盟微妙又危險的跨界合作

去年四月，科羅拉多洛磯隊的全明星外野手布萊克曼（Charlie Blackmon）與運動博奕公司MaximBet簽下代言合約，成為史上第一位為運動博奕公司代言的大聯盟球員。布萊克曼幫MaximBet拍了一支長達半小時的宣傳影片，在片中暢談自己的招牌大鬍子造型、球員生涯甘苦，以及自己閒暇時最愛的釣魚和高爾夫。

洛磯外野手布萊克曼最近成為運動博奕公司代言人，讓不少球迷擔心這個先例對大聯盟未來的發展是否會有不良的影響。 美聯社

但有趣的是，片中他沒有、也不被允許說出「來庫爾斯球場（洛磯主場）下注，一起為洛磯加油吧！」這樣的話。因為根據最新通過的勞資協議，球員雖然可以為運動博奕公司代言，卻不能「實質」推廣運動賭博。在主持人問到，這項代言對於球迷的意義是什麼這個的問題的時候，他只能含糊地說，「MaximBet和我，都是科羅拉多在地的一份子。如果大家想和我當朋友的話，我很樂意。」

洛磯外野手布萊克曼訪談。影片來源：MaximBet YouTube頻道

只要是經歷過1990、2000年代一連串假球事件的台灣棒球迷，不可能忘記黑鷹、黑象、米迪亞暴龍等職棒簽賭、放水案件，對於職棒造成的傷害。在美國，1919年發生的「黑襪事件」，八名芝加哥白襪球星在當年的世界大賽被指控放水，在九戰五勝的系列賽中敗給了不被看好的辛辛那提紅人。放水的消息一被揭露，震撼棒壇，最後也造成這八位極具天份且受歡迎的白襪球星，被永久逐出球界。在第一任大聯盟執行長蘭迪斯（Kenesaw Mountain Landis）於1920年代樹立的「道德最高標準」典範下，長期以來，美國職業運動產業向來對賭客深惡痛絕、和博奕、賭博相關產業劃清界線，深怕再重蹈黑襪事件的覆轍。而至今仍無法進入名人堂的大聯盟生涯安打王彼得‧羅斯（Pete Rose），就是因為在自己擔任紅人隊總教練時，下注自己執教的比賽，至今仍無法受到名人堂的肯定。

中華職棒曾因多次假球事件造成元氣大傷，新竹地檢署甚至在棒球場買下「守護國球，從心築起」看板廣告，宣示反職棒地下簽賭，捍衛國球決心。 聯合報系資料照片

但這樣的態度，從2018年開始，有了根本性的改變。當時，美國最高法院判定，於1992年立法、基本上全面禁止與運動相關賭博活動的《職業和業餘體育保護法案》（Professional and Amateur Sports Protection Act of 1992），是違憲的。這個判決結果，讓各州可以自行訂定博奕相關的法令，等於是開了運動賭博合法化的大門。

從那時候開始，許多州政府立法訂定運彩、博奕相關的法律。除了如猶他州等少數民情較保守的地方之外，目前已經有超過三十個州開放合法運動博奕，其他地方也在等待立法程序完成，即可開放合法投注。大致來說，開放合法博奕已是全民共識，運動博奕產業也因此成為全美成長最快速的產業之一。在這樣的情況下，去年通過的最新版勞資協議，也終於允許球員和博奕公司進行有限度的合作。雖然，這樣的合作，正如大聯盟球員工會執行長克拉克（Tony Clark）所意識到的，是一個「非常微妙，甚至危險」的合作模式。

自從美國各州陸續開放運動博彩後，整個產業如雨後春筍般快速發展。據調查顯示2023年超級盃賭球人數是又創下新高的5000萬人，也將是有五分之一的美國當地成年人參與下注，總金額則高達160億美元。 美聯社

布萊克曼自己則是說，他了解他自己絕對不能參與投注，不能將球員休息區的內線訊息提供給投注公司或賭客，也不能收受不當的禮物。但在球賽的公平、公正性可以受到保障的前提下，與博奕公司合作是一件好事，因為這讓比賽更有觀賞性，也能吸引更多的球迷。

如果說啦啦隊是中華職棒近年來成功拓展客源的主要手段，那麼運動博奕就是大聯盟的「啦啦隊」。球迷年齡層偏高、社會關注程度已經輸給NBA和美式足球NFL不少的大聯盟，一直在努力尋求開拓新的客源和收入來源。近年來，大聯盟積極與新興的運動投注公司合作，如以「夢幻每日運動」（Daily Fantasy Sports）這項博奕遊戲起家的Draftkings、老牌賭場酒店集團美高梅（MGM）開發的線上投注軟體betMGM，現在都是大聯盟的官方合作對象。從2021年開始，實體投注站也開始進佔大聯盟球場，包括華盛頓國民球場、紐約大都會的花旗球場，都可以直接在球場購買運彩，參與投注。

未來幾年內，許多進場看球的觀眾，不僅可以在賽前賭輸贏、大小分、先發投手會投出幾次三振，比賽開始後，還可以隨時拿出手機，賭下一個打席是否出現安打、賭下一球是好球、壞球、還是打進場內。這些多樣化的賭法，讓球迷更有專心看球的動機，博奕公司和大聯盟同時賺進大把鈔票。除此之外，大聯盟自家的電視媒體MLB Network，也推出了如《賭徒之眼》（Bettor’s Eyes）這樣迎合賭迷的節目，討論下注分析和趨勢。一時之間，運動和賭博從互不往來，變得親密無比，而這樣「微妙又危險」的跨界合作，確實已經造成了一些問題。

2019年，多名坦帕灣光芒和芝加哥白襪的球員收到賭客的死亡威脅簡訊，只因為他們在場上的表現讓賭客輸錢。2021年，克里夫蘭印地安人後援投手維特格倫（Nick Wittgren）在一場糟糕的投球後，家人收到死亡威脅簡訊，他在推特上說：「可悲的是，這在職業運動中被認為是『正常的』，我認識的 90% 的球員都會遇到這種情況，基本上是在糟糕的表現後都會發生。」這些例子近年來屢見不鮮，有鑑於此，最新的勞資協議也規定球場加強安全措施，和設立球員如果收到威脅，可以立刻通報的專線。而除了安全之外，「賭客操縱比賽」這樣的情事，目前沒有在職業運動場上發生，但同樣熱度很高且可合法下注的大學運動，就在最近發生了幾起可能的案件，目前仍在調查階段。

今年五月初，美國南方的體育強權阿拉巴馬大學（University of Alabama）的棒球隊總教練，突然被學校解僱，原因是媒體報導，他在最近一場大學比賽中的調度，疑似與賭客串通，故意讓表定的王牌先發投手以受傷為由不出賽，臨時改派另一名後援投手先發，最後也讓球隊輸球。同時，位處中西部的愛荷華大學（University of Iowa）和愛荷華州立大學（Iowa State University），也有多達數十位學生運動員因可能非法參與運動博奕，被有關單位調查，涉及的運動種類包括棒球、男子籃球、美式足球、田徑，和在當地非常熱門的摔角運動。這幾起發生於大學運動的事件，與運動博奕的普遍化有絕對的關係，而大學運動員因為不是職業球員，本身沒有薪酬，但他們參與的比賽依然吸引了大筆的賭金投入，其中的道德面向和對運動員的保護措施，相較於職業運動，又更為複雜且難解。

可以知道的是，運動博奕在帶給運動聯盟豐厚收入的同時，務必要確保比賽的公平公正，和運動員的人身安全。這會是這樣微妙的跨界合作關係得以延續的必要條件，否則類似黑襪事件的放水醜聞，難保不會再發生。

※ 提醒您：根據110年12月28日修定的刑法修正案第266條規定：「在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處5萬元以下罰金。以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。當場賭博之器具、彩券與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」在地下球版下注屬違法行為，合法運彩投注請至台灣運彩各地經銷商及運彩官方網站進行。