攻防極致對決！約柯奇力抗紫金雙星綠葉發揮成關鍵

西區冠軍卡司出爐，將由湖人與金塊重演泡泡賽戲碼！但時隔3年，兩隊都已非當年的模樣，約柯奇更且已成為聯盟最佳球員，為各位讀者整理這輪大戰的幾個觀戰看點！

極與極的對決

如果說湖人上一輪對決勇士，是內線與外線的進攻型態對決，這一輪則將上演季後賽最佳進攻球隊VS最佳防守球隊。迄今金塊是季後賽進攻效率第一的球隊（118.7），擊敗了灰狼、太陽兩支季賽防守前10強隊。

湖人則是季後賽防守效率第一的球隊（110.1），擊敗了灰熊、勇士兩支季賽進攻前11強隊，不同的專擅讓雙方也是現在季後賽淨效率第1（金塊）與第3的勁旅，不愧是最後四強。

另一方面，相較整個例行賽從12月開始就已經穩居西區龍頭，甚至還有餘裕於季賽養生，湖人是一支兩個多月前還一度排名西區第13，且從附加賽打上來的球隊，同樣是很鮮明的對比。

但這也保障了金塊的主場優勢，而季賽主場戰績聯盟第2，季後賽復打出6連勝，總計40勝6敗的堅強高原主場，無疑是外界評估金塊晉級機率時的一大重點。

今非昔比的泡泡賽組合

3年前，湖人於西區冠軍戰擊敗金塊，最終拿下總冠軍，3年後兩隊再次狹路相逢，這一回，金塊頗有此消彼長的態勢。

當年儘管1：4被淘汰，過程倒也沒也帳面上的如此輕鬆，第二戰戴維斯投進絕殺三分把比數變成2：0無疑改寫了局勢，但金塊多輸在10分內。

健康的戴維斯（Anthony Davis）仍是季後賽攻守兩端大殺器，堪稱今年季後賽最佳防守球員，唯詹姆斯（LeBron James）雖仍是頂尖球星，智慧球或許過之無不及，體能終究是比三年前退化了不少。

金塊鋒線三劍客將是力抗湖人的重要關鍵。 美聯社

反觀差點MVP三連霸的約柯奇（Nikola Jokic），大概是近三年公認的聯盟最佳球員，無論是技巧本身，或是更加成熟穩定的心態。並非金塊就取得優勢，但兩隊間無論輸贏，戰力差距肯定較三年前更為接近。

陣容上的變化，同樣讓金塊多嗅到比三年前更好的機會。

三年前實際上約柯奇並非與戴維斯上演中鋒對決，湖人是以戴維斯於進攻端，加上奇兵霍華德（Dwight Howard）於防守端肌肉棒子的雙管齊下，成功消耗了塞爾維亞巨人。

當年霍華德成為約柯奇的防守專武，甚至於後來從板凳上先發，兩場且皆拿下勝利，也幫助戴維斯迴避了相對不擅長的大中鋒防守，反觀金塊卻是由矮一個頭的米爾薩普（Paul Millsap）幫扛戴維斯。

但這次回頭一望，恐怕沒有同等級長人能幫忙，戴維斯勢必有很高比例得自己硬著頭皮上，扛不扛得住是一回事，得犧牲戴維斯防守端最珍貴的協防補防價值，才是最大的損失，且看湖人主帥漢姆（Darvin Ham）能否找出替代方案。

除此之外，泡泡賽那年，你知道湖人防守穆雷（Jamal Murray）最好的球員是誰嗎？當年在凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）防守下，穆雷僅11投4中，而這個人現在成了他同陣線的隊友。

拉出中鋒大作戰，防守的博弈

接續前一點的防守話題，雖然目的大不相同，系列戰雙方防守的起始任務目標，大概率都是拉出對方的球星中鋒。

湖人想拉出約柯奇，主要是希望能在外線對速度較慢的他嘗試打點；金塊想拉出戴維斯，則是因為他在油漆區的防守威嚇實在太大，不拉出他進攻籃框將窒礙難行。

相較2020年的交手，戴維斯此次將承擔更多防守約柯奇的任務。 法新社

從季後賽的雙方狀況來說，金塊在這方面佔了些優勢，拉開空間最重要的三分命中率以37.9%（季後賽第2）優於湖人的33.1%，約柯奇本人季後賽三分命中率更且高達47.5%，場均還有3.6次出手，在超過10場出賽/場均超過2.5次出手的球員中，命中率僅次於太陽布克（Devin Booker）與塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown），質量兼具之外還附帶穩定，一個中鋒尤其難能可貴。

反觀戴維斯，雖然中距離穩定，泡泡賽的三分長射已一去不復返，本季季後賽無任何三分出手，在拉開空間方面的威脅相對就矮了一截。

但可以期待的是，湖人在對勇士系列戰三分有加溫趨勢，尤其是詹姆斯，八村壘（Rui Hachimura）預計在金塊系列戰也能得到更多時間，誰又知道戴維斯會不會藏龍三分？

總之在這場「拉出中鋒大作戰」中，可以想見三分仍是勝負重要指標，誰準誰就能削弱對方最強點優勢，進而帶走戰局！

為了保護雙方中鋒於內線，也可預料兩隊制服組將在這一點上展開你來我往的激烈對弈。

雖然漢姆表示，開賽還是會先由戴維斯主防約柯奇，但湖人後續能做的變陣選擇較多，擺上八村壘或范德比爾特（Jarred Vanderbilt）先發防守外圍，既能將戴維斯盡可能留在禁區護框與籃板，也能確保外圍防守有一定尺寸與對抗性；或者如同勇士般擺相對小陣容，主打快速輪轉以多防少且增加失誤外，金塊季賽負於湖人的比賽，往往也是敗在跟不上對手的提速轉換，特別是約柯奇。

金塊同樣能選擇將約柯奇盡可能留在禁區，透過帶區域聯防、預先換防、放掉部分進攻等方式，讓隊友去處理外圍防守，這大概也是整個季後賽的基調。

不過能坦克切的詹姆斯以及戴維斯，都是力量速度兼具，非早先遭遇的對手，若果他們拉到外圍進攻，要想避免約柯奇直接對位，最佳解唯有前一輪讓杜蘭特（Kevin Durant）嘗盡苦頭的葛登（Aaron Gordon）。

穆雷的發揮與否牽動比賽勝負。 法新社

問題是他只有一個，約柯奇很難不於雙王擇一，否則讓凱威爾波普或波特（Michael Porter Jr.）去對位風險同樣甚高，只要湖人耐心拉擋拆，這終究會是金塊整個系列賽考驗主帥馬龍（Michael Malone）的防守大哉問。

攻守齊耗，約柯奇的圍堵之策

面對當今聯盟最強球員：季後賽至今場均30.7分（聯盟第5）12.8籃板（聯盟第3）9.7助攻（聯盟第2），第二輪更繳出34.5分13.2籃板10.3助攻的場均大三元鬼神表現，季後賽已有5次大三元，除神準三分，還外掛季後賽聯盟場均第一的油漆區（18.5）與二次得分（4.9）。

套句漢姆的形容，這隻內外進攻皆頂尖，且攻傳也都頂尖「洛磯山脈的怪物」，紫金軍團從根本就別想能守住，如何消耗才是任務本質。

誠如勇士格林（Draymond Green）建議，湖人必須於約柯奇得分或傳球中擇一，如果同時讓他兩端發揮，洛杉磯勢將輸球。

而格林的進一步想法也與多數評論家相似，阻止其傳球會是比較容易的選擇，約柯奇在弧頂透過強大磁吸力，進而傳出一個個空檔的多點開花，會是對手更可怕的噩夢。

季後賽在空切、手遞手與繞掩護等無球進攻手段方面，金塊都高居前五甚至前三（勇士全數第一），上一輪尤其讓杜蘭特在協防方面徒耗許多體能，此輪湖人絕不希望讓詹姆斯重蹈覆轍。先緊盯其他球員，嘗試讓約柯奇主攻打到累，會是合理的初始策略。

但絕不僅僅得在防守賣力，針對約柯奇的消耗，進攻端亦然。

箝制約柯奇的得分還是傳球都是兩難。 路透社

前兩輪正是給金塊王牌的防守考驗太少，讓他得以充分餘裕於進攻長袖善舞，但西區冠軍賽可沒辦法這麼歡樂，戴維斯的中投與禁區進攻，詹姆斯的強攻籃框，湖人眾多持球後衛的外線懲罰能力（約柯奇時而會選擇放投角色球員中距離），乃至後衛群與無球雙王的連線，以及湖人招牌的強勢攻守轉換，肯定會有一波波針對約柯奇而來的攻勢，畢竟誰都知道，累垮他會有怎樣的甜美代價，而湖人能做到前兩輪做不到的蠟燭兩頭燒。

這也為戴維斯帶來新的考驗。儘管他已相當Carry，場與場之間的起伏確實存在，前兩輪湖人能承受這樣的不安定因子，但對手換成今年季後賽中，幾乎不會失常的約柯奇，戴維斯的容錯空間也將更小。

雙方的共同隱憂，避免犯規大考驗

許多國內外評論，有志一同提到特別是金塊需要顧慮的一點：犯規麻煩。

交易大限後的湖人，是全聯盟最能製造犯規/罰球數最多的球隊，季後賽也還維持高水準，相較之下金塊遜色了些。最主要顧慮在於，約柯奇有多強大，金塊就有多需要他，只要他犯規麻煩，待在場上時間越短、打球越有顧慮，湖人的勝算也越大。

當然，另邊廂這對湖人同樣是隱憂。儘管有雙王與眾多後場發動機，讓湖人承受犯規麻煩的耐受度較高，但尤其戴維斯VS約柯奇這戰鬥大卡車的犯規風險，肯定高於前兩輪，沒有他在湖人今年季後賽也證明，同樣是判若兩隊。

湖人團隊戰力隨著大賽累積逐漸增強。 法新社

看雙方如何一邊提升防守強度，一邊又要謹慎拿捏尺度，也會是這輪的比賽看點。

穆雷的證明，全員皆兵的對決

最後，這兩支都饒富深度的強隊，也能期待上演一場全員皆兵的總體戰。

首要焦點自然會是金塊二當家穆雷，經過大傷，本季逐步找尋球感，季後賽打出25.9分6.5助攻5.2籃板1.3抄截漂亮表現，但對眾多傾向湖人的評論家來說，這還不足夠，許多位抱持的論點就是：三位超級巨星之戰，穆雷還不夠力介入，也就是認為金塊將負於主將2 VS 2的劣勢。

誠然外界關於他無法回到傷前巔峰的疑慮有其道理，或者認為湖人都已防過柯瑞了，穆雷相對一碟小菜，但約柯奇的殺傷力終非同個層級，給予穆雷的空間自然也會不同，雖然亦有相似戴維斯的穩定度問題，這般數據也不是隨便能打出。

泡泡賽那年金塊的抱憾，原因之一也在穆雷整輪帶傷，無法重演早先與米契爾（Donovan Mitchell）神仙大戰的威能，今年且看他能否打出救贖，同時證明因傷從未進過全明星自己的真實能力，畢竟約柯奇再強，也很難想像以一敵二位TOP 10級別巨星。

戰線卻不僅如此，二打二的頂上對決固然關鍵，這系列所以也需要三、四甚至五號得分手的發揮，這點上雙方在季後賽都屬佼佼者。

里夫斯(右)與羅素的外線對湖人至關重要。 路透社

湖人的里夫斯（Austin Reaves）、羅素（D'Angelo Russell）、八村壘、施羅德（D'Angelo Russell）與范德比爾特都曾有過致勝功臣級別演出，但金塊不惶多讓，波特、凱威爾波普、布朗（Bruce Brown）與葛登也都曾有過殺手表現。

今年季後賽，里夫斯幾乎已成為湖人第三得分手，羅素的三分在第二輪也有隱然爆發潛勢；凱威爾波普除了在防守端能否限制羅素將舉足輕重，季賽只要他能把握三分，金塊無不大捷。

但這其中最大的X因子當屬波特，「小杜蘭特」稱號正來自其身高與類似出手，他的外線投射因此難以防阻，幾乎端看手感。面對紫金軍清一色矮一截的後防，若果他在外圍能投開，金塊等同有兩管高射炮，不被拉開油漆區空間都難。

這也預告了范德比爾特與葛登兩位悍將此輪外線的重要性，不能成為被放投弱點，前者尤甚，更低的外線信心，讓他在勇士系列賽後期逐漸被棄用，面對金塊更需其身材與運動力，但他能讓自己待在場上多久呢？

最後，對金塊而言，還要小心謹慎於板凳組合。

眾多持球好手，加上能攻能控的怪物詹姆斯，湖人一二陣間落差相對較小。反觀金塊，雖然一般認為在先發上能略佔優勢，替補中鋒無意外將從約柯奇變成格林（Jeff Green），或者葛登打小球中鋒，再無可信任者。持續操勞約柯奇之外，馬龍還能在輪替與場上組合方面，變出魔法嗎？

八村壘在季後賽的角色更加重要。 美聯社

這個系列戰，毫無疑問就將是一場環環相扣的總體大對決，任何一個環節有破綻，都足以致命；期望能再次帶來等同湖人VS勇士的高水準激鬥，造福全球球迷吧。