湖人小球更勝勇士小球防守晉級 金州王朝的分崩前夕？

勇士與湖人史詩級別的第二輪，終結於第六戰，衛冕軍勇士大敗於主場全力以赴的紫金軍團，除了勇士本身發揮不佳，也來自湖人的致命又變陣；來回顧這場比賽的幾個場上關鍵，也淺談勇士淘汰後的迷濛未來。

勇士生死戰的低迷表現

在這場關鍵第六戰，全隊最高分除柯瑞（Stephen Curry）外為迪文森佐（Donte DiVincenzo）的16分，相對湖人五人上雙，不敗也難。

再從雙方球風觀之，一支更多倚賴三分的跳投大隊，全場三分命中數僅與對手打平，卻是建立在多出手22次的情況下，扣除柯瑞與迪文森佐，全隊還僅26投5中，被寄予厚望的二、三號得分手湯普森（Klay Thompson）與波爾（Jordan Poole）合共15投2中。

當浪花三兄弟只剩下柯瑞單浪，而他又是最被重兵看防的那個，好不容易傳出去隊友卻又無法將球投進，本戰Wide Open與Open三分出手總計40投11中，代表8成以上三分出手是有出現空檔的，命中率卻連三成都不到，這當然是很難贏。

柯瑞即便仍處於高檔狀態，但還是獨木難撐勇士。 美聯社

尤其是第一節，湯普森的低迷簡直是為這場比賽的逆風定下基調。首節湯普森僅8投1中，三分球5投1中（還全數都是Wide Open或Opne出手），讓球隊開賽不多久就背負雙位數的落後，在這樣一場Win or Go Home之戰，一開始球隊是否能打出信心與氣勢極為重要，可湯普森首節的屢投不進，除了讓球隊從一開始就處於追趕劣勢外，更關鍵的是渲染至全隊關於外線出手的動搖，這一點延續全場，也埋下了輸球的遠因。

攻防奏效，湖人的小球變陣

儘管勇士本身手感不佳也是事實，但湖人本戰攻防再變陣的效果，也絕對不可忽略。誠如早前所述，單純從戰略觀點，勇士是勝出了，逼迫湖人跟著越打越小，到此戰連一開始防守柯瑞的大功臣范德比爾特都果斷棄用，除了雙王之外，僅八村壘（Rui Hachimura）頂一些四五號替補時間，其他皆由羅素（D'Angelo Russell）、施羅德（Dennis Schroder）、里夫斯（Austin Reaves）與板凳奇兵華克（Lonnie Walker IV）吃完側翼與後場時間。

小球效應先由防守發酵，後場三衛帶來更好對浪花兄弟的人盯人強度與輪轉速度，尤其令人驚豔的是因此變換的對位。

開場湖人就讓羅素改去防守維金斯（Andrew Wiggins），詹姆斯（LeBron James）則去守格林（Draymond Green），不若早前是勇士想辦法拉錯位，此戰直接讓戴維斯（Anthony Davis）對小裴頓（Gary Payton II），但實際運作時，戴維斯幾乎等同直接放掉小裴頓，如果他還想跟柯瑞短擋拆，就交給身後的隊友補防：後衛群的輪轉，亦或者詹姆斯直接放掉底角格林至禁區補位。

里夫斯異軍突起，讓他有機會爭取一份優渥和約。 路透社

至於戴維斯本人呢？多數時間都站在油漆區附近自由掃蕩，特別是關於外線擋拆的壓迫。上一場不斷換防至三分線上對位柯瑞的大膽嘗試，從第六戰觀之亦有其收穫，戴維斯在針對柯瑞擋拆與湯普森跑位的防守判斷更為純熟，從Hedge、ICE、包夾到直接換防，視臨場狀況各種應變，相當精彩。

這邊也要拜整體湖人的團隊防守。本戰湖人防守策略相當明確，就是鞏固住油漆區，而後重點看防浪花兄弟，盡可能逼迫其他角色球員嘗試於禁區外自行進攻，該放的配角三分就放掉，他們承受得起這些零星攻勢。

除戴維斯於油漆區附近的龐大協防壓力外，防守端特別該表揚的是，甚少在第六戰賽後被提及的影子功臣施羅德，本戰他從一開賽就對柯瑞執行面對面人盯人，優先任務是讓柯瑞連球都接不到，這位史上最強射手如果不從後場就直接接球，施羅德甚至會全場緊迫盯人。包括無球跑動時的橡皮糖跟防，德國後衛全場跟著柯瑞飛奔，不斷在削弱其體力。

經過一整個系列賽，對於繞勇士掩護也越來越熟練，在他第一線如影隨形與背後各種團防支援下，柯瑞全場Wide Open出手機會僅兩次，雖然後來施羅德被驅逐出場，卻也已以防守為球隊奠定勝利基礎。

面對湯普森，湖人也採類似方式，里夫斯大部分時間銜命面對面跟防，或許團防細膩度跟看守柯瑞有差，但里夫斯繞掩護+必要時迅速換防，同樣讓湯普森難以舒服開噴。

華克在比賽中充分扮演奇兵狙擊角色。 歐新社

最後，也絕不能忽略詹姆斯在這生死一戰中，防守端的努力，本戰勇士數次且耐心地在一回合球權中反覆擋拆，就是想擋出一個期望的錯位或失位，但也屢屢遭湖人有耐心地破解，除了第一線後衛+第二線戴維斯，全場輪轉的詹姆斯就是第三道防線，無論是勇士透過拆走成功帶開戴維斯後的迅速上高位交換，或者預判去輪轉補防多重掩護後的跑位射手，詹姆斯也展現了大範圍奔跑的意志力，以及瞬間補位判斷的專注力，時而扮演最後一道保險。

攻防兩端巨大的雙王陰影，特別是帶來的防守，正是第六戰湖人得以靠小球贏下勇士小球的主因：我的小球速度不比你慢，我的身材比你高大、對抗性比你好，那誰的小球強？

這也反映在本戰的進攻端。此役因應場上大比例啟用皆能持球的三衛，雙王也放了很多球權給四位輪替後場。本戰全場詹姆斯突破切入僅8次，還次於9次的里夫斯，施羅德、羅素與華克也都有所發揮，戴維斯甚至僅2次，雙王除詹姆斯還會時不時視對位打背框虐錯位外，更頻繁打無球跑動，反而打出另類解放。

除了防守太耗力施羅德外（但有5助攻），湖人其他三衛合共35投18中破5成命中率，但倘若勇士稍把防守重心挪至後衛，加速起來的無球雙王，又輕易能取得身材優勢。這點尤其在本戰維金斯多少還是帶傷，僅上場系列賽最低28分鐘左右情況下，亦趨惡劣，勇士第三節好一段時間排上四衛，場上第二高是湯普森，要怎麼擋下雙王的無球跑動或背框單打（一度被迫起用3-2區域聯防但無效）？

這一戰，也似乎就此成了整個球季的縮影。

系列賽開打前，筆者認為勇士最大的劣勢就是陣容深度，柯瑞時有缺賽，維金斯大半球季缺陣，球隊戰績因此的風雨飄搖，當然也包括隊內衝突，讓勇士始終無法在例行賽中，好好磨合進軍季後賽的主要輪替，必須先搶眼前戰績。

後遺症就是進入季後賽，柯爾用人唯信，卻集中在後衛群，真正合格的側翼鋒線只敢重用維金斯，這卻與當初勇士的死亡五小主要建基在側翼夠力上，大相逕異。

波爾表現低迷之餘，更被直指是勇士內部氣氛的負面能量。 法新社

波爾幾乎整個系列賽的防守不濟，卻又手感不佳；柯爾敢使用的板凳奇兵只剩穆迪（Moses Moody），庫明加（Jonathan Kuminga）冰好冰滿；湯普森時常是場上第三甚至第二高，要被迫向上防守雙王，攻守兩頭燒；待第五戰維金斯受傷後，簡直成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

第六戰更多的後衛，更小卻缺乏天賦的陣容，止不住的防守失血，整個球季的蝴蝶效應，釀成了最後一戰的賽果。

但更嚴峻的還有，等待著勇士的未來。儘管不要給他超額的巨星期待與負擔，湯普森應該還是能勝任球隊二、三號進攻手，但其輝煌確實已不復返；格林也再一次證明之於柯瑞的適性，加上情懷，這導致勇士騎虎難下，究竟要不要帶回這兩位自己養大的名將？

問題是，在新版薪資規定下，勇士想保留核心主力，可能就要支付超過4.5億美金的薪資+奢侈稅，如果還要透過自由球員補強，更將上看5億。但同時間受新的簽約限制，還將無法使用付稅中產條款，交易能換回合約也較以往貶值，簡單說除了首輪神選秀，我們幾乎看不到任何勇士比今年好的理由，核心卻又都老了一歲。

柯瑞還有油，影響力依舊頂尖，在不可能失去他的尊嚴前提下，球隊想期望再圍繞他拚個一次爭冠是很合理的選擇，畢竟柯瑞沒有太多時間再等球隊先蹲後跳。但砸大錢頂多維持現有相彷戰力（就算湯普森與格林降薪續約，支出仍極其龐大），想省哪怕一點錢卻可能直接戰力崩潰，加上年輕人想轉隊、總管續約狀況不明，金州軍團正處於不上不下兼且難以動彈的困境。

系列賽表現低迷的湯普森，未來續留與否也成了勇士難題。 路透社

21世紀第二個10年最輝煌的王朝級球隊，會因為這一敗而分崩離析嗎？就待暑假見真章了。