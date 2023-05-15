道奇老幹新枝一起發力 掀起五月狂潮走敢若飛

五月份哪一隊戰績最好？答案不再是光芒了（7勝4敗）。進入五月後，道奇先是在主場三連戰以13比4、13比1及10比6痛宰費城人，接下來客場出戰兩大強敵教士及釀酒人都以兩勝一敗贏得系列賽。緊接著回到洛杉磯又連勝教士兩場。如今道奇不僅五月份戰績（9勝2敗）是全聯盟最佳，季初一度獨居國聯西區第一的響尾蛇也已落後道奇三場，季前被看好有機會扳倒他們拿下分區冠軍的教士更已被甩開達六場之多。

與其說四月底勝率還在五成徘徊的道奇突然回神，不如說這隻近十年幾乎年年壟斷分區冠軍（只有前年僅以一場勝差落居第二）的超級豪門終於正常發揮鷹有的實力。儘管球季開打前，許多人對於道奇在走了明星游擊手透納（Trea Turner）、去年表現優異的先發投手安德森（Tyler Anderson）及主力三壘手透納（Justin Turner）後沒有太多補強的陣容深有疑慮。但事實證明，即便不簽大牌球員，今年農場評比升到全聯盟第二（僅次於金鶯）的道奇照樣能靠自家新血填補戰力空缺。

首應予以表揚的，無疑是目前OPS（.929）及勝場貢獻值（WAR，1.7）都領先全隊野手的後起之秀奧特曼（James Outman）。上一季生涯首打席就開轟全壘打的奧特曼今年火力不減，除了開幕賽首開紀錄外，並以單月擊出7發全壘打、OPS .991的佳績獲選四月份最佳新人。不但成為今年國聯新人王的熱門人選，奧特曼的崛起也讓過去幾年一直苦於貝林格（Cody Bellinger）表現不振的道奇外野陣容有了合適的接班人。其次，同屬二年級生的古巴二壘手瓦格斯（Miguel Vargas）也成功接下了受傷的主力內野手拉克斯（Gavin Lux）留下的空缺。目前瓦格斯以.736的OPS位居全聯盟二壘手前段班，他也是國聯新人王的競爭者。

道奇外野手奧特曼去年才上大聯盟，只打了4場比賽，本季竟然展現超人力霸王般的神力，40場比賽就打出8支全壘打、23分打點，站穩道奇中外野手先發位置！ 美聯社

年輕球員嶄露頭角，老將自不能落於人後。最令道奇高層及球迷感到欣慰的，莫過於去年低潮了大半季的內野手孟西（Max Muncy）表現回春。接替透納改守三壘的孟西本季頭一個月就砲聲隆隆，除了轟出全聯盟最多的11發全壘打外，1.070的OPS也是國聯第一。進入五月後孟西砲管突然熄火，但道奇進攻火力卻益發猛烈，11場比賽中攻下全聯盟最多的70分。這是得力於四大主力打者捕手史密斯（Will Smith，OPS 1.014）、一壘手弗里曼（Freddie Freeman，.897）、右外野手貝茲（Mookie Betts，.848）以及新加入的DH馬丁尼茲（J.D. Martinez，.859）的穩定輸出。在他們聯手發揮下，道奇的團隊得分（平均每場5.4分）及全壘打（67發）都高居國聯榜首。特別值得一提的是，道奇打者的雙殺次數（14次）也是全聯盟最少，顯見他們的跑壘能力同屬最頂的那一級。

孟西(13號)、貝茲(50號)、瓦格斯(17號)輪番展現火力，道奇現在團隊長打率.449排名全大聯盟第4，全壘打67轟則排名第2。 美聯社

進攻上老幹新枝都有表現，投手方面道奇同樣是由老將領軍，年輕投手為主力。球員生涯邁入第16季的準名人堂投手克蕭（Clayton Kershaw）目前以6勝並列國聯勝投王，而且2.36的防禦率比他生涯防禦率（2.48）還低。在克蕭之後的兩大先發投手烏力亞斯（Julio Urias）及梅伊（Dustin May）年紀都跟他差了將近一個世代。目前戰績5勝3敗、防禦率3.61的烏力亞斯在前年拿下勝投王、去年防禦率全國聯最低後已無形接下克蕭王牌投手的位子。梅伊在前年韌帶受傷開刀、近兩季只投了53局後，今年終於得以健康出賽。目前梅伊以他平均時速高達98英哩的快速球及凌厲的卡特球贏得四場勝投，2.68的防禦率則暫居國聯第8名。再加上去年投出驚人的16勝1敗、春訓卻不慎弄傷腳踝的先發投手岡索林（Tony Gonsolin）也在四月底傷癒歸陣，這四位強投組成的道奇先發投手陣容實力足以跟任一強隊相抗衡。

烏力亞斯扛下道奇王牌先發重任，表現相當穩定，他精準的控球能力不輸道奇前王牌投手克蕭。 美聯社

最後是去年防禦率及WAR都位居國聯第一的道奇牛棚，在終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）離隊後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）決定暫不將此重責大任全由一人承擔，而是讓去年表現出色的三位救援投手菲利浦斯（Evan Phillips）、佛格森（Caleb Ferguson）及葛拉德羅（Brusdar Graterol）輪番上陣，此舉也確實收到不錯的成效。目前這三位投手總計拿下4勝10救援成功，只有一次救援失敗，防禦率是相當優異的1.96。對道奇來說最有利的是這三人都還年輕，最年長的菲利浦斯不過28歲，去年才是他生涯第一個完整球季。26歲的佛格森跟24歲的葛拉德羅反倒都有五年資歷，不過他們的生涯投球局數都跟菲利浦斯差不多，都還是生猛有力的「新鮮手臂」。

道奇中繼投手佛格森人逢喜事精神爽，剛放完陪產假回來，馬上就撿到1勝投+1救援成功。 美聯社

在五月這一波大進擊，尤其是六戰四勝力挫強敵教士後，目前道奇衛冕分區冠軍的機率已大幅上漲到七成（Fangraphs網站的數字是72%，Baseball Prospectus則是69%），可說徹底粉碎了各界對他們季前補強不足、陣容不如教士的質疑。對道奇來說，要在漫長例行賽成為最後的贏家從來不是問題，真正考驗他們的仍是充滿變數的季後賽之爭。當然在交易大限前，道奇高層免不了會有一波操作。最值得觀察的，仍是屆時加入的外援能為他們在季後賽增添幾分勝算？