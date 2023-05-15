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中職／金融母公司球隊教頭帶兵難長久 李來發樹立一道高牆

聯合新聞網／ Ramos
李來發（右三）過去曾在1997年到2001擔任和信鯨總教練，在和信鯨改名為中信鯨後，李來發又在2006年回鍋。生涯共在中信球團6個球季，是所有母公司為金融行業球隊中帶兵最久的總教練。 聯合報系資料照片
李來發（右三）過去曾在1997年到2001擔任和信鯨總教練，在和信鯨改名為中信鯨後，李來發又在2006年回鍋。生涯共在中信球團6個球季，是所有母公司為金融行業球隊中帶兵最久的總教練。 聯合報系資料照片

上週台灣棒壇最震撼的新聞莫過於「助下恰上」，中信兄弟宣布總教練林威助轉任球團海外發展顧問，由「恰恰」彭政閔接掌兵符，由於林威助在任兩年都率隊奪冠，今年開季不到2個月就無預警拔權，十分不可思議，也讓外界不斷猜測到底發生什麼事情。

事實上，中職34年歷史母公司為銀行、金控的球隊，總教練任期多半很短，1997至2001年和信鯨教頭李來發連續在位5年已是最長年限，2006年他再回任中信鯨總教練1年，雖然未能領軍拿到總冠軍，不過，執教生涯勝率0.506算是中規中矩。

捕手出身的李來發早年曾到日本職棒發展，1992年巴塞隆納奧運擔任中華隊總教練領軍摘銀，聲勢達到頂峰，離開職棒圈後長期擔任高苑工商棒球隊總教練，在職棒沒有帶隊拿下總冠軍，絕對是棒球人生最大遺憾。

中信鯨時期無論是林仲秋、徐生明還是謝長亨，總教練任期不多也不少，剛好2年整，拿到幾座總冠軍？答案是0座。

2013年底中信接手兄弟，從謝長亨、吳復連、史耐德、伯納到丘昌榮，任期最長不超過2年，2020年的丘昌榮僅1年最短，中信依舊悲情0冠。

從林仲秋(圖)開始，中信球團從中信鯨到中信兄弟的總教練最多都是只待了兩個球季。林威助帶領球隊完成2連霸，才開始有超過2季的例子。 聯合報系資料照片
從林仲秋(圖)開始，中信球團從中信鯨到中信兄弟的總教練最多都是只待了兩個球季。林威助帶領球隊完成2連霸，才開始有超過2季的例子。 聯合報系資料照片

也因為中信太過悲情，才凸顯林威助領軍兩年都奪冠的可貴，但他也只當兩年半的主帥就宣告退位，其中有什麼原因外界不得而知，未來回顧歷史，這都是極為特殊的案例。

順帶一提，林威助雖只當兩年半總教練，不過在中信體系的職棒球隊，已是僅次於李來發，任期第2長的教頭(連續不中斷，不含回任)。

歷來金控、金融球隊還有2003年的第一金剛，僅1年就轉賣給La new，徐生明先任教頭，季中被解約，由蔡榮宗代理；再來是誠泰COBRAS，2004至2007年期間，從郭泰源、吳復連到孫昭立，不管是誰來當，頂多2年就買單。

吳復連(左)在第一金鋼、誠泰Cobras、中信兄弟三支球隊都擔任過總教練，但時間也都不長。 聯合報系資料照片
吳復連(左)在第一金鋼、誠泰Cobras、中信兄弟三支球隊都擔任過總教練，但時間也都不長。 聯合報系資料照片

最後是富邦悍將，2017年入主中職，首任教頭葉君璋在隔年季中交出兵符，陳連宏接任後，雖然曾帶出年度第一勝率的佳績，但富邦沒打進總冠軍戰，難逃2019年球季結束下台一鞠躬的命運；接著富邦迎來7冠教頭洪一中希望能力挽狂瀾，只是事與願違，洪總只當兩年就轉任顧問，現為台鋼雄鷹隊史首位總教練。

丘昌榮擔任富邦總教練逾1年，只是球隊戰績不盡理想，去年全年度勝率不到4成，這是富邦入主中職以來單季最差戰績，今年上半季成績不見起色，如果沒有打出令人耳目一新的球風並拉抬戰績，球團高層耐心恐怕有限。

相較之下，洪一中能在La new熊、Lamigo桃猿時期執教15年勇奪7冠，又先後到富邦悍將、台鋼雄鷹帶兵，算是相當可貴的成就，未來恐怕很難超越，這證明你只要有兩把刷子，有被利用的價值，即使一時失落，但永遠都有谷底翻身的機會。

棒球專欄 中華職棒 中信兄弟 富邦悍將 林威助 李來發 葉君璋 洪一中 丘昌榮

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